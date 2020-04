Matutes refuerza su marca Only You Hotels con una ampliación de capital

La familia Matutes apuesta por su marca hotelera más joven. La compañía ha realizado una ampliación de capital por valor de 5,9 millones de euros en la sociedad que controla la marca (Only You Hotels SL), lo que eleva el capital suscrito a 16,2 millones de euros, según publica el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) en su edición de este lunes 11 de abril.

De esta manera, el grupo Palladium refuerza el capital de su marca hotelera Only You Hotels, que nació en 2018 fruto de la escisión de otra empresa del grupo (FST Hotels) y bajo un estilo urbano, cosmopolita y desenfadado. La compañía actualmente cuenta con tres hoteles: dos en Madrid (Only You Boutique Hotel Madrid y Only You Hotel Atocha) y uno en Valencia.

Este movimiento coincide con la intención de la familia Matutes de deshacerse de su cadena de hoteles Ayre reconvirtiéndolos en establecimientos de Only You y que, de momento, ha fracasado, según publicó ‘Cinco Días’. Uno de estos hoteles, el Ayre Colón, es ahora mismo un hotel medicalizado cedido por el grupo hotelero y El Corte Inglés.

Relevo generacional

Esta estrategia entra dentro de la intención de Palladium de fortalcer cinco de sus diez marcas hoteleras: Grand Palladium, TRS, Palladium, Only Youy Bless Collection. Así lo avanzó durante la celebración de la última edición de Fitur, donde también anunciaron la creación de una gestora hotelera que controlaría un portafolio de 48 hoteles.

Asimismo, se dio paso al relevo generacional. Abel Matutes Prats es el nuevo presidente del grupo y Jesús Sobrino el nuevo CEO de Palladium Hotel Group, gestora y propietaria de las marcas hoteleras. Por su parte, Abel Matutes Juan, fundador y presidente de la compañía desde sus inicios, mantiene la presidencia del holding Grupo Empresas Matutes al que pertenece Palladium Hotel Group.