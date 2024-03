Los paquetes turísticos apenas recuperan niveles precovid mientras los hoteles apuestan por canales de venta propios

El gasto de los turistas internacionales ha crecido más de un 18% entre 2019 y 2023. Sin embargo, el desembolso en paquetes turísticos -que incluyen alojamiento, transporte, actividades turísticas, comidas y otros servicios- ha retrocedido un 0,48% en el transcurso de esos cuatro años. Todo a la vez que las grandes cadenas hoteleras han apostado por canales propios para la venta de alojamientos.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto de los turistas internacionales en España creció desde los 91.911 millones de euros en 2019 a los 108.789 millones en 2023. Mientras, el gasto de los visitantes con paquete pasó de 26.969 millones a 26.939 millones; una caída que, aunque ligera, contrasta con el resultado global.

En ese lapso de tiempo, el desembolso de los turistas foráneos sin paquete turístico creció un 26,19%, pasando de 64.942 millones de euros a 81.950 millones. Así, esta forma de organizar los viajes ha ganado casi cinco puntos porcentuales de cuota de mercado en los últimos cuatro años, pasando del 70,65% al 75,32% y, por tanto, reduciendo el alcance de los paquetes turísticos.

Esta dispar recuperación en la forma de organizar los viajes también se da entre los turistas nacionales, aunque en este caso los paquetes sí han recuperado los niveles prepandemia. Así, con los datos del tercer trimestre de 2023 (último disponible, pero que incluye la temporada de verano), el gasto turístico sin paquete ha crecido un 24,3% desde 2019, mientras que el gasto con paquetes sólo lo ha hecho un 6%.

Volviendo al gasto de los turistas internacionales, según el dato de enero de 2024 -que el INE publicó este lunes- el desembolso con paquete turístico sí que creció de manera más notable, un 15%, pero todavía muy por detrás del dato global. Y es que el gasto total de los viajeros foráneos creció el primer mes de este año un 40% respecto a enero de 2023, mientras que el gasto sin paquete turístico lo hizo un 48%.

Los datos reflejan una realidad clara en el comportamiento de los turistas: la compra de esos combinados que integran alojamiento, transporte y otros servicios ha perdido peso en los últimos años.

Aunque nunca ha sido la forma predominante a la hora de organizar viajes, lo cierto es que existe una tendencia clara por la gestión de los viajes fuera de estos paquetes. Es decir, los clientes prefieren contratar cada servicio por separado, buscando la mejor oferta en cada caso.

Venta propia

Todo esto acompaña al avance de la digitalización en el turismo y la hostelería. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) con datos de 2022, el 88% de las empresas hoteleras vende a través de internet. Una venta por internet que coincide con la apuesta de las grandes cadenas hoteleras por sus propios canales de venta, que les permite prescindir de intermediarios como turoperadores y agencias de viajes.

Precisamente, se trata de dos modelos de negocios que tradicionalmente han ofertado esos paquetes turísticos como producto.

Un caso claro de esa apuesta por los canales de venta propios es Meliá Hotels International. El grupo hotelero con sede en Mallorca ya canaliza el 46% de las ventas a través de su portal web y el resto de canales propios, como su Call Center. Según la patronal Cehat, la venta directa de los establecimientos supone el 30% del total.

Sin embargo, el estancamiento de los paquetes turísticos va más allá. "Los números de los turoperadores siguen siendo parecidos. Pero hace años sólo ofrecían un paquete cerrado, mientras que ahora venden un paquete dinámico", explica en una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia Ramón Estalella, secretario general de Cehat.

De acuerdo con Estalella, aunque los turoperadores siguen comprando vuelos o reservas de un hotel al completo, ya no las venden únicamente paquetizadas. "Si uno no vende todo (en un paquete turístico), lo saca al mercado fuera del paquete", apunta. Y señala que no responde sólo a esa apuesta de las grandes cadenas por los canales propios, ya que estas "sólo representan el 20% de la oferta hotelera".

Así, la pérdida de peso de los combinados respecto al total del gasto turístico no responde sino a un cambio en la manera de organizar los viajes. Comparar es ahora más sencillo, lo que anima a los turistas a buscar los mejores precios en cada una de las compras que implica organizar un viaje, ya sea por ocio u otras cuestiones.