Carlos Tusquets cede la presidencia de Trea Capital Partners a su mujer

El famoso empresario, banquero e inversor catalán Carlos Tusquets Trias de Bes ha cedido la presidencia ejecutiva de la sociedad de valores Trea Capital Partners a su mujer, la también inversora Rosa Cañadas.

La firma opera en el negocio de las finanzas corporativas, en paralelo a Trea Asset Management, la gestora de fondos de inversión del mismo grupo donde, sin embargo, Tusquets sigue siendo su presidente ejecutivo.

El empresario continúa estando en el consejo de la sociedad de valores, pero ya no como primer espada a raíz de las recomendaciones de los organismos supervisores de que un mismo directivo no acumule demasiados cargos ejecutivos. Igualmente, mantiene el cargo de presidente no ejecutivo de Banco Mediolanum, grupo italiano que adquirió el antiguo Fibanc que había fundado el propio Tusquets.

La ocupación principal del empresario es la gestora de fondos, Trea AM, cuyos activos bajo gestión superan los 4.500 millones de euros. Aunque en estos días su figura está en las miradas de los barcelonistas.

Rosa Cañadas, presidenta de Trea Capital Partners y la Fundación Tanja

Tusquets es el presidente de la Comisión Gestora del FC Barcelona desde el pasado octubre, tras la dimisión de la junta presidida por Josep Maria Bartomeu, y tendrá que pilotar su rumbo hasta las próximas elecciones del 24 de enero. Accedió a esta presidencia temporal en virtud de su cargo de presidente de la Comisión Económica Estatutaria, organismo independiente de la junta que debe controlar las cuentas de la entidad.

Para las empresas

Trea Capital Partners, especializada en corporate finance, se dedica a la búsqueda de socios industriales o estratégicos, financiación de proyectos mediante vehículos de inversión y aportación de recursos financieros a través de firmas de capital riesgo para las empresas en crecimiento, reestructuración o transición.

Cañadas, la esposa de Tusquets, fue nombrada consejera de la firma en mayo de 2019. Según su currículum, es proprietary portfolio manager de Trea Capital Partners desde 2010, y formó parte como vocal de la junta directiva del Círculo de Economía entre 2008 y 2016, un organismo que presidió su marido de 1989 a 1992.

Esta economista nacida en Tánger y formada en París es, además, fundadora y presidenta de la Fundación Tanja desde 2007, que ayuda a estrechar lazos entre España y Marruecos, en especial a través de los empresarios catalanes.