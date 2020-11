¿Dónde pueden irse las acciones de Prisa tras la oferta de Blas Herrero?

Si nos atenemos a la capitalización de la empresa en bolsa, ésta es de 509.519.494 euros a precios de cierre de ayer mientras que el grupo de inversores capitaneados por Blas Herrero ofrecen 200 millones por los negocios de radio y prensa.

Esto significa que están dispuestos a poner encima de la mesa casi el 40% de su valor en bolsa a cambio de un negocio que representa en el grupo casi también el 40% de sus ingresos. Concretamente un 38,31% de sus ingresos según el último informe trimestral de sus resultados que recoge los ingresos acumulados desde inicio de año.

Y aquí nos encontramos con uno de los primeros problemas para que los actuales accionistas acepten la oferta, y ésta no es otra que un pago a priori demasiado bajo para los activos que se pretenden comprar.

En condiciones normales, se suelen pagar dos veces los ingresos anuales para hacerse con los activos de otra empresa. Y en este caso que nos atañe, puesto que los ingresos de estas dos unidades de negocio del Grupo Prisa son de 236 millones de euros en los primeros nueve meses de este año, ni siquiera se paga los ingresos que generan en un año.

Realmente, esto ocurre porque estas divisiones de negocios generan han generado en los primeros nueve meses del año unas pérdidas antes de impuestos y amortizaciones de 23,2 millones de euros.

La operación sería redonda para los compradores porque podrían entrar fácilmente entrar casi inmediatamente en beneficio ajustando costes mientras que aparentemente para los actuales dueños no tiene ningún aliciente.

Sin embargo, las posiciones de partida no son tan sencillas realmente. No podemos olvidar que la empresa mantiene deudas con las entidades bancarias por valor de 1.324 millones de euros y este hecho es una patata caliente que va venido cotizando a la baja a lo largo de los años en su cotización. De hecho, operaciones de venta como la reciente venta de Santillana España obedecen a un intento de relajar esa tensión de deuda que acumula la empresa.

Por lo tanto, no es descabellado que los actuales accionistas acepten la oferta que han puesto encima de la mesa los inversores encabezados por Blas Herrero cansados de ampliaciones de capital y pérdidas que parece que seguirán tanto en prensa como en radio por la caída de la publicidad.

Como en todo negocio, unos intentan aprovecharse de la debilidad de la otra parte.

Pero la pregunta a hacerse es qué puede pasar con la acción cuando se levante la suspensión cautelar impuesta por la CNMV.

Desde el punto de vista técnico hay una zona clave en torno a los 0,77 euros. Son los máximos del pasado mes de junio y son los que van a marcar una posible explosión de los precios, cosa que por otro lado no creo que vayamos a verlo por todo lo expuesto anteriormente.

Pero en caso de ver cotizaciones sostenidas por encima de los 0,77 euros tendríamos un objetivo de los 1,05 euros al ser el hueco que se quedó abierto en plena caída del pasado mes de marzo.

No obstante, no podemos olvidar que la realidad es que hay una oferta por importe inferior a los ingresos de lo que se pretende comprar y por lo tanto su aceptación a una oferta tan baja no está tan clara.

Los accionistas de referencia han puesto mucho dinero en la empresa vía ampliaciones y no creo que estén por la labor de deshacerse de estos activos a no ser que los bancos acreedores, entre ellos el Banco Santander, hayan comentado una sutil recomendación a favor de la venta para rebajar deuda.

Por último, un rechazo a la oferta de compra creó que tendría un efecto positivo en la acción puesto que se comenzaría a apostar por un incremento en el importe de la oferta.