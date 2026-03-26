¿Qué pasaría si la paz vuelve a Oriente Medio?

El pueblo iraní corea consignas, ondea banderas y exhibe carteles del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, durante una manifestación en apoyo a las fuerzas armadas en Teherán. Efe

Tras tres semanas de la “operación especial”, parece que Estados Unidos estaría listo para volver a la mesa de negociaciones. Según los medios, Irán tampoco se opone.

Pero hay algo que no cuadra: el cambio de "régimen" en Teherán no se ha producido, y justamente ese parecía uno de los principales objetivos del ataque.

Además, se habla de que EEUU planea enviar unos 3.000 soldados de la élite de la 82.ª División Aerotransportada a Oriente Medio. Y no olvidemos que en el conflicto también participan Israel y Arabia Saudita. ¿Aceptarán ellos un alto el fuego?

Si el conflicto se resuelve pronto, a corto plazo elrisk on podría volver a los mercados

Dicho esto, la niebla de la guerra sigue presente, aunque los mercados, a juzgar por el S&P 500, miran al futuro con optimismo.

Si al final las negociaciones resultan ser sólo ruido mediático, los más afectados serían, sobre todo, las empresas con exposición directa a la región y a las materias primas que provienen de allí, así como aquellas que no cuentan con cobertura energética, como las aerolíneas y los cruceros.

¿Cuál es el escenario más probable? El termómetro lo marca el estrecho de Ormuz

La consecuencia general sería un aumento de la inflación y, aunque los bancos centrales tendrían pocas herramientas frente a un choque de oferta, aún tendrían que aumentar los tipos de interés para frenar las expectativas inflacionarias, lo que ralentizaría la economía global y elevaría los riesgos de crédito.

Si el conflicto se resuelve pronto, a corto plazo el risk on podría volver a los mercados. El problema es que, incluso antes de los últimos eventos en Oriente Medio, la inflación ya estaba subiendo en la eurozona y en Estados Unidos, por lo que la política estricta de los reguladores seguirá pesando.

¿Cuál es el escenario más probable? El termómetro lo marca el estrecho de Ormuz.

Por ahora, Teherán solo ha enviado una carta a los países de la Organización Marítima Internacional diciendo que los barcos no hostiles pueden pasar, siempre que se coordinen con las autoridades iraníes. Si más adelante abre el paso al resto del mundo, ahí sí se podría hablar de una desescalada.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.