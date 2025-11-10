El bitcoin cae un 20% desde máximos por la salida de dinero de los ETF y el miedo a que la Fed no baje más los tipos

El valor total del mercado de criptomonedas ha caído un 21% en el último mes, reduciendo la subida acumulada del sector al 2,5% en 2025.

La rentabilidad anual del bitcoin se ha reducido al 9,5%, quedando por debajo del rendimiento de otros activos como las bolsas globales y el oro.

La salida de dinero de los fondos cotizados (ETF) y el temor a que la Reserva Federal no baje más los tipos de interés han incrementado la presión vendedora sobre la criptodivisa.

El bitcoin ha caído más de un 20% desde sus máximos históricos de 126.186 dólares, situándose momentáneamente por debajo de los 100.000 dólares.

El bitcoin cae más de un 20% desde los máximos históricos de hace justo un mes. Ha entrado en lo que, en el argot financiero, se conoce como mercado bajista, o bear market, afectado por la salida de dinero de los fondos cotizados y el miedo a que la Reserva Federal (Fed) no baje más los tipos de interés.

En la sesión del pasado viernes, la principal criptodivisa del mundo llegó a caer con holgura por debajo de los 100.000 dólares, aunque luego recuperó ese nivel.

El descenso desde los 126.186 dólares, que son sus máximos históricos, es del 21%.

El fuerte retroceso ha borrado gran parte de la rentabilidad anual del bitcoin, que ahora se sitúa en el 9,5%, muy por debajo del rendimiento de otros activos.

Las bolsas, medidas por el índice MSCI All-Country World, acumulan una rentabilidad superior al 17% en 2025. El precio del oro, por su parte, se ha disparado un 52,6%.

Los ETF y la Fed

Los fondos cotizados (ETF) han jugado un papel clave en esta corrección. La narrativa que elevó al bitcoin hasta sus máximos —basada en la entrada de capital institucional a través de estos vehículos de inversión y en su percepción como reserva digital— ha cambiado de signo.

En las últimas semanas ha salido dinero de los ETF —se han producido desinversiones—, lo que aumenta la presión vendedora y reduce la capacidad del mercado para sostener los precios.

Sergio Ávila, analista de IG, subraya que estas salidas no son sólo números: “Cuando los partícipes rescatan, los gestores venden bitcoin para atender esos reembolsos, generando presión bajista sobre el precio”.

Este movimiento condiciona tanto la oferta como la demanda diaria, y explica gran parte de la corrección que ha llevado al bitcoin a entrar en territorio de bear market.

A pesar de la caída, aún existen señales de resiliencia. Las compras puntuales de ciertos ETF respaldados tanto por bitcoin como por ether han permitido rebotes temporales.

Otro de los factores que presiona al bitcoin es la posibilidad de que la Fed no baje los tipos de interés en su próxima reunión, la que el banco central estadounidense celebrará en diciembre.

Los temores se basan en las declaraciones que su presidente, Jerome Powell, hizo tras el último encuentro. En su intervención, dejó entrever que no se produciría un nuevo recorte antes de que termine el ejercicio, generando nerviosismo entre los inversores en criptoactivos.

“La incertidumbre sobre la política monetaria ha llevado a una disminución del apetito por riesgo, reforzando la presión sobre el bitcoin”, resalta Simon Peters, analista de eToro.

El bitcoin también se ha visto afectado por las caídas que en las últimas sesiones han sufrido las grandes tecnológicas de Wall Street, especialmente aquellas vinculadas con la inteligencia artificial.

Todo ello ha provocado que la criptodivisa, aunque de forma momentánea, haya perforado el nivel de los 100.000 dólares.

“¿Es el final del ciclo [alcista del bitcoin]?”, se pregunta Ávila. Y él mismo responde: “No necesariamente”.

Explica que “de momento, el mercado reacciona a datos concretos (flujos) y a un sentimiento más defensivo”.

“Si bien es probable que este retroceso inquiete a algunos inversores, una volatilidad de esta magnitud no es inusual”, añade Peters.

Bitcoin ha experimentado varias caídas superiores al 30% en los últimos años. La última se produjo entre enero y abril, cuando bajó de 109.000 dólares a 74.500. Después repuntó un 70%, hasta alcanzar, el pasado octubre, sus máximos históricos.

En opinión del analista de eToro, a pesar de la corrección actual, “bitcoin mantiene una tendencia alcista a largo plazo, formando máximos y mínimos cada vez más altos”.

Cree que “factores a corto plazo, como las renovadas expectativas de recortes de tipos de interés o las continuas entradas de capital en los ETF de bitcoin al contado, podrían provocar una rápida reversión de los precios y un nuevo repunte”.

Más allá del bitcoin

El 6 de octubre, coincidiendo con los máximos del bitcoin, la capitalización del mercado cripto alcanzó un récord de 4,4 billones de dólares.

Ahora, según datos de CoinGecko, el valor total ronda los 3,45 billones. Es decir, en un mes, las criptodivisas en su conjunto han caído un 21%.

En consecuencia, la subida acumulada en el ejercicio por este tipo de activos se ha reducido al 2,5%.

Entre las principales criptomonedas destacan las subidas anuales de BNB, del 41,7%; de tron, del 14,9%; y de ripple, del 11,2%. La de ether es más reducida, también del 11,2%.

En el otro lado de la balanza sobresalen las pérdidas de solana y dogecoin. La primera ha perdido un 15% de su valor, mientras que la segunda se ha desplomado casi un 43%.