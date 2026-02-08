De la codicia al miedo: el desplome de la plata, el bitcoin y las tecnológicas en WS desata el pánico en los mercados

En el mercado de criptomonedas, el índice de miedo y codicia de Coin Market Cap marca solo 5 puntos sobre 100, mostrando miedo extremo desde el inicio de febrero.

El índice del miedo y la codicia de CNN Business sitúa el sentimiento inversor en 34 puntos, predominando el miedo sobre la codicia.

La plata se desplomó más de un 9% y el bitcoin cayó por debajo de los 70.000 dólares, reflejando un clima de nerviosismo en los mercados.

Las caídas de las tecnológicas en Wall Street han arrastrado a los índices S&P 500 y Nasdaq 100, que retrocedieron un 2% y un 3,9% en la última semana.

Mala semana para los inversores. Las caídas en bolsa de las empresas tecnológicas han arrastrado a los índices del parqué neoyorquino y las pérdidas se han extendido a otros mercados.

Entre los selectivos de referencia, el S&P 500 y el Nasdaq 100 han sido los grandes afectados. El peso de las empresas de tecnología ha lastrado a ambos, que retrocedieron un 2% y un 3,9%, respectivamente, en el cómputo de las últimas cinco sesiones.

La plata y el bitcoin también han sufrido durante los últimos días. El metal blanco sufrió un gran golpe el jueves y se hundió más de un 9%. La criptomoneda, por su parte, veía caer su valor por debajo de los 70.000 dólares por primera vez desde noviembre de 2024.

Estas variaciones dejan un clima de nerviosismo y volatilidad en el mundo bursátil que preocupa a los inversores. ¿Pero cuál es el clima real que se respira en el mercado?

El índice del miedo y la codicia de la CNN Business es uno de los indicadores que mide la ‘temperatura bursátil’ en los parqués. Según su puntuación —que va desde el cero (miedo extremo) al 100 (codicia extrema)— la calificación del escenario inversor actual es de un 34.

De esta manera, el indicador, basado en el S&P 500, establece al miedo como el sentimiento generalizado en los mercados, aunque no extiende esta emoción hacia un territorio extremo.

El declive de los ánimos coincide con la tendencia de las bolsas. El 28 de enero fue el día clave en este sentido. Desde ese momento la codicia empezó a frenarse y el 2 de febrero el clima entró en una fase neutral.

Tan solo un día después, la coyuntura se torció de forma más negativa y el miedo inundó la atmósfera bursátil.

Hay margen, sí, pero en el corto plazo los ánimos se agudizan. Dentro de la valoración conjunta del referencial existen otras que miden métricas más concretas.

Es el caso de las opciones de compra y venta, un reflejo del ‘pánico real’ del mercado. En esta variable, el clima inversor sí que se agrava hacia el miedo extremo.

Además, la sensación de vértigo no ha dejado de aumentar desde el 28 de enero, lo que indica que los inversores han dejado la codicia de lado y se han lanzado a por opciones de venta que actúen como 'seguro' frente al desplome de los precios.

El clima de refugio concuerda con la estela del mercado. Desde el 28 de enero, el S&P 500 ha retrocedido un 2,58% mientras el miedo se ha incrementado en un 12,35%. Sólo desde el pasado martes —cuando empezó la tormenta en las tecnológicas— el temor ha subido un 8%.

Este miedo, sin embargo, no está fundamentado en la salud interna del mercado. Aunque el indicador de la CNN que computa la amplitud en el precio de las acciones sí que refleja la tendencia bajista del mercado desde que empezó el mes de febrero, su caída no es tan agresiva.

De hecho, hasta el 29 de enero, el indicador de la solvencia del mercado seguía una tendencia positiva. Es en este punto, que también coincide con las pérdidas del S&P 500, en el que empieza el declive.

A pesar de ello, la gráfica demuestra que el mercado no cae de manera estructural y se mantiene ‘neutral’ frente al miedo concentrado en los valores descarrilados.

La volatilidad no se frena

Con este contexto, una de las claves es la volatilidad del mercado. En este sentido, el índice cataloga dentro de ‘miedo’ la situación bursátil relativa a la inestabilidad.

También el índice de volatilidad refleja las últimas turbulencias del mercado. La trayectoria del indicador sigue una tendencia al alza desde el 2 de febrero.

Además, su distancia con la media móvil de 50 días —que marca la tendencia real del mercado—también refleja el clima de nerviosismo existente.

Si se extiende el análisis al mercado de las criptomonedas, la situación se vuelve aún más crítica. Los ánimos llevan hundidos en el terreno del miedo extremo desde que comenzó el mes de febrero.

El mundo cripto

El índice de miedo y codicia actual otorgado por Coin Market Cap evalúa al clima emocional del mundo de las divisas virtuales con un 5 sobre 100.

La tendencia del indicador está estrechamente vinculada al valor que adquiere el bitcoin. Por ello, su caída se ha agudizado después de que la criptodivisa bajase del valor de los 70.000 dólares.

En un vistazo más amplio, se observa que la codicia no domina el ánimo de los inversores de criptomonedas desde el 7 de octubre de 2025, aunque el amplio optimismo por la divisa digital sólo duró un día.

Habría que remontarse hasta agosto para acotar un periodo en el que imperase la euforia. Desde principios de mayo y hasta este mes, los intervalos liderados por la ambición fueron vistosos, aunque dentro de la tendencia bajista que encarrila el bitcoin.