El precio de edificios, hoteles y locales caerá un 20% a medio plazo en España

Las crisis son épocas de grandes oportunidades si tienes liquidez. Ahora, en plena pandemia y con los intereses aún en el rango del 0%, el sector inmobiliario se aúpa más si cabe como una opción de inversión para pequeñas y grandes fortunas.

Los fondos, family offices e inversores privados van a ser protagonistas de esta crisis y están más activos que nunca en su búsqueda de oportunidades de inversión para tratar de mermar al máximo el impacto de la crisis del Covid-19 adquiriendo bienes inmuebles con rebajas de alrededor del 20% en el medio plazo, según los datos recabados durante las últimas semanas por la consultora inmobiliaria Laborde Marcet,



En este sentido, el mercado inmobiliario español vivirá durante la desescalada un periodo de reactivación paulatina en el que los players con liquidez van a acaparar la mayor parte de las operaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, San Sebastián y Baleares, principalmente.

El final de la cuarentena llevará a una reactivación progresiva y generará movimiento directamente relacionado al cierre de negocios y la apertura de nuevos establecimientos, según la consultora. Así, en esta fase inicial de la desescalada ya se están registrando un incremento del interés inversor para la compra de hoteles, edificios y locales prime con presupuestos de a partir del millón de euros para activos de retail y que superan los 20 millones para la compra de hoteles y edificios en zonas prime.



El socio fundador de Laborde Marcet, Miquel Laborde, destaca que “ahora quien se mueva más y mejor se llevará el gato al agua”. “Las crisis siempre traen oportunidades a los que cuentan con músculo financiero y están mejor posicionados, por lo que los fondos y family offices son los que más nos muestran su interés en estos momentos”, señala.

No obstante, Miquel Laborde, hace una distinción ya que “los activos en zona prime no van a bajar apenas de precio salvo en aquellos casos puntuales en los que el propietario necesite vender sí o sí, pero es lógico que aparezcan oportunistas”.



Por su parte, Gerard Marcet, socio fundador, apela al optimismo y a la paciencia: “Hay muchos inversores con dinero en una posición de stand-by, esperando tener un poco más de visibilidad para actuar”. “En estos momentos no hay chollos, pues los propietarios están a la espera de las novedades normativas, administrativas y sanitarias”, indica. Por eso desde la consultora recomiendan a los clientes que negocien con sus inquilinos y aguanten todo lo posible.



En el segmento retail, los inversores inmobiliarios han puesto el foco en la adquisición de locales comerciales ubicados en zonas prime debido a las oportunidades y bajadas de precios que está generando la crisis del Covid-19.

Los ejes comerciales secundarios serán los más afectados, mientras que en las arterias prime no habrá mucho cambio, pues las grandes marcas tienen mayor margen de maniobra para aguantar la caída drástica de ingresos de estos meses, destaca la consultora.

En los centros comerciales, finaliza Laborde Marcet, tampoco se espera mucho movimiento, pues son espacios ocupados en su mayoría por grandes marcas que, a lo sumo, tratarán de aplazar rentas o realizar pequeñas renegociaciones. Algunos, como Open Sky, han retrasado su apertura.