La CNMC no prevé mejorar la tasa de retribución de las redes eléctricas, pero estudia la subida de la prima de riesgo

El proyecto de Real Decreto propone un aumento del 62% en límites de inversión, pero se advierte que sin una retribución competitiva, España podría perder oportunidades en la electrificación y atracción de industrias.

España tiene uno de los costes más bajos de redes eléctricas por consumidor en Europa, lo que afecta la competitividad para atraer inversiones.

El sector eléctrico critica que la actual prima de riesgo es baja y no refleja la baja demanda y la canibalización del mercado mayorista.

La CNMC no planea mejorar la tasa de retribución del 6,46% para las redes eléctricas, pero está considerando ajustar la prima de riesgo.

Este miércoles 22 de octubre finaliza el periodo de alegaciones para la nueva metodología de retribución de la distribución eléctrica.

Sin embargo, según fuentes cercanas a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), nada apunta a que se vaya a modificar su decisión de mejorar la tasa del 6,46% (decidida en julio pasado).

Para calcular ese porcentaje, el organismo regulador toma como referencia una prima de riesgo de país muy por debajo de lo que considera el sector de las grandes distribuidoras eléctricas.

En su opinión, no se tienen en cuenta la baja demanda —que sigue en niveles de 2004— y la canibalización (precios cero o negativos) en el mercado mayorista durante las horas solares.

"Si se tomaran en cuenta estos dos elementos, y se ponderara en función de una prima de riesgo de acuerdo al contexto actual, la tasa subiría a casi el 7%, el mínimo que solicitan las empresas distribuidoras para que sea rentable la inversión", señala a EL ESPAÑOL-Invertia Luis Atienza, economista y presidente de Red Eléctrica (REE) entre 2004 y 2012.

España, el peor pagado

La CNMC justifica su propuesta argumentando que el riesgo de país, clave para el desarrollo de la fórmula de la tasa, no es el mismo en España que en otros países europeos, y por tanto, ajusta la prima de riesgo en consecuencia.

Sin embargo, según un informe de la consultora EY sobre la comparativa de retribución del sector en Europa, España cuenta con el coste de las redes de distribución eléctrica por consumidor más bajo entre los grandes países europeos.

De hecho, según el estudio, el coste por cliente y por kilómetro de línea en España es significativamente inferior al de países como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, lo que sitúa al sistema español en una posición de inferioridad a la hora de querer invertir.

Así, mientras en Alemania la retribución por cliente supera los 429 euros y en Francia los 409 euros, en España se sitúa en los 176 euros. Además, el ratio de ingresos por kilómetro de red y por megavatio de demanda máxima también es de los más bajos del continente.

El parámetro 'K'

Otro de los aspectos en los que coinciden los expertos es en el bajo valor que se asigna al parámetro de sostenibilidad para los cálculos de la retribución definitiva. Es lo que se conoce como parámetro 'K'.

Según el estudio realizado por la consultora PwC, 'Reflexiones sobre la Segunda audiencia de la propuesta de metodología de cálculo de la retribución de distribución eléctrica', está actualmente fijado en 232 euros/KW de nueva demanda, pero debe tener un valor suficiente que incentive las inversiones necesarias.

Esto es, establecerse cercano al coste medio de red actual (375 euros/kW, según AELEC, la patronal de las grandes distribuidoras eléctricas) y no casi un 40% por debajo como propone la CNMC.

La propuesta supone un recorte de costes reconocidos del 38% (el 25% corresponde a la reducción de costes operativos reconocidos para la actividad y a ello se suma el 13% por el efecto del no reconocimiento de la inflación).

Por otro lado, el criterio para medir el crecimiento de potencia es distinto entre la CNMC y el MITECO, lo que desactivará aquellas inversiones que no traigan un crecimiento de potencia inmediato, según apunta el estudio.

En definitiva, para atender la demanda industrial existente y cumplir con los objetivos propuestos por el PNIEC, resultará necesario efectuar inversiones en redes eléctricas por un importe de 53.000 millones de euros. Según los cálculos de PwC, esto supone multiplicar por tres el ritmo inversor del período 2021-2025, al igual que está ocurriendo en otros países.

Previsiones

El proyecto de Real Decreto (RD) que regula los planes de inversión de redes de transporte y distribución de electricidad que está actualmente en periodo de audiencia pública establece un incremento excepcional del 62 % en los límites de inversión, destinado principalmente a inversiones anticipatorias y electrificación de la demanda.

Pero si no se le acompaña con una retribución competitiva respecto a terceros países, el sector eléctrico avisa: se va a perder la carrera de la electrificación, y por tanto, la de atraer industria y la de convertirse en un 'hub' de los centros de datos de la inteligencia artificial que ven a España como una ubicación estratégica.