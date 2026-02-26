Redeia eleva un 37,2% su beneficio en 2025, hasta 506 millones, y dispara un 40% las inversiones de REE

El consejo de administración propondrá un dividendo de 0,80 euros por acción con cargo a los resultados de 2025.

Los ingresos del grupo subieron un 4,2% hasta los 1.716 millones de euros, gracias principalmente al crecimiento del negocio regulado en España.

Las inversiones en la red de transporte y operación del sistema eléctrico aumentaron un 40,4%, alcanzando un récord de 1.551 millones de euros.

Redeia logró un beneficio neto de 505,6 millones de euros en 2025, un 37,2% más que el año anterior, impulsado por el efecto contable de la venta de Hispasat.

Redeia obtuvo un beneficio neto de 505,6 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 37,2% con respecto al ejercicio anterior.

Ha sido debido a que el ejercicio 2024 se vio afectado por el efecto contable del acuerdo de venta de Hispasat, informó la compañía, que disparó un 40% las inversiones en la red de transporte y la operación del sistema eléctrico hasta la cifra récord de 1.551 millones de euros.

Los ingresos del grupo, matriz de Red Eléctrica de España (REE), que suman la cifra de negocio y de la participación en beneficios de sociedades valoradas por el método de participación, alcanzaron los 1.716 millones de euros en 2025.

Es un 4,2% por encima de los registrados en 2024, debido fundamentalmente al incremento experimentado en el negocio regulado en España.

Además, la actividad de fibra óptica de Reintel generó una cifra de negocio de 149,5 millones de euros, un 0,8% más que en 2024.

Mientras, la cifra de negocio más el resultado por puesta en equivalencia del negocio de transmisión eléctrica internacional desarrollada por Redinter se redujo un 2,5% respecto al ejercicio anterior, hasta los 132,5 millones de euros, debido a un menor volumen de proyectos para terceros en Chile y por los efectos del tipo de cambio eurodólar, parcialmente compensado con la buena evolución en Perú y Brasil.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo alcanzó los 1.258,3 millones de euros el año pasado, con un aumento del 4% respecto al cierre de 2024.

Por actividades, la evolución del Ebitda del área de Gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales se situó en los 1.010,1 millones de euros, un 3,5% más debido, fundamentalmente, a los mayores ingresos de transporte; mientras que el del negocio de Transmisión eléctrica internacional (Redinter) fue de 106,7 millones de euros, un 5,7% más; y el del área de Fibra óptica (Reintel) de 115,1 millones de euros, un 2,6% más.

La deuda financiera, a 31 de diciembre del grupo se situó en 5.474,2 millones de euros, con un incremento inferior al 2% debido a que las fuertes inversiones del ejercicio se vieron compensadas con la generación de caja del grupo, la desinversión de Hispasat y el dividendo recibido de Argo (Brasil) fundamentalmente.

Inversiones

En lo que respecta a las inversiones, el grupo incrementó en 2025 un 40,4% las destinadas a la red de transporte y la operación del sistema eléctrico, hasta los 1.551 millones de euros, una cifra que multiplica prácticamente por cuatro el volumen de inversión de la compañía desde 2020.

En concreto, la partida destinada por REE al desarrollo y refuerzo de la red de transporte ha mantenido un crecimiento sostenido: su inversión se ha incrementado en 448 millones, llegando así a los 1.424 millones de euros.

El resto de los 1.551 millones de euros se destinó a la operación del sistema y a la construcción de la central de Salto de Chira en Gran Canaria, que avanza a buen ritmo.

En total, el conjunto de inversiones de Redeia ascendió a 1.626 millones de euros, un 38,7% más respecto a 2024. En este ejercicio se formalizó la venta de la participación de Redeia en Hispasat por un importe de 725 millones de euros, sin impacto en la cuenta de resultados de 2025 en función de los acuerdos contractuales.

Dividendo de 0,8 euros

En lo que respecta al dividendo, el consejo de administración propondrá a la Junta General de accionistas el reparto de un dividendo de 0,80 euros por acción con cargo a los resultados de 2025.

De este importe hay que detraer los 0,20 euros por acción pagados a cuenta el pasado 7 de enero. El dividendo complementario de 0,60 euros se abonará en los primeros días del mes de julio.

Apagón

En la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo presidido por Beatriz Corredor reiteró, al igual que en los trimestres anteriores, respecto al apagón que "los administradores estiman que no es probable que el mencionado incidente implique la salida de recursos del grupo en el futuro, por lo que no se ha registrado ninguna provisión en los estados financieros".

Y lo señala en función de los análisis internos realizados con la información existente en la actualidad y de la opinión de la Dirección de Servicios jurídicos de Redeia y de sus asesores legales independientes sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025.

No obstante, añade que, dado que continúan en marcha diversas investigaciones, entre ellas la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), "esta estimación realizada por los administradores podría verse modificada en el futuro".

Asimismo, señala que, en la actualidad, "no es posible cuantificar de forma objetiva el importe derivado de reclamaciones por daños porque tales reclamaciones todavía no se han recibido por un importe significativo, no habiendo transcurrido aún el plazo de prescripción para su ejercicio".

Y se sigue a la espera de conocerse el informe técnico sobre las causas del incidente y el proceso de reposición por parte del comité de expertos compuesto por operadores eléctricos y reguladores europeos -Entso-E-, y esa investigación por parte de la CNMC.