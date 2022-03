Guía sobre cómo deben incluirse las criptomonedas en la declaración de renta

En España, un 11% de la población afirma haber invertido en criptomonedas. Un activo que deberán declarar a Hacienda en la renta de este año, cuya campaña está ya a la vuelta de la esquina. Pero no en todos los casos.

Cabe recordar que las criptomonedas se rigen por el tratamiento normal de las ganancias y pérdidas patrimoniales provocadas por la transmisión de elementos. Pero ¿cuándo hay que declararlas?

"Todo lo que hayamos ganado con criptomonedas hay que incluirlo en la declaración, es decir, cuando hayamos vendido", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Marta Rayaces, responsable del área de inversiones de TaxDown. Pero, si solo hemos comprado, "no tenemos que declararlo", puntualiza.

¿Y qué ocurre si obtienes una pérdida? "Hay que incluirlo también en la declaración". De hecho, incluso es beneficioso. Así explica Rayaces: "Las pérdidas se compensan con las ganancias. Si hemos tenido ganancias y se incluyen pérdidas, se reduce la cantidad de impuesto que pagaremos".

Además, si hay más pérdidas que ganancias, "podremos seguir aplicándolas durante los próximos cuatro años, lo que nos daría más tiempo para beneficiarnos de esas pérdidas, independientemente de si son de la misma criptomoneda o no".

¿Hay límites de ganancias para declarar o no las criptomonedas? "Si hemos ganado menos de 1.000 euros, no habría que presentar la declaración de la renta. Pero, como lo normal es que haya otro tipo de rendimientos, estaremos obligados a hacerlo".

Es decir, si hemos ganado 100 euros con criptomonedas y cobrado 22.000 euros por rendimientos del trabajo, deberemos incluir las ganancias en la declaración de la renta porque estaremos obligados a presentarla.

¿Cómo tributa la venta de criptomonedas? "Entre un 19 y un 26%", explica la portavoz de TaxDown consultada por este periódico. "Al ser una venta, el cálculo de la ganancia se extrae de la diferencia entre valor de transmisión y el valor de compra. El resultado de esa resta es lo que tiene que tributar".

¿La criptomoneda puede ser un factor de riesgo para hacer la declaración de la renta? "La mera tenencia de 'criptos' no significa que vayamos a pagar más. Pero si he operado y he ganado dinero, evidentemente, pagaré más que otra persona que no haya tenido esos rendimientos", continúa Rayaces.

¿Sabe Hacienda cuántas criptomonedas tenemos?

"El Ministerio sabe que es una asignatura pendiente, pero cada vez sabe más". De hecho, a los contribuyentes que han invertido en criptomonedas ya les sale un aviso a la hora de consultar la declaración de la renta.

Además, la responsable del área de inversiones de TaxDown avisa de que Hacienda "tiene cuatro años para revisar la declaración de la renta. Es decir, que no lo sepa hoy, no significa que no vaya a saberlo dentro de los próximos años".

