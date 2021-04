La CNMV vuelve a señalar al bitcoin: “Sin valor intrínseco, tiende a haber burbujas”

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) vuelve a alertar de los riesgos de invertir en bitcoins y otras criptomonedas mientras la fiebre por estos activos digitales sigue en aumento. El presidente de la institución, Rodrigo Buenaventura, ha advertido este viernes que "sin valor intrínseco, tiende a haber burbujas".

Buenaventura ha reconocido "el énfasis que algunos supervisores ponemos en los riesgos cuando las criptomonedas son ofrecidas como inversión", si bien ha subrayado que "es lo normal" para una institución "cuya misión es proteger a los inversores". Para ello ha señalado la importancia de "emitir alertas sobre estos riesgos" y asegurar que sus campañas publicitarias son "justas, claras y sin engaños".

En este punto, en el marco del discurso de clausura que ha pronunciado en el foro 'Token World Conference', ha dado algunas claves sobre la nueva regulación en fase de consulta pública que se está preparando en este ámbito. Esta reforma otorga a la CNMV la capacidad de control sobre la publicidad en España de la inversión en criptomonedas.

Los NFT se quedan fuera

En concreto, Buenaventura ha señalado que, con el foco puesto en campañas que se dirijan a "potenciales inversores en España", se plantea "eximir determinadas actividades profesionales como libros blancos, investigación de inversiones profesionales, ofertas a profesionales, tokens no fungibles (NFT) y aquellos que son exclusivamente un medio de pago".

De la misma manera, el presidente de la CNMV ha señalado que el supervisor está considerando "centrarse en los proveedores de servicios de criptoactivos independientemente de su estado de origen". Del mismo modo, prevé que "las empresas de publicidad que actúen en su nombre también estarán sujetas a la circular" que está desarrollando la institución.

Riesgo de desplome

En un tono de advertencia, el vigilante del mercado español ha señalado que, a pesar del vertical repunte de precios del bitcoin y otras criptos, "hay que recordar que aún no está claro el papel que desempeñarán en el futuro" y que hoy por hoy "todavía no son medios de pago ampliamente aceptados y no sabemos si alguna vez lo serán".

Ante este escenario, Buenaventura ha subrayado que "siendo realistas", las criptomonedas "no ofrecen ningún valor intrínseco o promesas de pago", por lo que "son promovidas fundamentalmente como una inversión, confiando en su futura apreciación debido a su creciente demanda". Y ha ido más allá, "sin un uso o valor intrínseco [...], tiende a haber burbujas y los precios pueden desplomarse drásticamente".