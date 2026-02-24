Bruselas aprueba la compra de Factor Energía por la japonesa Marubeni

Emili Rousaud, fundador y director general de Factor Energía en una imagen de archivo de la compañía. EP

Las claves nuevo Generado con IA La Comisión Europea ha aprobado la compra total de la española Factor Energía por el grupo japonés Marubeni. La operación afecta principalmente a la venta y distribución de gas en Portugal y fue evaluada bajo el procedimiento ordinario. Bruselas concluye que la adquisición no generará problemas de competencia, ya que el impacto en los mercados será limitado. La Comisión determinó que la entidad fusionada no tendrá capacidad ni incentivos para aplicar estrategias de exclusión.

La Comisión Europea ha dado este martes luz verde a la compra total de la comercializadora española Factor Energía por el gigante japonés Marubeni, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo o una parte sustancial del mismo.

Según ha informado la institución en un comunicado, la transacción afecta principalmente a la venta y distribución de gas en Portugal y ha sido examinado por Bruselas bajo el procedimiento ordinario.

Bruselas ha concluido que la operación no planteará problemas de competencia porque tendrá un "impacto limitado" en los mercados en los que las firmas implicadas tienen actividad.

En particular, la Comisión -a quien le fue notificada la operación el pasado enero- constató que la entidad fusionada no tendría la capacidad ni el incentivo para aplicar ninguna estrategia de exclusión.