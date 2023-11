'Se busca cripto': el valor de los bitcoin perdidos por el mundo alcanza los 266.000 millones

No hay tantos bitcoin como se cree. Y esto se debe a que unos 4,9 millones de unidades de la criptodivisa más famosa del mundo se han perdido o se consideran como tal al llevar, al menos, siete años inmóviles en los wallets -billeteras digitales- de usuarios de todo el mundo.

Esos 4,9 millones de bitcoin perdidos tienen un valor de unos 266.000 millones de dólares, a precios actuales de mercado, y suponen casi el 20% del total de los bitcoin que en la actualidad están en circulación. Así lo reflejan los cálculos realizados por Félix Fuertes, CEO de Formación en Inversión.

En el ecosistema cripto, a los bitcoin que no se mueven en un plazo de siete años se les da por perdidos. Desde noviembre de 2016, y hasta este mismo viernes, el precio de la principal divisa digital se ha disparado un 4.570%, al pasar de valer algo menos de 700 dólares a los algo más de 34.200 dólares a los que cotiza en la actualidad. ¿Quién no habría vendido?

Cómo se calcula

Pero calcular cuántos bitcoin llevan inmóviles siete años tiene su dificultad. En una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia, Fuentes explica que la clave está en los conocidos como UTXO, que son las siglas de Unspent Transaction Output o, si se traduce al español, Transacciones de Salida no Gastadas.

Sin entrar en demasiados detalles técnicos, Fuentes establece su tesis sobre cuántos bitcoin perdidos hay a través del sello de tiempo de cada uno de los UTXO que han quedado sin gastarse en todo el periodo de existencia de la blockchain de bitcoin.

“Teniendo en cuenta la naturaleza del ser humano y el poco histórico de bitcoin, consideramos que cualquier persona que tuviera esta criptomoneda con una antigüedad superior a los siete años ha tenido incentivos suficientes para mover y liquidar su inversión en los últimos máximos, donde hubiera multiplicado, como mínimo, por 28 en 2017 y por 96 en los de 2021”, explica.

Por lo tanto, todos aquellos UTXO que tengan un sello de tiempo superior a los 7 años, se consideran perdidos “y, por tanto, esa oferta de bitcoin no está ni estará disponible, salvo pequeñas excepciones y alguna billetera puntual que pueda ser rescatada por su anterior dueño”, apunta el mismo experto.

"Recuperar la contraseña"

Según Fuentes, la mayoría de bitcoin se han perdido porque los usuarios no pueden acceder a sus wallets. La razón: no recuerdan la contraseña. Pero ¿cómo es posible que alguien olvide su clave? En defensa de los inversores en criptodivisa cabe destacar que estos códigos no son fáciles de memorizar y sí son difíciles de recuperar una vez olvidados.

Hay sistemas que, una vez introducida la contraseña de forma errónea un número determinados de veces, hacen imposible que el usuario vuelva a entrar a su billetera. Fruto de esta problemática han proliferado las empresas que se dedican a rescatar los códigos de entrada a los wallets a cambio de una parte tesoro que esconden.

Menos bitcoin

Además del drama personal que puede suponer haber dejado pasar la oportunidad de obtener importantes rentabilidades, el hecho de que haya casi 5 millones de bitcoin perdidos tiene una consecuencia directa y general sobre el mercado: en realidad hay menos bitcoin en circulación.

"Si hay casi 5 millones de bitcoin perdidos, realmente habría 14,98 millones de bitcoin disponibles para la venta respecto al total minado que es de 19,970 millones", indica Fuentes. De esta forma, el mercado real tiene un tamaño un 20% inferior. Y, como “la oferta es cada vez más limitada, por tanto, un dólar que entre puede hacer subir el precio más”, subraya.

A la cifra de bitcoin perdidos Fuentes también añade aquellos que están en manos de inversores a largo plazo, que son quienes mantienen sus criptodivisas en cartera durante al menos un año.

“Considerando los bitcoin perdidos, el 95% de los restantes están en manos de tenedores de más de un año”, calcula Fuentes. Esto supone que, realmente, sólo hay unas 55.000 unidades de esta criptodivisa en circulación.

Más subidas

La escasez de oferta sumada a las medidas impulsadas por China para aumentar la liquidez de su economía, la posibilidad de que los bancos centrales no sigan subiendo los tipos y las perspectivas de que sean aprobados varios fondos cotizados (ETF) sobre el precio del bitcoin al contado “están haciendo que el precio de esta criptodivisa suba”, explica Fuentes.

Exactamente, el bitcoin acumula una subida del 107% en lo que va de año y, en opinión de Fuentes, este rally continuará. Tanto que la moneda digital podría alcanzar nuevos máximos históricos -tocó los 68.990,6 dólares en noviembre de 2021- antes de la aprobación del primer ETF. “El boom del bitcoin puede ser demencial”, subraya.

Para hacer esta previsión, Fuentes se apoya en la subida que registró el oro cuando, en 2003, se aprobó el primer ETF al contado del metal precioso. “Tras estar 23 años inmerso en un rango, la revalorización fue del 600% apenas un año y medio o dos después”, explica.

Además, considera que “no es nada descabellado” que el bitcoin se acerque a los 400.000 o los 450.000 dólares después de que tenga lugar el siguiente halving, el proceso que reduce a la mitad de la recompensa por la minería -extracción- de criptomonedas y que está previsto que tenga lugar a principios del próximo mayo.

