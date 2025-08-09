Turkish Airlines ofrece más de 275 millones a los Hidalgo para comprar un 27% de Air Europa

Turkish Airlines será el segundo mayor accionista de Air Europa. La aerolínea turca ha presentado una oferta para adquirir entre un 26% y un 27% de la compañía española por más de 275 millones de euros, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

La compañía aérea ha comunicado este viernes su intención de presentar una oferta vinculante para entrar en el capital de Air Europa. La decisión llega tras varias semanas de conversaciones entre Turkish Airlines y la familia Hidalgo.

De hecho, según ha podido saber este periódico, los actuales propietarios del 80% de Air Europa tienen intención de aceptar la oferta, por lo que se prevé que el acuerdo definitivo entre las partes se cierre en breve.

La entrada de Turkish Airlines en el accionariado de Air Europa se realizará a través de un préstamo convertible en acciones. Para ejecutar esta operación, la empresa española tiene previsto llevar a cabo una ampliación de capital que conllevará, necesariamente, un cambio en la composición de su accionariado.

La oferta contempla que Turkish Airlines adquiera un porcentaje de entre el 26% y el 27%, mientras que la familia Hidalgo conservará una participación mayoritaria en el capital de Air Europa una vez se complete la ampliación de capital.

La duda está en qué hará IAG, titular actualmente del 20% de las acciones de Air Europa. La matriz de Iberia tendrá que decidir si acude a la ampliación para mantener ese porcentaje o prefiere diluir su participación.

Cuando se le ha preguntado por este asunto, Luis Gallego, consejero delegado de IAG, ha señalado que el grupo valoraría acudir o no cuando se conocieran los detalles de la entrada del nuevo socio. Además, ha insistido en que la participación del grupo en Air Europa es meramente "financiera".

Buen acuerdo

Fuentes cercanas a la operación apuntan a EL ESPAÑOL-Invertia que la intención de la familia Hidalgo es aceptar la oferta de Turkish Airlines, ya que consideran que es "buena" para la compañía aérea y para España. En concreto, para el hub de Madrid.

Así, destacan que Air Europa va a tener próximamente "dos socios potentes", IAG y Turkish Airlines, y seguirá siendo "una compañía española". Además, agregan que la propuesta de la aerolínea turca aporta "gran tranquilidad" a la compañía española desde un punto de vista financiero.

Como adelantó este periódico, Turkish Airlines mostró por primera vez su interés por entrar en el capital de Air Europa el pasado mes de mayo y finalmente se ha impuesto a las que entonces eran las dos favoritas para convertirse en sus socios, Air France-KLM y Lufthansa.

En este sentido, las fuentes remarcan que la oferta de la empresa turca muestra "una gran confianza" en el proyecto de Air Europa, que pretende superar este año los 300 millones de euros de resultado bruto de explotación (Ebitda).

Rescate

Los más de 275 millones de euros que prevé obtener Air Europa con esta operación superan los 240 millones de euros que, según se ha publicado en los últimos meses, esperaba conseguir con la venta de un 25% y una ampliación de capital.

Esta inyección de efectivo va a ayudar a la aerolínea a devolver la ayuda de 475 millones de euros que le concedió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en 2020. En concreto, se componía de un préstamo participativo de 240 millones de euros con un interés del 1% y otro ordinario de 235 millones al 1,89%.

Otro aspecto que ha tenido muy en cuenta Air Europa a la hora de analizar las ofertas presentadas es las alianzas aéreas a las que pertenecían sus potenciales socios. Estos acuerdos comerciales permiten conexiones de código compartido entre compañías, lo que se puede traducir en una mejora de la eficiencia operativa y los beneficios.

Air Europa forma parte actualmente de SkyTeam, a la que pertenece también Air France. Por su parte, Turkish Airlines está integrada dentro de Star Alliance. Una vez que se cierre la operación, la aerolínea española tendrá que decidir si cambia de alianza o se queda en la actual.

Turkish Airlines

El nuevo socio de Air Europa es una compañía en la que el Gobierno turco tiene relevante influencia. El 49,12% de su capital está controlado directamente por el Estado a través de entidades como la Administración de Privatización del Estado y el fondo soberano Türkiye Wealth Fund.

El 50,88% restante está en manos de accionistas privados y cotiza en la bolsa de Estambul.

Algunas fuentes de mercado se muestran sorprendidas ante la posibilidad de que España acepte que una de sus principales aerolíneas tenga como accionista a una empresa respaldada por el Gobierno de Turquía, lo que le da unas "capacidades financieras ilimitadas" con las que no cuenta ninguna compañía europea.

"Sería incomprensible que el Gobierno español, que es uno de los más proeuropeos, aceptara la entrada de una aerolínea no europea en el capital de Air Europa a expensas de ofertas de los principales grupos europeos de transporte de pasajeros", inciden.

En su comunicado al mercado, Turkish Airlines asegura que esta inversión le permitirá crecer con rapidez en el mercado latinoamericano, obtener nuevas fuentes de ingresos y aumentar la diversidad de su operativa regional.