El Dorado de nuestros días

Desde la época de Vasco Núñez de Balboa la gente soñaba con encontrar el camino hacia El Dorado. Se enviaban expediciones, se contaban historias y se originaban chascarrillos y refranes de la mítica ciudad inca. Pasados 400 años podemos decir que El Dorado por fin fue hallado, pero no donde estaban buscando.

Y no, no es Fort Knox, la base militar situada en el estado de Kentucky que custodia la mayor parte de las reservas de oro de los Estados Unidos, sino la bolsa de valores. Hoy en día, no hace falta tener lingotes de oro para ser rico. Una persona puede tener el oro papel que simplemente da derecho a la exposición a los precios. Al venderlo, no se vuelve a vender a la bóveda, sino que por regla general se está vendiendo a otra persona que quiera adquirirlo. Claramente, no ofrece las mismas protecciones que tener el oro físico, pero parece que a nadie le importe mucho.

Grafico oro

Desde los principios del año el precio del oro/oz subió un 33%, alcanzando los máximos históricos en 2.034 dólares. El precio de plata/oz, por el otro lado, incrementó por encima de 47% o hasta 26 dólares. Por su parte, el platino lo hizo en un 11%, mientras el paladio subió uno 12%. Esto se ve impulsado por el deseo de los inversores de asegurar la riqueza y la demanda industrial: el metal precioso se usa en una amplia variedad de campos, desde la electrónica hasta los paneles solares.

También hace falta mencionar que en el contexto de masa monetaria, el oro todavía está a niveles bajos respecto a periodos anteriores, según puede consultarse con la fórmula XAUUSD/M2.

Evolución del dólar.

Una fuerte desaceleración en el crecimiento del empleo en Estados Unidos, causada por la cuarentena obligatoria, y las preocupaciones de que las guerras comerciales hicieron caer al dólar.

En lo que va del año, el índice del dólar DXY ha perdido casi un 3,5%, regresando a los mínimos de dos años. Como resultado, las acciones también subieron. Es importante mencionar que desde que Donald Trump entró en la Casa Blanca, siempre ha declarado que quiere un dólar débil ya que ayudaría a la economía de EE.UU., así como para las grandes multinacionales que registran una gran parte de los ingresos en el extranjero.

Al mismo tiempo no se puede olvidar que el rendimiento de cualquier moneda representa lo que los traders piensan de las perspectivas de una economía en particular frente a otras. También podría significar una economía global más fuerte en términos relativos.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.