¿Cuál es la edad mínima para presentar la declaración de la renta?

La declaración de la renta 2022-2023 ya se puede presentar. Aunque, ante esta situación aparecen algunas de las dudas más comunes de los contribuyentes, como cuál es la cantidad de ingresos que te hace estar obligado a presentar la renta, así como cuál es la edad mínima para declarar el IRPF.

Mientras los ciudadanos buscan toda la documentación para hacer frente a este trámite, también empiezan a investigar cuáles son los cambios que ha experimentado la declaración para esta campaña.

A continuación, resolvemos estas dudas acerca de ¿quién tiene la obligación de declarar el IRPF? Y si ¿los menores de edad pueden hacerla?

A partir de qué edad se puede hacer la renta

Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta es que una de las principales variantes que determina si hay que declarar el ejercicio del año anterior es el nivel de ingresos de cada persona.

Además, otras circunstancias que hay que tener en cuenta son el rendimiento del trabajo, los rendimientos del capital inmobiliario o mobiliario, las ganancias patrimoniales y las actividades económicas, así como el importe de cada una de las rentas que ha obtenido el contribuyente en el ejercicio del que presenta la declaración.

Presentar el IRPF no está sujeto a la edad

En la renta, las personas que están obligadas a presentar el borrador de la declaración son aquellas que superan los 22.000 euros, si esta cantidad procede de un único pagador.

Otro caso en el que el contribuyente está obligado es cuando la persona tiene dos pagadores y sus ingresos son superiores a los 14.000 euros al año. Siempre teniendo en cuenta que los ingresos a partir del segundo pagador superen los 1.500 euros actuales.

No obstante, con respecto a esto, no existe ningún límite de edad para presentar la declaración de la renta. Pero, tampoco existe un máximo, es decir, no hay que tener 18 años, ni ser mayor de edad.

Por tanto, si un menor de 18 años ha obtenido, durante el ejercicio del año anterior, más de 22.000 millones de euros, con un sólo pagador, o más de 14.000 con dos pagadores, tendrá que presentar la declaración de la renta.

Así, en este caso, sus padres no podrán incluir al menor de edad en su declaración del IRPF, y este tendrá que declarar su propio IRPF.

En la actualidad, estas situaciones suelen ser bastante habituales, sobre todo, en el caso de menores que son artistas. Algunos ejemplos son los jóvenes que se dedican a las redes sociales y que trabajan como influencers o que en otros casos son actores o artistas.

Novedades declaración de la renta 2023

Cada año, las leyes y deducciones aplicables a este modelo van cambiando, por lo que los contribuyentes deben estar pendiente de estos cambios para confeccionar correctamente su declaración.

Uno de los principales cambios de este año está relacionada con los planes de pensiones privados, ya que las aportaciones con derecho a deducción de IRPF quedan reducidas a 1.500 euros anuales. Sin embargo, las aportaciones máximas a los planes de empresa aumentan hasta los 8.500 euros. Con todo, los beneficios fiscales solo serán aplicables con aportaciones totales de hasta 10.000 euros.

Las diferentes modificaciones en las escalas del gravamen del IRPF por comunidades también serán diferentes para esta campaña. Con esta medida, el Gobierno trata de neutralizar un poco la subida de los precios que tanto ha afectado a todas las familias del país.

La incorporación del Impuesto Temporal de Solidaridad es otro impuesto que forma parte de las novedades en la Declaración de la Renta. Este impuesto es complementario al Impuesto sobre el Patrimonio y grava con una cuota superior todos los patrimonios de cuantía superior a los 3.000.000 de euros.

La rebaja del IRPF es también otra de las novedades en cuanto al IRPF, la cual ha sido reflejada en los Presupuestos Generales del Estado para el 2023. Estos presupuestos incluyen una rebaja del IRPF que afectará a todas las rentas de hasta 21.000 euros.

Asimismo, también se ha especificado un aumento en el mínimo exento de tributación, el cual se sitúa ahora en los 15.000 euros. También se incrementa el gravamen de ahorro, el cual se sitúa en los 20.000 euros para este año. En cualquiera de los casos, estos datos deben tenerse presentes, aunque no se llevarán a la práctica hasta el siguiente ejercicio.

Además de todo lo anterior, también hay otras medidas implementadas por la Agencia Tributaria, aunque al margen de la Campaña de la Renta. Estas medidas contemplan gravámenes temporales a las compañías energéticas, así como a las entidades financieras.

