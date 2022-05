Nace TaxCripto para ayudar a los inversores a liquidar impuestos sobre criptomonedas

TaxCripto nace para ayudar a pequeños y medianos inversores a liquidar sus impuestos sobre criptomonedas, con el objetivo de superar los 2.000 usuarios y alcanzar la rentabilidad en su primer año de vida.

Esta aplicación permite descargar informes fiscales para IRPF, el Impuesto de Patrimonio y para el futuro modelo 721, los tres modelos tributarios donde deberán declararse los criptoactivos.

Dichos informes incluyen los datos necesarios para cumplimentar los modelos tributarios y la documentación que justifica cada una de las transacciones en criptoactivos, ha explicado en un comunicado.

Además, en caso de requerimiento por parte de la Administración Tributaria, los contribuyentes podrán justificar la trazabilidad de las operaciones declaradas fiscalmente.

La plataforma ha incidido en que garantiza en todo momento la adaptación a todos los requisitos normativos, tanto actuales como futuros, teniendo en cuenta que cada tipo de ingreso requiere de un tratamiento fiscal diferente, así como la utilización de métodos de valoración como el método FIFO ('First In First Out') universal.

Representación física de las criptomonedas como si fueran monedas metálicas físicas.

El equipo de desarrollo y soporte es español, en tanto que TaxCripto cuenta desde el inicio con 16 exchanges y nueve billeteras, acceso a más de 4.000 criptomonedas y 11 tipos de transacciones principales.

En su lanzamiento, oferta tres planes adaptados a todo tipo de inversores en criptoactivos, dependiendo del número de transacciones que necesiten analizar, las integraciones y el acceso a informes fiscales, y con solo registrarse, los usuarios contarán con acceso a la aplicación en modo demo de forma gratuita y sin límite de tiempo.

La compañía cuenta con otros servicios adicionales, facturables por horas, como la asesoría fiscal en criptomonedas, así como un soporte premium para aquellos clientes que no deseen cargar y revisar todas las transacciones personalmente.

Legislación fiscal española

"TaxCripto es un negocio completamente disruptivo porque es la primera aplicación completamente especializada en ayudar al inversor a liquidar los impuestos sobre criptomonedas en España. Entre sus fortalezas destacaría que está dirigida a pequeños y medianos inversores, la actualización fiscal, ya que iremos incorporando continuamente todas las modificaciones en materia de legislación fiscal española", ha señalado el fundador y consejero delegado de la plataforma, Jesús Luna.

El fundador y director financiero de TaxCripto, Alberto Miranda, ha recordado que "la Agencia Tributaria (AEAT) está aumentando la vigilancia sobre las criptomonedas, que tienen un tratamiento fiscal muy diferente a otros activos como, por ejemplo, los fondos de inversión".

"La venta y el intercambio de criptoactivos deben ser incluidos en la declaración de la renta aplicando el método FIFO de valoración, al igual que hay que incluir los rendimientos obtenidos por 'staking', 'farming', etc. Además, los contribuyentes que estén obligados a presentar el Impuesto sobre el Patrimonio tienen que incluir los importes de sus criptoactivos con su valoración a fecha 31 de diciembre", ha destacado.

Sigue los temas que te interesan