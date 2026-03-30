La tarifa del gas para contratos regulados cae un 16% a partir del 1 de abril y la vecinal, entre un 10,8% y un 16,7%

Las claves nuevo Generado con IA La tarifa regulada de gas natural individual (TUR) bajará una media del 16% a partir del 1 de abril. La TUR vecinal descenderá entre un 10,8% y un 16,7% gracias a medidas extraordinarias del Gobierno. El coste de la materia prima del gas se reduce un 16%, influido por la no inclusión del gas estacional y la bajada del IVA al 10%. La bajada afectará a consumidores domésticos, pymes y comunidades de propietarios, con rebajas específicas según el tipo de tarifa.

La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual sin impuestos bajará a partir del próximo miércoles, 1 de abril, una media del 16% en relación al precio establecido el pasado 1 de enero.

Por su parte, la TUR vecinal descenderá entre un 10,8% y un 16,7%, principalmente por las medidas extraordinarias introducidas por el Real Decreto-ley 7/2026, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El coste de la materia prima en esta revisión depende solo del coste del gas de base, ya que no se introduce el gas estacional, incorporado durante los meses de invierno.

El resultado es que dicho coste se reduce un 16% con relación al valor anterior, a pesar de que se ha producido una subida de la cotización del Brent (+4%) y una apreciación del euro frente al dólar (+0,4%) con relación a los valores considerados en el trimestre anterior, indicaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

A esta reducción se añade que el Real Decreto-ley 7/2026 estableció una reducción temporal del impuesto sobre el valor añadido (IVA) del gas natural al 10% con vigencia hasta el 30 de junio.

Además, aplica un canon de 0 euro/(kWh/día)/año para la capacidad de almacenamiento que supere los 20 días de consumo o ventas firmes, circunstancia que se ha tenido en cuenta en el cálculo del término variable.

En concreto, para un cliente medio de la TUR1 -cocina y agua caliente sanitaria- la nueva revisión supone una bajada del 15,2% en su factura anual con impuestos, mientras que para uno de la TUR2 -cocina, agua caliente sanitaria y calefacción- supondrá un descenso del 16,2% y para uno de la TUR3 -pymes-, una caída del 16,9%.

En el caso de la TUR vecinal, el artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, creó una nueva tarifa de último recurso de gas natural, aplicable temporalmente a las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y a las empresas de servicios energéticos que les presten servicio.

Mediante el Real Decreto-ley 4/2024, de 25 de junio, se amplió su aplicación de manera indefinida.

TUR vecinal

Para estos consumidores, a partir del 1 de enero, el término variable de la TUR vecinal se reducirá entre un 10,8% y un 16,7%.

En concreto, para la TUR 4 el descenso será del 10,8%; para la TUR 5 del 10,8%; para la TUR 6 del 13,7%; para la TUR 7 del 15,5%; para la TUR 8 del 15,6%; para la TUR 9 del 15,8%; para la TUR 10 del 15,8% y para la TUR 11 del 16%.

La TUR de gas natural es una tarifa regulada a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de presión inferior o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kilovatios hora (kWh).

Mediante el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, se amplió su aplicación a las comunidades de propietarios y empresas de servicios energéticos que les presten servicio.

La tarifa regulada de gas natural se revisa trimestralmente el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, produciéndose su actualización siempre que el coste de la materia prima incluido en la tarifa experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% respecto al valor empleado en la tarifa en vigor o, en cualquier caso, cuando entren en vigor nuevos peajes o cánones. Su valor se hace público en el BOE.