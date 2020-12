El ‘dream team’ de los fondos que ganan más de un 100% en el año crítico de la Covid

Ha sido un año crítico, pero no todo iba a ser malo en 2020. Aunque la pandemia del coronavirus ha trastocado la vida de millones de ciudadanos, empresas y familias en todo el mundo, hay grupos que pueden darse por satisfechos. Por ejemplo, los inversores que tienen sus ahorros en ocho fondos que, para sorpresa de todos, ganan más de un 100% a pocos días de cerrar el ejercicio.

Aunque hay fondos que llegan a perder un 70%, en sintonía con las peores previsiones de marzo y abril, como es el Nomura Equity Volatility Risk Premium UCITS Fund, otros han logrado sacar cabeza e, incluso, se revalorizan del entorno del 159%, caso del BNP Paribas Funds Energy Transition, según Morningstar.

El fondo de BNP Paribas Asset Management, que hace una semana alcanzaba los 1.500 millones de euros, está gestionado por Ulrik Fugmann y Edward Lees. Invierte en una cartera de acciones concentrada de entre 40 y 60 empresas europeas, asiáticas y estadounidenses que están impulsando el cambio en tres temas: descarbonización, digitalización y descentralización. “Sus perspectivas se ven afianzadas gracias a cambios regulatorios, avances tecnológicos y la demanda de los inversores”, señalaba hace unos días la gestora francesa.

Las áreas que ofrecen tales oportunidades incluyen el hidrógeno verde y las pilas de combustible, las cuales “se han beneficiado recientemente de las políticas medioambientales de la Unión Europea y China”, según Fugmann y Lees.

Entre el dream team de los fondos que suben más de un 100% o están en torno a esa cota, hay temáticas y sectores como la tecnología y la inteligencia artificial, los eventos corporativos (adquisiciones, fusiones, quiebras...), la bolsa americana (en las grandes cotizadas de Wall Street, sobre todo, pero también en las más pequeñas), la salud digital y, cómo no, las energías limpias y la transición energética. Son las megatendencias que han salido ganadoras de la Covid y en ellas, así como en China y el crecimiento de los emergentes, están puestas las miradas de los inversores para el 2021.

Fondos que se disparan

Tras el fondo de BNP Paribas, los que más se disparan son el Schroder GAIA II NGA Turnaround (un alternativo event driven), Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund (bolsa americana de gran capitalización y sesgo crecimiento) y el Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund (con la misma filosofía que el anterior), con revalorizaciones del 134%, 127% y 122%, respectivamente.

Justo por detrás, se cuela un español en quinta posición de todos los fondos que se venden en España, compitiendo de tú a tú con los internacionales. Es el Alcalá Multigestión Oricalco, un mixto flexible global que sube un 120%. Está gestionado por Gesalcalá (en adelante, Creand Asset Management), aunque lo asesora la sociedad riojana Driemut, de Diego Bernabéu Ugarte.

Wall Street.

Los otros fondos ‘magníficos’ del 2020 son el Morgan Stanley Investment Funds - US Insight Fund (invierte en las grandes de Wall Street tanto growth como value), BGF Next Generation Technology Fund (de BlackRock, con compañías de tecnología que están emergiendo) y el Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence que, como su propio nombre indica, está centrado en las empresas que desarrollan inteligencia artificial o aquellos negocios que se benefician de la misma. Sus alzas son del 116%, 114% y el 101%, con datos de Morningstar.

Por debajo de ellos, hay otros muchos fondos que se han desempeñado enormemente bien en un curso tan complicado como ha sido el del virus. Morgan Stanley Investment Management es quien más se ha salido. Además de los anteriores, tiene otros productos entre las primeras posiciones del ranking, como el Global Endurance Fund o el Global Advantage Fund.

C ooperar con WWF

También están de enhorabuena el Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy, Echiquier Artificial Intelligence, CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund, Schroder International Selection Fund Global Energy Transition, Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity Fund o el Erste WWF Stock Environment, todos por encima del 75% de rentabilidad en el año.

El último, del grupo austriaco Erste, invierte en empresas del campo de la tecnología medioambiental, desde el agua hasta los residuos, la movilidad o las energías renovables. Desde octubre de 2006, la gestora coopera con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés). De hecho, la gestión del vehículo es apoyada por un consejo asesor ambiental que fue iniciado por la propia ONG. Incluso, Erste Asset Management dona parte de la comisión de gestión a los programas de WWF Austria.