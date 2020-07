Bankinter: una entidad pequeña que se comporta mejor que las grandes

Uno de los sectores más golpeados durante los últimos meses en España ha sido, sin duda, el bancario. Sin embargo, parece que en los últimos días la situación está mejorando para las principales compañías, entre las que se encuentra Bankinter.

De hecho, a pesar de no ser una de las más importantes del sector en España, la entidad se ha comportado durante el pasado junio mejor que otras como Santander o BBVA, ha logrado superar a Bankia en cuanto a niveles de capitalización y mantiene buenos niveles de liquidez. De hecho, sus analistas consideran que finalmente el año 2020 no será tan negativo para Bankinter, ya que no tendrá lugar un cambio de ciclo.

José Antonio González, profesor del Curso de Operativa para Invertir en Bolsa, explica que actualmente Bankinter se encuentra frenando los fuertes avances a la altura de niveles de referencia situados en torno a los 4,935/4,892 euros por acción. Se encuentra en un contexto de sobrecompra que, por el momento, no altera el rebote alcista que parte desde los mínimos actuales.

Evolución bursátil de Bankinter. Estrategias de Inversión

Bankinter en gráfico diario con rango de amplitud medio en porcentaje (ventana central superior), MACD (ventana central inferior) y volumen de contratación (ventana inferior).

El rebote no comenzaría a ponerse en cuestión hasta que no se perforen los niveles situados en los 4,017/3,98 euros por título, área que, además, funciona como aproximación a su media móvil de medio plazo. Por estos motivos, Bankinter se revela como una buena opción dentro del sector bancario español.

