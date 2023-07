A&G rompe el mercado con un fondo de criptomonedas ‘made in Spain’

La revolución de las criptodivisas se abre paso en España en formato fondo de inversión. Y, además, de derecho 100% español. A&G Banco ha sido pionero en lanzar el fondo de inversión libre -el equivalente a los hedge funds- ‘Criptomonedas’.

El fondo tendrá entre un 50% y un 100% de exposición a criptomonedas exclusivamente a través de instrumentos financieros cuya rentabilidad se encuentre vinculada a las mismas, que no incluyan un derivado implícito (ETC, ETN, etc) y en los que el precio de mercado se determine a partir de operaciones de compraventa realizadas por terceros y con un volumen de negociación suficiente, tal y como se detalla en su folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El novedoso vehículo de A&G invertirá, principalmente, en bitcoin y ethereum, “pudiendo superar el 35% de exposición en cada una de ellas y, minoritariamente, en otras criptomonedas existentes o de futura creación que tengan suficiente volumen y liquidez”.

En su folleto se lee la siguiente advertencia: “Estas inversiones son de muy alto riesgo y las criptomonedas no están reguladas ni supervisadas”.

El resto de la cartera, hasta un 50%, podrá ser renta variable de entidades vinculadas con activos digitales o que tengan inversiones en criptomonedas, o renta fija pública, con una duración máxima de cinco años y alta calidad crediticia. La liquidez será diaria.

Pionero en Europa

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, los gestores responsables del fondo serán Román González y Rubén Ayuso, que también gestionan otros fondos dentro de la gama de A&G, como el DIP Conservative Multi Asset, desde hace más de una década. Criptomonedas FIL cuenta con Caceis como depositario y con PwC como auditor.

En el mercado ya había varios fondos que abordaban el mundo de las criptodivisas con socios españoles de por medio, aunque no son 100% locales al estar registrados en distintas jurisdicciones. El caso más conocido es el de Protein Capital, que cotiza en Luxemburgo, y también está Belobaba, domiciliado en Gibraltar y con universo de inversión algo más amplio dentro de los activos digitales.

[La UE aprueba una norma para asegurar que las criptomonedas paguen los impuestos debidos]

De ahí que A&G remarque el “desafío”, la “distinción” y la “responsabilidad” que supone su nuevo fondo dentro de la industria española, al ser el primer vehículo de estas características que se lanza en Europa.

El fondo del banco español se distribuirá desde los 10.000 euros. Dispone de tres clases de participaciones, cuya comisión de gestión oscila entre el 1,5% y el 0,75%, en función del patrimonio aportado. También cuenta con una comisión de éxito del 10%.

En Estados Unidos, la carrera por las criptomonedas -en concreto, el bitcoin- está desarrollándose en el campo de los fondos cotizados o ETFs, con BlackRock y Fidelity a la cabeza.

