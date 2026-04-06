El suplemento de la estacionalidad y las plazas a 50 euros lastran los viajes del Imserso esta temporada

El Gobierno ha intensificado la comunicación con pensionistas de menores ingresos para cubrir las 7.447 plazas a 50 euros, enviando cartas informativas a los posibles beneficiarios.

Las empresas adjudicatarias, Mundiplan y Ávoris, deben vender al menos el 90% de las plazas, exponiéndose a penalizaciones si no lo logran.

El suplemento de estacionalidad incrementa el precio de los viajes en temporada alta en 100 euros y añade otros 100 euros para quienes reserven más de un viaje.

Los viajes del Imserso esta temporada enfrentan dificultades para vender todas las plazas debido al suplemento de estacionalidad y la introducción de plazas a 50 euros.

Esta temporada, los viajes del Imserso se están desarrollando con algún que otro desbarajuste entre la oferta de 879.213 plazas y la demanda.

Algo que está provocando que la labor de las empresas adjudicatarias Mundiplan (W2M, IAG7 y ALSA) y Mundosenior (Ávoris) y la del propio Gobierno sea mayor para vender las plazas y atraer la atención de los jubilados.

¿Qué es lo que está pasando? La clave está en dos novedades que incluían este año los viajes del Imserso: el suplemento de la estacionalidad y las plazas a 50 euros.

En el primero de los casos, este año los viajes en periodo de temporada alta tienen un coste de 100 euros más que el mismo viaje en periodo de temporada baja (octubre, mayo y junio en la Península y las Islas Baleares, y diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias).

Además, se añaden otros 100 euros para los pensionistas que contraten segundos y sucesivos viajes. Una traba que genera cierto efecto disuasorio y obliga a las empresas a poner más empeño en sus campañas de venta.

Desde Ávoris reconocen a este periódico que quedan todavía algunas plazas por vender porque “el suplemento de la estacionalidad complica la venta”.

Pero también aseguran que están “publicando salidas puntuales que se irán vendiendo poco a poco con toda seguridad”.

Dos amigas jubiladas disfrutando de un viaje del Imserso Shutterstock

Las empresas licitadoras están obligadas a colocar al menos el 90% de las plazas del programa.

Por debajo de esta cifra, los pliegos del contrato público, recogen penalizaciones. La más alta llega al 4% del precio del contrato.

Recordemos que Ávoris gestiona las 440.284 plazas de la costa peninsular y 210.787 plazas correspondientes a viajes de escapada y procedencia europea.

Por su parte, Mundiplan ganó el lote 2 del concurso público, correspondiente al de costa insular con 228.142 plazas.

Plazas 50€

El otro problema está en las plazas a 50 euros. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha estado enviando cartas a los pensionistas para cubrir parte de las 7.447 plazas a 50 euros reservadas para personas con las pensiones más bajas.

“El objetivo es reforzar la comunicación con estas personas y que sepan que pueden acceder a estas plazas a 50 euros”, señalan fuentes del Ministerio a este periódico.

Se trata, por tanto, de un segundo envío realizado a pensionistas que cumplan con los requisitos.

Es decir, que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de invalidez o de jubilación de la Seguridad Social.

“Por lo general, son personas que no tienen acceso a esta información y desconocen la existencia de estas plazas”, argumentan.

La idea es que estas plazas se cubran hasta final de temporada (en el mes de junio). De ahí que se haya realizado este segundo envío de cartas.