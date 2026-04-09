La tregua de Trump da un respiro al euro ¿Volverá la moneda común a los niveles previos de la guerra?

Expertos advierten que, aunque la moneda común rebota, no está asegurado que recupere pronto los niveles previos al conflicto debido a factores energéticos y económicos.

La recuperación del euro depende de la estabilidad de la tregua, la normalización del crudo y una mejora en las perspectivas económicas de la eurozona.

El euro, que había caído un 2,2% en marzo y alcanzado mínimos de 1,1411 dólares, ha recuperado posiciones y supera nuevamente los 1,17 dólares.

El alto el fuego entre EEUU e Irán anunciado por Trump ha dado un respiro al euro y a otros activos afectados por la guerra en Oriente Próximo.

El alto el fuego en Irán anunciado por Donald Trump apenas hora y media antes de que acabara el ultimátum que él mismo propuso ha dado un giro a la narrativa bursátil a nivel mundial.

Los activos que han acostumbrado a firmar caídas en estos 40 días de guerra en Oriente Próximo empiezan a ver la luz al final del túnel, mientras que los que más se han beneficiado del conflicto corrigen. Los casos más llamativos: el petróleo y el gas, que en la víspera se llegaron a dejar hasta un 16%.

El euro se encuentra en el lado de los perdedores tras los ataque en Irán. La moneda común se ha dejado un 2,2% en marzo y ha registrado su peor mes desde julio del año pasado. En lo que llevamos de guerra, el balance es del -1%.

La divisa europea se ha llegado a cambiar por 1,1411 dólares en su nivel más bajo durante este tiempo. Este registro ha alejado al euro de niveles clave que había reconquistado a final de enero, cuando llegó a alcanzar los 1,2079 billetes verdes.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado por EEUU e Irán ha dado una tregua a la moneda común. El euro ha vuelto a sobrepasar la barrera de los 1,17 dólares y mira ya hacia los niveles en los que se movía antes de que estallase el conflicto en Irán.

"Es un movimiento de normalización tras un episodio extremo de aversión al riesgo", explica Antonio Castelo, analista de mercado de iBroker.

Cabe recordar que el euro ha sufrido por múltiples razones en estos cuarenta días. Como al resto de activos, el factor energético del conflicto tras el bloqueo del estrecho de Ormuz también le pasó factura a la moneda común. Pero no es el único motivo.

La factura de la guerra

La divisa europea también ha pagado las bajas expectativas en torno a la economía de la zona euro, condicionada por el encarecimiento del crudo y el impacto inflacionario. Por lo que el reciente alivio del precio del petróleo ha sido muy bien recibido por la moneda.

A pesar de ello, el analista de iBroker advierte de que aún no se puede asegurar que el euro vaya a entrar en una racha alcista mantenida y que esto dependerá "de que la desescalada se consolide y el mercado vuelva a creer en una mejora más estable del crecimiento europeo".

De hecho, este es otro de los factores que han impulsado a la moneda común a rebotar tras las caídas. Los parqués del Viejo Continente han celebrado con intensidad la tregua en Oriente Próximo y han firmado subidas por encima del 3,5% en la sesión de este miércoles.

En el horizonte queda una cuestión: ¿tendrá fuerza suficiente el euro para recuperar los niveles previos al conflicto en las próximas semanas? Y aquí las opiniones de los expertos quedan más divididas.

Javier Cabrera, analista de mercados de XTB, también señala que el repunte de la divisa europea de este miércoles responde a un movimiento natural y confía en que la tendencia al alza continúe. Pese a ello, el experto es algo más cauto a la hora de hablar de la recuperación del euro.

"No pensamos que el euro-dólar vaya a volver a los niveles previos al conflicto en las próximas semana", afirma Cabrera en declaraciones a este diario. El motivo sigue siendo el factor energético: "Los precios del brent siguen siendo altos y se mantienen presionados porque hay instalaciones dañadas en todo Oriente Próximo", explica.

Castelo se mantiene algo más optimista, aunque siempre que se cumplan las condiciones anteriormente mencionadas. "Si la tregua aguanta y se reabre con normalidad el estrecho de Ormuz, el euro podría recuperar buena parte de lo perdido en marzo".

Preguntado por si el euro podría volver a superar barreras clave como los 1,2 dólares, el analista de iBroker se mantiene más prudente: "Es una cota psicológica importante y exigiría algo más que un simple repliegue del 'dólar refugio'".

Una tregua sostenida

Para que esto pase, el escenario ha de ser mucho más sólido que el actual. Ya no vale con un alto al fuego 'cogido con pinzas', sino que la tregua debe ser continuada, el crudo debe estabilizarse bastante por debajo de los últimos máximos alcanzados y todo ello debe notarse en las previsiones macroeconómicas.

La moneda común subiría al calor de una mejora en la visibilidad del crecimiento económico en la zona euro, una inflación controlada y una política monetaria en la que la Reserva Federal no necesitase ser más dura que el Banco Central Europeo con los tipos.

En este último punto se encuentran los principales obstáculos para la divisa europea. Como también explica Castelo, la economía de la eurozona llega debilitada con un mes de marzo en el que ya se han notado los efectos del conflicto.

Además, hay otro factor. El mercado descuenta que aunque la tregua en Oriente Próximo se mantenga, no todo va a volver de repente a los niveles previos a la guerra.

Un hecho que también vislumbra el comportamiento reciente de los bonos, que no regresan a estas referencias porque la inflación sigue siendo persistente y los bancos centrales continúan muy condicionados.

Por último, también habrá que estar pendiente del comportamiento del dólar. La moneda estadounidense sí que ha sido uno de los activos beneficiados por las tensiones geopolíticas y la liquidez de la divisa ha impulsado su valor refugio para los inversores.

Aunque desapareciera el shock energético y el billete verde dejase de verse como un refugio, Castelo explica que sigue teniendo apoyos de fondo que no van a desaparecer de un día para otro.