De los 'e-sports' a las 'cleantech', las temáticas de inversión de las grandes gestoras para 2021

De los videojuegos y los e-Sports a las cleantech, pasando por el cannabis y, cómo no, por el gigante asiático, China. Estas son algunas de las temáticas de inversión más rentables que proponen grandes entidades como Global X ETF para sacar provecho de la marejada en 2021. Las gestoras muestran un "optimismo moderado" y, según el indicador global del mercado bajista de Citi, el número de banderas rojas está en su nivel más alto desde 2009, aunque todavía hay espacio para comprar en la próxima corrección que haya.

La postura de Global X ETF, que acaba de aterrizar en España, lo deja claro: "Actualmente, se espera que el crecimiento mundial repunte un 4,9% en 2021. Sin embargo, la incertidumbre en estas previsiones es alta. La economía mundial sigue siendo débil y la vuelta a los niveles de PIB anteriores a la pandemia llevará años".

El Global Bear Market Cheklist que elabora Citi viene a decir lo mismo, aunque descomponiendo las distintas variables económicas: valoraciones de la renta variable, curva de deuda americana, sentimiento de pánico versus euforia, salidas a bolsa, fusiones y adquisiciones, rentabilidades (RoE, BPA)...

El pasado febrero, antes de la pandemia, este indicador bajista mostraba 5,5 banderas rojas sobre un total de 18 factores analizados. "La caída de marzo fue un momento idóneo para comprar porque, a diferencia de los ciclos posteriores a los picos del 2000 y 2007, no había mucha espuma que limpiar". El banco americano hace esta analogía con la marea en el documento 'Citi GPS: Investment Themes in 2021, Light on the Horizon'.

Ahora, tras el rally de las bolsas en noviembre y diciembre, el número de banderas rojas ha aumentado hasta ocho. Se trata de "la cifra más alta desde 2009, pero todavía nos dice que hay que comprar en la siguiente caída". En concreto, el margen de seguridad es mayor en Europa (cinco banderas rojas) que en Estados Unidos (9,5 banderas rojas).

China, el gran mercado

En líneas generales, las gestoras y bancos de inversión van a centrar sus esfuerzos en Asia y, en particular, China, el mercado de mayor crecimiento para los próximos años y el que más rápido ha salido de la pandemia. Global X ETF y Citi, los dos últimos en mostrar sus convicciones, coinciden en este punto.

En EEUU, "el value y las small caps tienen una buena oportunidad de obtener mejores resultados a corto plazo si se inicia una reapertura completa, especialmente en las primeras fases", apuntan desde el proveedor de fondos indexados. Por su parte, Europa puede beneficiarse de los estímulos fiscales adicionales proporcionados por el fondo de recuperación de la UE y el BCE. Y "a pesar de las repercusiones que se esperan de su ruptura con el Reino Unido en los próximos años, la renovada relación de la eurozona con la administración Biden puede impulsar sus perspectivas de crecimiento".

El primer ministro británico, Boris Johnson, celebra el acuerdo del Brexit con la Unión Europea. Europa Press

En lo que respecta a Reino Unido, la estimación de Citi es un impacto del 2% en su producción anual en comparación con un escenario en el que el país británico hubiera permanecido en el mercado único y la unión aduanera.

En el particular de España, Portugal y Grecia, que muestran ya signos de recuperación, con sus bonos soberanos por debajo de cero en los dos primeros, puede haber un "espectacular repunte" ligado al turismo en el transcurso de los próximos 18 meses con la puesta en marcha de las vacunas y un repunte inicial de la demanda de viajes reprimida, avanzan desde Global X ETF.

Temáticas de inversión

Además de hacer apuestas generalistas, es recomendable estudiar las posibilidades que muestran las megatendencias a través de sus distintas temáticas de inversión, que poco a poco ganan terreno en la oferta de las entidades y en las carteras de los inversores. La robótica, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas irán a más. Por ejemplo, la Federación Internacional de Robótica espera que las ventas de robots de limpieza lleguen a 28.000 en 2021, un 47% más de forma interanual, y las ventas de robots médicos a 16.000, un 33% más.

Google Stadia.

Por su parte, las nuevas consolas de videojuegos de Sony y Xbox y las ofertas de juegos en la nube en Google Stadia y Amazon Luna deberían ofrecer vientos de cola a este tema en 2021. Además, desde Global X ETF esperan que los espectadores de e-Sports y streaming, así como la convergencia de las redes sociales y el gaming, hagan crecer la cantidad de dinero gastado en gaming hasta un 11%.

El plan verde de Joe Biden en suelo americano también se puede jugar en forma de inversión temática. El demócrata ha prometido un plan de inversión por valor de 2 billones de dólares en infraestructuras y cleantech. Las cleantech son una colección de tecnologías que pueden mitigar las emisiones. Como explican los expertos de la firma, un cambio a la energía renovable podría contribuir al 52% de la reducción de emisiones, la tecnología de eficiencia energética podría contribuir con el 27% y la electrificación podría contribuir con el 21%.

La nube, el e-commerce, las fintech y las infraestructuras en EEUU son temáticas relacionadas y que los inversores han de tener en cuenta, de acuerdo con el documento 'Global X 2021 Outlook'. Incluso, el cannabis. En 2020, el cannabis medicinal ya era legal en 34 de los Estados del país americano, con su uso recreativo para adultos permitido en 11 de ellos. Así, dos tercios de los estadounidenses tienen acceso hoy por hoy al cannabis regulado, y su legalización a nivel federal se está barajando. De esta industria, un gran beneficiado es Canadá, que produce buena parte del mismo.