¿Hay qué declarar la ayuda de alquiler para jóvenes en la Renta?

A la hora de presentar la declaración de la Renta hay que tener en cuenta numerosos factores, pero además hay que estar pendiente de las ayudas que se han recibido a lo largo del año.

De esta forma, además de tener claro si estamos obligados a presentar el IRPF o no, también hay que valorar si es obligatorio declarar los subsidios que se han recibido. En este caso, una de las ayudas que más se solicita entre los jóvenes es el bono de alquiler.

Sin duda, una situación que puede desencadenar en que muchos de los beneficiarios se planteen si el bono joven de alquiler ya les obliga a tener que presentar la declaración de la Renta, así como si deben declarar el dinero que reciben con este subsidio.

Cómo afecta el bono joven de alquiler a la Renta

El elevado precio de los alquileres hace que cada vez sea más difícil que los jóvenes puedan acceder a una vivienda e incluso independizarse. Por lo que el bono joven de alquiler, que se trata de una ayuda de 250 euros mensuales, supone una buena opción.

No obstante, gran parte de los beneficiarios de este subsidio desconocen la responsabilidad con Hacienda que acarrea esta acción. Así, solicitar la ayuda al alquiler para jóvenes puede implicar en algunos casos tener que presentar la declaración de la Renta. Sin duda, una situación que puede pillar desprevenidos a varios contribuyentes que hayan solicitado esta ayuda por primera vez.

Mientras que otra de las exigencias con Hacienda que implica solicitar el bono joven de alquiler es tener que declarar esta ayuda al presentar el IRPF. El motivo es que cualquier ayuda pública o subvención, salvo que esté exenta por la ley, se considera que un incremento de patrimonio y, como tal, debe de tributar en la Renta.

Sin embargo, la obligación de presentar la declaración de la renta, en el caso de haber solicitado el bono joven del alquiler, no significa que en este trámite nos salga 'a pagar'.

¿Cuándo es obligatorio presentar la Renta?

En el caso de solicitar la ayuda del alquiler para jóvenes, hay que tener en cuenta que tan sólo cuatro meses de bonificación ya supone un aumento en el patrimonio de 1.000 euros, por lo que será necesario declarar el dinero recibido.

En concreto, el bono joven de alquiler va destinado a personas con una renta menor a los 23.725 euros, por lo que puede haber jóvenes que pueden recibir esta bonificación y que no tengan la obligación de presentar la declaración de la Renta.

No obstante, existe una excepción en la que estos jóvenes contribuyentes no se encuentran en la obligación de declarar esta subvención ante Hacienda. El motivo es que los contribuyentes con rentas de menos de 22.000 euros y con un solo pagador no están obligados a presentar el IRPF ante la Agencia Tributaria.

Cambios en la declaración de la Renta en 2023

Todos los años, la presentación del IRPF experimenta algunas modificaciones. Así, las leyes y deducciones aplicables a este modelo van cambiando, por lo que los contribuyentes deben estar pendiente de estos cambios para confeccionar correctamente su declaración. A continuación, te dejamos cuáles han sido algunos de los cambios.

Una de las principales novedades de este año está relacionada con los planes de pensiones privados, ya que las aportaciones con derecho a deducción de IRPF quedan reducidas a 1.500 euros anuales. Sin embargo, las aportaciones máximas a los planes de empresa aumentan hasta los 8.500 euros. Con todo, los beneficios fiscales solo serán aplicables con aportaciones totales de hasta 10.000 euros.

Las diferentes modificaciones en las escalas del gravamen del IRPF por comunidades también serán diferentes para esta campaña. Con esta medida, el Gobierno trata de neutralizar un poco la subida de los precios que tanto ha afectado a todas las familias del país.

La incorporación del Impuesto Temporal de Solidaridad es otro impuesto que forma parte de las novedades en la Declaración de la Renta. Este impuesto es complementario al Impuesto sobre el Patrimonio y grava con una cuota superior todos los patrimonios de cuantía superior a los 3.000.000 de euros.

La rebaja del IRPF es también otra de las novedades en cuanto al IRPF, la cual ha sido reflejada en los Presupuestos Generales del Estado para el 2023. Estos presupuestos incluyen una rebaja del IRPF que afectará a todas las rentas de hasta 21.000 euros.

Así mismo, también se ha especificado un aumento en el mínimo exento de tributación, el cual se sitúa ahora en los 15.000 euros. También se incrementa el gravamen de ahorro, el cual se sitúa en los 20.000 euros para este año. En cualquiera de los casos, estos datos deben tenerse presentes, aunque no se llevarán a la práctica hasta el siguiente ejercicio.

Además de todo lo mencionado, también hay otras medidas implementadas por la Agencia Tributaria, aunque al margen de la Campaña de la Renta. Estas medidas contemplan gravámenes temporales a las compañías energéticas, así como a las entidades financieras.

