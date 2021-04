Los fondos captan más de 1.600 millones en abril, y ya van 8.500 en el año

El ritmo comercial de los fondos de inversión en España no para en su recuperación post-Covid. Estos productos han cerrado abril con flujos netos positivos de 1.622 millones de euros, lo que pone a las captaciones netas en más de 8.500 millones de euros en lo que va de año.

Como suele decirse, los mercados financieros suelen anticipar lo que ocurre más tarde en la economía real. Y ahora los fondos llevan aparejados las palabras “recuperación” y “rally”. En abril, han aumentado su patrimonio en 3.790 millones (un 1,3% más), hasta alcanzar un volumen superior a los 293.530 millones.

De este incremento mensual en los activos bajo gestión, el 57% se debe a la “notable” revalorización de las carteras, mientras que el otro 43% procede de las entradas de dinero, según el avance de Inverco.

Durante los primeros cuatro meses del 2021, su patrimonio ha avanzado un 6,1%, por valor de 16.760 millones. Las categorías de renta variable internacional y española son quienes más están tirando del carro, con crecimientos de los activos gestionados en el primer cuatrimestre del 18,7% y del 16,3%, respectivamente.

El mayor apetito de riesgo por parte de los inversores se está dejando notar en las captaciones de los fondos de acciones internacionales, que hasta abril suman 3.052 millones de suscripciones netas. Por su parte, renta variable mixta, renta fija mixta y globales tienen entradas netas por encima de los 1.000 millones en el año. Todas estas categorías abarcan el universo de la bolsa en mayor o menor medida.

Subida del 3,3%

Así, la rentabilidad media ponderada de los fondos en abril ha sido del 0,99%, mientras que en el año la subida asciende al 3,27%. De nuevo, los fondos de bolsa destacan en cabeza: los de acciones españoles lideran el ranking de rendimientos acumulados con un 11,32%, y los de acciones internacionales van en segunda posición con un 11,14%.

Por entidades, dos gestoras han captado en el cuarto mes del año dinero neto superior a los 200 millones: CaixaBank AM e Ibercaja Gestión, en el entorno de los 208 millones, si bien BBVA AM se ha quedado cerca, en 198 millones. Además, otras tres firmas han registrado suscripciones netas de más de 100 millones: Santander AM, 167 millones; Bankia Fondos, 134 millones, y Kutxabank Gestión, prácticamente 110 millones.