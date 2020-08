El Corte Inglés y Matutes renuevan la cúpula de Only You Hotels: Víctor del Pozo sustituye a Nuño de la Rosa

El Corte Inglés y la familia Matutes están de cambios en Only You Hotels. La hotelera ha renovado su cúpula directiva, dando salida a algunos consejeros históricos de los grandes almacenes, según consta en la edición del lunes 10 de agosto del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

Entre estos históricos, cabe destacar la salida de los ‘octogenarios’ Florencio Lasaga Munárriz y Carlos Martínez Echavarría, ambos consejeros en El Corte Inglés, que han tenido siempre un papel muy destacado en las guerras internas de los grandes almacenes.

El cese más lógico es el de Jesús Nuño de la Rosa, quien dimitió como consejero delegado de El Corte Inglés en enero de este año. En su lugar entra Víctor del Pozo, con quien compartió este cargo en los grandes almacenes.

También sale de la cúpula Jorge Pont Sánchez, quien acumula cargos en un total de 12 sociedades, según datos del Registro Mercantil. Entre ellas, destaca el de administrador único de la sociedad Garanair -que tiene el 50,1% de los derechos políticos de la aerolínea Iberia-, patrón de la Fundación Ramón Areces o consejero en Sephora e Iberia.

Por parte de Palladium, abandona el barco Antonio Matutes Mestre, primo de Abel Matutes hijo. En su lugar dan entrada como consejero a Jesús Manuel Sobrino (CEO de Palladium) y a Salvador Ortiz de Montellano, CEO en Grupo Empresas Matutes.

En el lado de El Corte Inglés, entran -además de Del Pozo- los máximos responsables financieros de la compañía: Javier Rodríguez-Arias Ambrosini y Óscar Fernández de Llano; Javier Catena (el primer ejecutivo de El Corte Inglés Real Estate) y Guillermo Arcenegui, (director de hostelería).

Ampliación de capital

La apuesta por la hotelera de la familia Matutes y El Corte Inglés va más allá. La compañía realizó en abril una ampliación de capital por valor de 5,9 millones de euros, lo que eleva el capital suscrito a 16,2 millones de euros.

De esta manera, el grupo Palladium refuerza el capital de su marca hotelera Only You Hotels. Este movimiento coincidió también con la intención de la familia Matutes de deshacerse de su cadena de hoteles Ayre reconvirtiéndolos en establecimientos de Only You y que, de momento, ha fracasado. Uno de estos hoteles, el Ayre Colón, se convirtió en un hotel medicalizado cedido por el grupo hotelero y El Corte Inglés durante la pandemia.

Abel Matutes durante su entrevista con EL ESPAÑOL en el Hotel Only You Atocha. Slvia P. Cabeza

Cabe recordar que Only You Hotels nació junto a FST Hotels en 2018 fruto de la escisión de FST Hoteles. La hotelera está gestionada a partes iguales entre Fiesta Hotels & Resorts (sociedad perteneciente a Palladium) y Parinver SA (empresa 100% de El Corte Inglés).

La hotelera tiene un estilo urbano, cosmopolita y desenfadado. Actualmente cuenta con tres hoteles: dos en Madrid (Only You Boutique Hotel Madrid y Only You Hotel Atocha) y uno en Valencia.

Relevo generacional

Esta estrategia entra dentro de la intención de Palladium de fortalcer cinco de sus diez marcas hoteleras: Grand Palladium, TRS, Palladium, Only You y Bless Collection. Así lo avanzó durante la celebración de la última edición de Fitur, donde también anunciaron la creación de una gestora hotelera que controlaría un portafolio de 48 hoteles.

Asimismo, se dio paso al relevo generacional. Abel Matutes Prats es el nuevo presidente del grupo y Jesús Sobrino el nuevo CEO de Palladium Hotel Group, gestora y propietaria de las marcas hoteleras. Por su parte, Abel Matutes Juan, fundador y presidente de la compañía desde sus inicios, mantiene la presidencia del holding Grupo Empresas Matutes al que pertenece Palladium Hotel Group.