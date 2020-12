Las promotoras cotizadas aumentan sus ingresos un 90% en el tercer trimestre

Las principales promotoras inmobiliarias cotizadas españolas cerraron el tercer trimestre del año con un fuerte impulso en las ventas tras el periodo previo muy castigado por la primera ola de la pandemia.

Tanto es así que entre Aedas Homes, Inmobiliaria del Sur (Insur), Metrovacesa, Neinor Homes, Quabit y Realia sumaron ingresos por valor de 310,29 millones de euros entre julio y septiembre de este año, según sus cuentas trimestrales remitidas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta cantidad es un 91,3% superior a los 162,2 millones de euros a la que registraron estas promotoras en el mismo periodo de 2019. Conviene recordar que en la segunda mitad del año aceleran la entrega de viviendas y eso se refleja lógicamente en los ingresos, más aún después de un segundo trimestre eclipsado por la Covid-19.

Las grandes diferencias del tercer trimestre de este año con el mismo periodo de 2019 residen en Insur y Quabit. La promotora andaluza ha registrado un aumento en los ingresos del 2.850%, debido en gran medida a la acumulación de entregas que tuvo en el último trimestre de 2019, según sus cuentas oficiales. En cuanto a la alcarreña, la subida también resulta considerable (+924%). En su caso, porque en 2020 se encuentra en una fase de entregas “muy intensa”.

Al observar la tabla salta a la vista que la única promotora con datos negativos es Aedas Homes. Tiene explicación. En el caso de la empresa dirigida por David Martínez los datos proporcionados del tercer trimestre natural para la promotora se trata del segundo trimestre fiscal (julio-septiembre de 2020 frente a abril-junio de 2019). Es más, en su primer semestre fiscal ha disparado sus ingresos un 42%.

Acelerón en las entregas

Gran parte de la explicación para este incremento de los ingresos pasa por lo apuntado anteriormente. Por un lado, la parálisis nacional en el segundo trimestre. Por otro, que en la segunda mitad del año es cuando las promotoras suelen entregar el grueso de sus viviendas para cada ejercicio. Este hecho es el que lastra las cifras de Aedas Homes, quienes aún están en el primer semestre y por eso tienen seis meses por delante para llegar a las más de 1.900 entregas previstas en su ejercicio fiscal.

Fuera de la particularidad de Aedas Homes, el balance del sector presenta un aumento del 40,5% en las entregas del conjunto formado por Metrovacesa, Montebalito, Neinor Homes, Quabit y Realia. Además, cobra especial relevancia teniendo en cuenta que Realia no ha entregado ninguna vivienda en el tercer trimestre de este año. Insur no aparece en la tabla porque aporta datos de entregas en millones de euros, no unidades. No ha respondido a la solicitud de información realizada por Invertia.

De nuevo la promotora presidida por Félix Abánades da muestras de encontrarse en un momento álgido de entrega de viviendas. En el tercer trimestre ha dado las llaves a 165 nuevos propietarios, por solo 24 en el mismo periodo de 2019. Neinor Homes también ha presentado un fuerte aumento en este sentido. La compañía vasca ha pasado de entregar 110 casas entre julio y septiembre de 2019 a 263 en el mismo periodo de este año.

La promotora dirigida por Borja García-Egotxeaga anunció recientemente que había alcanzado su objetivo de construir 1.700 viviendas este ejercicio. Este hito muestra, según el CEO, “mostrar al mercado la fortaleza de esta compañía”.

Preventas altas

Quizá una de las pocas consecuencias positivas para el sector promotor de la pandemia ha sido el cambio de tendencia en la población hacia la búsqueda de viviendas unifamiliares con su patio y espacio para respirar después de estar unos cuantos meses encerrados.

Aquí sí que muestra su fortaleza Aedas Homes. La compañía contaba con 3.263 viviendas vendidas -no se incluyen las ya entregadas- al cierre de septiembre de 2020, lo que le otorga una visibilidad de ingresos de 1.089 millones de euros y una cobertura de ventas del 95% a falta de seis meses para que concluya el ejercicio fiscal 2020-2021 y del 56% para el ejercicio 2021-2022.

De la misma manera, Neinor cerró los primeros nueve meses del año con 1.086 viviendas prevendidas (+4%). Solo en el tercer trimestre, 400 unidades. Metrovacesa no se queda atrás con 505 preventas, mientras Quabit acumulaba 337.