PIMCO: “La renta fija siempre será necesaria pese a los tipos bajos, es cuestión de envejecimiento poblacional”

Los tipos de interés ultrabajos son un golpe directo a los inversores de bonos. Pareciera que este activo financiero ya no tiene sentido en la cartera de un ahorrador. Y nada más lejos de la realidad. “La renta fija siempre será necesaria a pesar de los tipos bajos, es cuestión de envejecimiento poblacional”, defiende Juanma Jiménez, country head de PIMCO en España. Como casi todo lo económico en el mundo de hoy en día, Estados Unidos y China tienen la explicación.

Dice la teoría financiera que, cuanto más cerca de la jubilación en el ciclo vital de una persona, menos riesgo se debe asumir con las inversiones y, por tanto, menos renta variable y más renta fija se necesita en la cartera. “En EEUU, los baby boomers se están jubilando y se requiere más emisión de bonos. En China, la política del hijo único ha provocado que, dentro de 30 años, la pirámide de población también será muy mayor, y la consecuencia será la misma”, esto es, más demanda de activos de deuda.

Con esta tendencia demográfica justifica el responsable de PIMCO en nuestro país el rol central que siempre van a jugar los bonos en el mundo financiero. Jiménez, que ha sido entrevistado por Invertia con motivo del 50 aniversario del grupo, es sabedor de que, cuando la gente piensa en renta fija, suele focalizarse en los bonos de gobierno, que son precisamente aquellos donde los intereses más deprimidos están. Pero lo cierto es que existen muchos más activos de renta fija en el mercado. Por ejemplo, “en Asia hay yields en dólares de 600 puntos básicos”.

La renta fija es el activo más grande del mundo y PIMCO es el rey de los bonos. No en vano, la gestora americana administra 2,2 billones de dólares en activos a lo largo y ancho del planeta, más o menos 1,5 veces más el PIB de España, patrimonio del que el 70% es renta fija.

“Que los tipos de interés estén más bajos ahora no dice nada. Hace unos años, estaban al 15% con la inflación más o menos también en el 15%. Ahora, el precio del dinero (en Europa) está en el 0%, con la inflación en el entorno del 1%, si acaso en el 2%”, pone en contexto. Es lo mismo en relativo, solo que ha cambiado el punto de partida hacia un nivel más bajo. Pero la esencia sigue siendo no perder poder adquisitivo frente al aumento del coste de la vida.

Gestión activa y flexible

En este entorno, y con toda la liquidez que abunda en el mercado, buena parte de los ahorradores se han visto obligados a asumir más riesgo con sus inversiones -renta variable, activos no cotizados ilíquidos… incluso bitcoin- para escapar de ese anclaje que el BCE tiene puesto entre el 0% (el tipo oficial) y el -0,5% (la facilidad de depósito). Pero esto puede acarrear consecuencias desastrosas en un futuro próximo si hay otra nueva recaída o aumenta la volatilidad. El lema de PIMCO siempre ha sido “ganar por no perder”, y así lo va a seguir siendo.

Los expertos internacionales advierten hace tiempo de que, en el particular de la renta fija (sobre todo, la soberana), hay poco que ganar y mucho que perder. Al ser su fórmula inversamente proporcional, un alza de los tipos inesperada, más fuerte o rápida de lo previsto podría hacer caer a plomo el precio de los bonos que se tienen en cartera. A largo plazo, es cierto que revitalizaría al segmento de la deuda como activo invertible, pero en el transcurso de esa subida se llevaría a muchos inversores por delante.

Cartel de PIMCO en su sede principal de Newport Beach. Mike Blake Thomson Reuters

“Cuando asumes un riesgo asimétrico, las pérdidas pueden ser irrecuperables”. Por esta razón, PIMCO apuesta por las estrategias activas y flexibles. “Van a proteger mejor en momentos de incertidumbre”, considera Jiménez.

Dentro de ellas, la parte de renta variable puede moverse entre el -20% (estar cortos de acciones) y el 60% (largos). En la pata de renta fija, sin embargo, no usan bandas de porcentaje como en la bolsa, sino que desagregan por factores de riesgo en los activos subyacentes: duración y crédito, básicamente. En duración, su promedio está en los dos años.

El mundo post-Covid

Tras 14 meses de pandemia, algunos teóricos ya visualizan un mundo de color rosa y años de festín. Pero PIMCO prefiere desmarcarse de esa utopía. “No va a haber esa hiperinflación de gasto de la que se habla”, advierte su responsable en España. “El ahorro acumulado por las familias en estos meses se está destinando a pagar las deudas, y la precariedad percibida va a hacernos ser más cautelosos”, según prevé.

Atendiendo a lo que dicen los analistas de PIMCO, el mundo se dirige hacia “una etapa de crecimiento como en las décadas de los 60, 70 y 80, pero sin la inflación de esos años”.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. BCE

“Hasta 2023, como mínimo, no podrían darse las circunstancias para que se produzca una subida de tipos en EEUU. Para ello, tendría que haber subidas de precios del 2%, expectativas de subidas en la inflación superiores al 2% y pleno empleo”, algo que, hoy por hoy, se antoja “complicado”. Por tanto, “si no pasa en EEUU, no va a pasar en Europa”. Así pues, “en Europa los tipos bajos van a permanecer durante más tiempo de lo que la gente se espera”, como se teme Jiménez

En todo caso, puntualiza, “la Fed y el BCE lo están haciendo muy bien, ya que apoyarán a la economía todo lo que sea necesario”, máxime cuando la recuperación post-Covid es titubeante y no ha hecho más que empezar.

Tecnología, la clave

Entonces, si los tipos se mantienen por los suelos unos cuántos años más, ¿cómo hace negocio una gestora en la que siete de cada diez euros son renta fija? La respuesta, más allá de exprimir al máximo el universo de los bonos (corporativos, emergentes, híbridos…) es doble.

Por un lado, cabe recordar que PIMCO administra en el otro 30% de su portfolio global estrategias de materias primas, inmobiliario o multiactivos. De hecho, “probablemente seamos una de las mayores gestoras del mundo en cada uno de estos activos”, apunta Jiménez.

La gestora californiana, propiedad de la aseguradora alemana Allianz desde el 2000, se ha reforzado en algunos de estos segmentos. El año pasado absorbió la gestión de los activos de Allianz Real Estate, superando en ese momento los 100.000 millones de euros en activos inmobiliarios, lo que le sirvió para ampliar sus capacidades en renta variable temática de real estate, así como en private lending. Es más, señala su country head en España, “la deuda privada es el activo con mejor ratio de rentabilidad ajustada por riesgo del mundo”.

Por otro lado, PIMCO está haciendo un uso intensivo de la tecnología. Su hub de Austin (Texas) emplea a 300 personas, lo que le convierte en la sede con más empleados de entre las que el grupo tiene repartidas por los continentes. Estos profesionales analizan los desarrollos de la tecnología del futuro y sirven de soporte a los gestores de fondos y carteras de la firma.

Y es que, como augura Jiménez, “los cambios del futuro van hacia lo verde y lo socialmente responsable, es decir, lo sostenible, y la tecnología”. El partido se juega desde ya.