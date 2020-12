Trea hereda de NB Gestión casi 60 fondos donde meter la tijera y un par de gestores

Más de un año después de que llegaran a un primer acuerdo Trea Asset Management y Novo Banco por la gestora de activos de este último y 21 meses desde que el grupo portugués pusiera a la venta esta unidad en España, por fin Novo Banco Gestión ha cambiado de manos. Ahora, Trea tendrá que reordenar la gama de fondos que hereda, donde destacan cuatro productos por encima del resto, y terminar de decidir con cuántos gestores se queda, si bien las primeras estimaciones apuntan a únicamente dos.

Trea se ha hecho con un patrimonio aproximado de 600 millones de euros en fondos de inversión, planes de pensiones y sicav, lo que eleva su volumen total de activos bajo gestión por encima de los 5.000 millones. De esta forma, la gestora presidida por Carlos Tusquets recorta diferencias con los principales grupos independientes de gestión, como Mutuactivos (Mutua Madrileña), Renta 4 o Bestinver, que se mueven entre los 9.000 millones (si en Mutua se suman todas sus participadas, como EDM o Alantra WM) y los 5.000 millones, con datos de Inverco a cierre de septiembre.

Pero Novo Banco Gestión no es una firma fácil de entender a pesar de su tamaño contenido. Alberga diferentes líneas de negocio. Un tercio de los activos totales lo controlan agentes y colaboradores, esto es, unos 200 millones, una parcela que está siendo investigada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por supuestas prácticas irregulares de autogestión en algunos de estos profesionales. Esto salpicará a Trea, que tendrá que colaborar en la investigación.

Los otros 400 millones restantes se reparten a su vez en tres tercios: los vehículos que se distribuyen en la propia red del banco, los fondos cuasi-privados de familias empresarias y los productos que son asesorados o subgestionados por terceras entidades en régimen de ‘alquiler’.

Por ejemplo, la agencia de valores Value Tree Wealth & Asset Management tiene delegada la gestión de los planes Value Tree Defensivo y Value Tree Dinámico.

Entre los vehículos que se venden a todos los clientes del banco luso en su red de oficinas, destacan los fondos de inversión NB Capital Plus (de bonos europeos), su histórico buque insignia con más de 125 millones por sí solo, y el NB Global Flexible 0-100 (mixto global), así como los planes de pensiones NB Tranquilidad (deuda de corto plazo) y NB Crecimiento (renta variable). Este último ha sido premiado durante dos años consecutivos por Allfunds.

Los expertos de Novo Banco Gestión siempre han sacado músculo en renta fija europea, un tipo de activo muy demandado por sus clientes dado su perfil conservador, pero con los tipos de interés tan bajos (o negativos) que hay en el continente desde hace un lustro y que podrían extenderse por hasta una década más, la gestora tuvo que evolucionar a marchas forzadas hacia el concepto de global flexible. “Nos hemos manejado bien”, reconocen varios de sus integrantes, aunque ahora es Trea quien tiene que decir qué se potencia y qué se esconde en el cajón o se liquida.

Solo dos recolocaciones

La gestora es responsable de un total de cerca de 60 productos: 27 fondos de inversión, 21 sicav y 10 planes de pensiones y EPSV, según la CNMV, por lo que hay mucha tela que cortar, máxime cuando el propio escaparate de Trea AM está formado por tan solo 17 vehículos, unas 3,5 veces más pequeño.

En lo que respecta al equipo, en la actualidad lo conforman 13 integrantes, de los que, a priori, únicamente dos se integrarán en Trea AM, como han confirmado fuentes financieras conocedoras del proceso a este periódico. Serían Federico Battaner, el director de Inversiones, con el nuevo cargo de responsable de Relaciones con Novo Banco, y Víctor Morales, un gestor de carteras júnior. Esto supondría el despido de 11 personas, para las que, como ha informado Invertia, se ha pactado en el acuerdo una indemnización conjunta de 1,5 millones de euros.

No obstante, todavía faltan flecos por cerrar y desde Trea indican que “en lo relativo a empleados, no hay nada decidido”, por lo que la situación podría cambiar a última hora para algunos de ellos y, por tanto, haber menos despidos y más recolocaciones.