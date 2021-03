Eric Demuth (Bitpanda): “Los bancos centrales tendrán bitcoins en sus balances”

La fintech Bitpanda acaba de convertirse en el nuevo unicornio tecnológico europeo. La plataforma de negociación de criptomonedas y activos digitales con sede en Viena ha cerrado una ronda de financiación que ha elevado su valoración como empresa hasta los 1.200 millones de dólares.

En plena fiebre por el bitcoin, la fintech ha logrado levantar financiación por 222 millones de euros solo en los últimos seis meses. Además, ha elevado su nómina de clientes hasta más de dos millones de cuentas activas. Una eclosión de la que el cofundador y co-consejero delegado de Bitpanda, Eric Demuth, charla con Invertia.

El emprendedor austriaco comparte con este portal los planes de expansión de la compañía, su visión sobre el reciente auge de la inversión en criptomonedas y las insistentes advertencias formuladas desde diferentes organismos supervisores. Hasta lanza su propio pronóstico sobre la evolución del precio del bitcoin.

-La primera pregunta es inevitable: ¿Qué diferencia las últimas subidas de precio del bitcoin de otras anteriores?

La gran diferencia es que ahora todos tenemos más información. En los últimos años, el bitcoin se ha convertido en un gran activo para poner en todas las carteras, ya que no tiene correlación con ningún otro. Personalmente, lo veo como el oro de las generaciones digitales.

Cada vez que hay una innovación, siempre las primeras en moverse son las tecnológicas estadounidenses

Es cierto que es algo más volátil que el oro porque no hay tanto dinero invertido. Sin embargo, cuanto más dinero entre, menos volatilidad habrá. Es una inversión de largo plazo que ahora cuenta con más regulación, así que se ha vuelto un tema más serio que permite que más buenos jugadores del sistema se establezcan con sus inversiones, como los fondos y compañías innovadoras.

En cualquier caso, cada vez que hay una innovación, siempre las primeras en moverse son las tecnológicas estadounidenses. Antes que nadie. Después, siguen las demás, empezando por el resto del mercado de EEUU y, dos años después, siguen los europeos. La adopción sigue y realmente pienso que incluso los bancos centrales tendrán bitcoin en sus balances en los próximos años.

-Ha señalado que es un gran activo para todas las carteras, pero ¿también para los pequeños inversores?

Desde luego, porque se puede tener una pequeña fracción de bitcoin… desde una fracción de céntimo. El sistema es comparable al del oro, pero no se necesita comprar un kilo para acceder a las comisiones más bajas. Mientras que si compras un gramo de oro las tasas pueden llegar al 50%, con el bitcoin se ve que todas las cosas que tienen valor pueden digitalizarse para que todo el mundo pueda participar, no solo los ricos.

-¿Prevé que sigan llegando grandes inversores al bitcoin próximamente?

Las gestoras y empresas ya comenzaron a comprar y comunicarlo el año pasado. También gracias a una mayor regulación. Aquí hay dos partes: una institucional de la que forman parte tecnológicas y fondos con diferentes intereses y otra que es la de los minoristas. La diferencia es que en el bitcoin los pequeños pueden conseguir el mismo trato que los grandes inversores y es la primera vez que esto ocurre en finanzas, lo que supone un gran cambio.

El mes que viene vamos a lanzar la inversión en acciones. También en España

Además, creo que, en adelante, la gente seguirá tomando más cuidado de sus finanzas personales, leerá más noticias y hará más cosas por sí misma con su dinero. Ya no se limitará a dárselo a alguien que le estará vendiendo lo que le conviene.

-Entonces, ¿tienen sentido las advertencias que los reguladores están lanzando frente a la inversión en criptomonedas?

Hay que diferenciar. Los críticos absolutos que dicen que el bitcoin es malo están equivocados, pero eso no es lo que suelen decir, sino que muestran miedo. Por eso, una buena regulación ayudará a todas las partes, dará más control al supervisor y desaparecerán compañías que defrauden.

En los países en los que la regulación ha sido más temprana, todos han salido ganando. El bitcoin ha crecido con la regulación en lugar de desaparecer, ya que eso permite que los grandes jugadores puedan sumarse, que el dinero de los grandes inversores pueda entrar y así un largo etcétera.

-Ahora que en Europa se está avanzando en esta línea, ¿se sumarán más jugadores en Europa?

Como dije antes, EEUU siempre va a la delantera en innovación y los europeos no empiezan a mirarla hasta años después. Empezar a mirar quiere decir contratar gente, hacer investigación, montar infraestructuras…

Con esta evolución, estoy convencido de que en los próximos 12 o 24 meses veremos en Europa el desarrollo que vemos ahora en EEUU. Por eso, estamos desarrollando nuevos productos, para anticiparnos a lo que está por venir, porque estoy bastante seguro de que esto es lo que va a ocurrir.

-Entonces, ¿cómo tienen previsto expandirse?

Actualmente estamos activos en más de siete países, con España, Francia, Italia y Turquía entre los más recientes. Además, estamos empezando en Polonia. En estos mercados tenemos mucho que hacer todavía, también en materia de educación, pero tenemos previsto llegar a Portugal en mayo. En cualquier caso, aquellos en los que estamos son ahora mismo los grandes mercados de Europa.

-Por lo que se refiere a España, están a punto de cumplirse diez meses de su llegada. ¿Se han cumplido los planes de Bitpanda para el país en este tiempo?

Realmente, el mercado español ha ido muy bien. Creo que, de todos los nuevos mercados a los que hemos llegado, España es el que mejores resultados está aportando. Por eso también acabamos de anunciar la apertura de oficinas en Madrid y Barcelona.

En mi opinión, considero que también se debe a que hay mucha demanda y había poca oferta para colmar esta necesidad. La gente quiere invertir en activos digitales español, no en inglés… Se están jugando su dinero y quieren estar cómodos. Por todo esto es por lo que hemos crecido mucho.

Eric Demuth y Paul Klanschek, co-consejeros delegados de Bitpanda.

-¿Qué parte tiene que ver con la creciente fiebre por las criptomonedas?

Creo que la demanda es alta en estos países de Europa, pero que al otro lado no había muchos grandes jugadores que, como nosotros, se centrasen en el mercado español, en español y con una gran variedad de criptomonedas y activos. Es una apuesta decidida y duradera por nuestra parte.

-Por el tema del idioma que usted ha subrayado, ¿se plantean un posible salto hasta Latinoamérica?

Todo es posible… Honestamente, es una cuestión abierta. Lo cierto es que cada mes están pasando muchas cosas. De cara al próximo semestre tenemos mucho que hacer en el mercado europeo, cuyo desarrollo vamos a seguir potenciando hasta 2022.

-En cuanto al potencial de desarrollo de la industria, ¿ayudan a esto las declaraciones sobre criptomonedas del fundador de Tesla, Elon Musk?

De nuevo hay que decir que tienen más efecto en EEUU que en Europa. También hay muchos profesionales reconocidos del deporte que están invirtiendo en bitcoin y lo dicen, sin ser campañas de publicidad de ninguna firma.

Al tratarse de una figura pública global, Musk está ayudando más que otra cosa. Aunque a él le gusta ser divertido y hacer bromas, ayuda a que la gente mire a las criptomonedas por primera vez. A que se planteen: “¡Oh, un minuto, el hombre más rico del mundo está aquí… Tendría que mirarlo!”.

-Y cuando habla del dogecoin, ¿se nota en las cifras de la plataforma?

Sí, hemos visto crecer mucho el interés por esta criptomoneda. Tanto que actualmente es una de las cuatro principales de las que se negocian en nuestra plataforma.

-En Bitpanda también ofrecen oro y plata. ¿Por qué estos activos más tradicionales?

La verdad es que las generaciones más jóvenes prefieren criptomonedas y activos digitales. En Bitpanda somos los únicos en los que puedes comprar oro físico en fracciones. Es decir, se puede comprar oro desde dos euros y con las mismas comisiones que si se invierte un millón.

Creo que considerar precios de seis dígitos para el bitcoin no es para nada surrealista

En mi opinión, también se trata de un buen diversificador de la cartera para los inversores en criptomonedas.

-¿Son las comisiones una cuestión clave en este momento de lucha por conseguir costes ultrabajos?

Las comisiones no son importantes si se trata de unas milésimas de diferencia. La cuestión diferencial es partir de un desarrollo completamente diferente a todo lo anterior. Antes, ibas a tu asesor de banca y te colocaba el peor producto del mundo, porque todo el mundo ganaba con ello y solo vendían sus propios productos… a menudo de lo más ineficientes. Ahora, es la gente quien demanda directamente ETF, criptomonedas y acciones fraccionadas. El trabajo tradicional de los asesores desaparecerá en unos 20 años.

-Ha hablado de cambios en las tendencias de inversión. Uno de ellos es la indexación. ¿Qué balance hace del lanzamiento de sus tres índices de criptomonedas?

Muy positivo, porque mucha gente quiere sumarse, pero no puede permitirse el tiempo necesario para seguir el sector y su evolución. Los índices que hemos diseñado pueden ser similares a un ETF por tratarse de una cesta de activos que permiten acceder a este universo y no perderse nada… Por todo esto están creciendo cada día.

Además, se han convertido en una vía para que muchos clientes establezcan un plan de ahorro, pues son cada vez más los que hacen aportaciones periódicas cada cierto tiempo. Hacer trading de corto plazo puede ser muy complicado y peligroso, frente a lo que estos índices permiten estar ahí y participar de una manera más relajada.

-¿Prevé el lanzamiento de Bitpanda to Go -tarjetas canjeables por criptomonedas- en el mercado español?

No estoy seguro de que el futuro de las criptomonedas pase por este producto. Aunque es una buena forma de entrar en contacto con diferentes personas en lugares cotidianos como un supermercado y es muy fácil encontrar socios para su comercialización, no creo que sea la mejor vía para los clientes. Si no es un saldo significativo, es una locura asumir sus costes, por eso prefiero otras vías para nuestro negocio y nuestros clientes.

Antes ibas a tu asesor de banca y te colocaba el peor producto del mundo, su trabajo desaparecerá en unos 20 años

-¿Está prevista la incorporación de algún otro activo a su catálogo?

El mes que viene vamos a lanzar la inversión en acciones. También en España. Esta decisión va en línea con nuestro objetivo de ser la plataforma de referencia de los inversores en todo lo que quieran hacer con su dinero. Sin intermediarios.

-¿Serán acciones locales o grandes cotizadas internacionales?

Aún no hemos terminado de fijar cómo será o qué acciones estarán disponibles en un primer momento. Nuestro objetivo es dar acceso a buenas acciones. Espero poder contar con más datos muy pronto.

-De cara al futuro, ¿algún pronóstico personal para la evolución del bitcoin?

Insisto en lo que dije antes: el bitcoin se convertirá en el oro de la generación digital. Con esta premisa, creo que considerar precios de seis dígitos no es para nada surrealista.