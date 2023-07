Las CCAA rechazan retribuir el permiso parental de ocho semanas hasta que la ley no les obligue

Una de las medidas estrella del Gobierno de coalición (y del conjunto de iniciativas aprobadas en los prolegómenos de las elecciones de este 23 de julio) es el permiso parental de ocho semanas. Sin embargo, es un beneficio social que nace cojo. Finalmente, en la legislación no se ha incluido su remuneración lo que ha llevado a que, durante su disfrute, las empresas no estén obligadas a abonar retribución alguna. Una postura en la que también están las Administraciones públicas autonómicas. Varias regiones ya han emitido órdenes para que este permiso no se abone hasta que la ley obligue a ello.

Este permiso laboral, que trajo de cabeza a la coalición durante la primera mitad del año, podrá consumirse de una sola vez o disfrutarse por semanas o días durante el periodo de vigencia del permiso; es decir, durante ocho años. Fue ideado como parte de la Ley de Familias para disfrutar de los primeros años de vida de cada hijo, que decayó con el adelanto electoral. Se incluyó entre medidas introducidas mediante el real decreto-ley ómnibus de finales de junio. Sin embargo, se aprobó de manera incompleta: falta el desarrollo reglamentario que habilita su remuneración. Una remuneración a la que, por cierto, obliga la Comisión Europea aunque para activarla el plazo llega hasta agosto de 2024. [El permiso parental de ocho semanas cubrirá al menos un 65% del salario y lo pagarán entre el Estado y la empresa] Pese a que desde el Gobierno se esperaba que empresas y Administraciones abordaran una posible retribución de este permiso mediante la negociación colectiva, esta posibilidad parece descartada en el sector público. EL ESPAÑOL-Invertia ha tenido acceso a las instrucciones emitidas por los equipos laborales de cuatro comunidades autónomas, y en todas rechazan remunerar este permiso hasta que se legisle la regulación. De hecho, una de ellas, socialista, se niega a concederlo. Andalucía, Galicia y Madrid son las regiones que ya han manifestado mediante instrucciones internas que no remunerarán el permiso parental (aunque sí lo concedan) hasta que el Estado o las Cortes aprueben el desarrollo legislativo correspondiente. Más extrema es la postura de Castilla-La Mancha, que ha decidido no conceder ningún permiso parental hasta que el desarrollo legal correspondiente no se habilite, al menos en el ámbito de la Sanidad. "No es de aplicación hasta que no se apruebe el desarrollo reglamentario", indica la nota de Íñigo Cortázar, director de Recursos Humanos del Sescam. Hacienda El sindicato CSIF se ha dirigido ya al Ministerio de Hacienda y Función Pública para que "se dicten las instrucciones oportunas al conjunto de Administraciones públicas sobre la obligatoriedad de retribuir el permiso parental para el conjunto de empleadas y empleados públicos". En lo referente a la empresa privada, este sindicato "ha remitido escrito al Ministerio de Trabajo para que se desarrollen las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido" en la Directiva europea y "se remunere dicho permiso". Sigue los temas que te interesan Permiso de paternidad Permisos de maternidad Prestaciones sociales