Claves para que tu cita de la Renta con Hacienda no se convierta en un quebradero de cabeza

Se incrementan las deducciones por alquiler en Cataluña y se mantienen bonificaciones 'verdes' por compra de vehículos eléctricos y mejoras energéticas en la vivienda.

Muchas deducciones son autonómicas, destacando Murcia con siete bonificaciones nuevas y deducciones fitness también en Andalucía y Valencia.

El salario mínimo de 16.576 euros permite desgravar hasta 340 euros; el tope de deducción se sitúa en 18.276 euros anuales.

La campaña de la Renta trae nuevas deducciones para celiacos, quienes cobran el salario mínimo, y por gastos en veterinario y gimnasio.

La nueva campaña de la declaración de la Renta trae importantes novedades. Deducciones para celiacos, rebajas fiscales para quienes cobren el salario mínimo o desgravaciones en los gastos del veterinario y el gimnasio.

Una de las principales novedades de esta campaña es que los contribuyentes que el año pasado cobraron el salario mínimo tienen una nueva deducción. En 2025 el salario mínimo fue de 16.576 euros anuales, por lo que con este salario se puede desgravar hasta 340 euros.

Si se ganó algo más de esta cantidad, también hay deducción fiscal, aunque se va reduciendo poco a poco. El tope para aprovechar de la rebaja fiscal son los 18.276 euros anuales.

Hay otras novedades, pero van a depender del lugar en el que se viva. Muchas deducciones son autonómicas, por lo que hay que poner atención a la fiscalidad de cada uno de los territorios.

Aquí también hay una novedad. La app de Hacienda está avisando de algunas de las deducciones, pero no de todas. Hay que estar atentos porque el fisco solo alerta de 14 de ellas.

Murcia es la que más bonificaciones estrena, siete para ser exactos. Entre las más llamativas, las deducciones por la compra de un vehículo eléctrico, por usar gafas o lentillas o por ir al gimnasio.

Ir al gym ya estaba bonificado en algunas regiones como Valencia o La Rioja. Este año, además de Murcia, Andalucía también se estrena con la deducción fitness.

En la comunidad de Juanma Moreno también introducen una bonificación para los gastos del veterinario. Y otra más: la de los celiacos.

Los intolerantes al gluten se beneficiarán de una deducción que también debuta en Asturias. Allí los celiacos se pueden deducir hasta 100 euros para intentar paliar lo que se gastan de más al hacer la compra.

En Galicia y Extremadura se han introducido deducciones para los enfermos de ELA. En la comunidad gallega los afectados por talidomida también contarán este año con rebaja fiscal.

En Cataluña no estrenan deducciones, pero sí llegan algunas novedades. Quienes vivan de alquiler allí van a notar un importante alivio fiscal.

La deducción por alquiler de vivienda habitual se ha incrementado. Antes era de hasta 300 euros en la declaración individual y en esta campaña pasa a un tope de 500. En las declaraciones conjuntas pasa de 600 a 1000.

Más allá de las rebajas fiscales emergentes, también hay deducciones que fueron novedad en años anteriores que se mantienen. Las más llamativas, las bonificaciones 'verdes'.

Quienes compraran un vehículo eléctrico el año pasado se lo pueden reducir en la Renta. También quienes hicieran obras y optimizaran la climatización poniendo ventanas eficientes o mejorando el aislamiento.

No hay tan buenas noticias para los grandes ahorradores. Tendrán que hacer frente a un pequeño cambio. Si los ingresos patrimoniales superan el umbral de los 300.000 euros, Hacienda se queda con el 30% en lugar de con el 28 con el que lo hacía en campañas anteriores.

En esta campaña toca hacer el balance de ingresos que llegaron en 2025, como las ayudas por la DANA u otras catástrofes, como los incendios. Estas ayudas ni pagan IRPF ni computan como ingreso.