Ribera presiona a las CCAA y les da un mes para tramitar los proyectos renovables que tienen pendientes

En un mes (el próximo 25 de enero) se cumplirá el plazo para que los proyectos renovables obtengan la Declaración de Impacto Ambiental. Aquellos que no lo consigan porque la Administración no les haya dado una respuesta no perderán el aval, pero sí el punto de acceso y conexión a la red. En esta situación, tendrían que volver a empezar de cero.

Por eso, el Ministerio para la Transición Ecológica ha asegurado que al menos los proyectos de más de 50 MW (que son los que tramita la Administración central) tendrán su respuesta a tiempo, según indican fuentes del sector empresarial gallego a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Y desde el Ministerio están presionando a las comunidades autónomas para que hagan lo mismo", añaden. Lo que ha asegurado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en varias ocasiones es que no va a haber más prórrogas.

"Hay comunidades autónomas que van especialmente lentas, como Galicia o Cataluña. Lo que no se entiende es que durante meses solo estaban aprobando dos o tres tramitaciones, y este mes ya van por 20, ¿qué es lo que ha cambiado? Que se está presionando a los funcionarios para que se pongan a trabajar", señalan las mismas fuentes.

En cambio, otras comunidades autónomas, en concreto, Andalucía, Aragón y Extremadura, no tienen tantos problemas. De hecho, están agilizando estos trámites, al haber activado oficinas aceleradoras desde hace unos meses.

Acelerar en crisis

Ya se estaba alertando de esta situación desde hace varios meses. De hecho, en septiembre, en el Plan de Contingencia para el ahorro energético se incorporaron medidas para acelerar la transición energética.

"Simplificaremos la tramitación no solo del autoconsumo, que este año se multiplicará por 10 por la capacidad instalada desde el fin del impuesto al sol, sino también de los casi 150 GW renovables que han solicitado construirse en el país", dijo en su momento Sara Aagesen, la secretaria de Estado de Energía.

"Sabemos que hay un cuello de botella en las Administraciones, pero sobre todo en las aprobaciones de las Declaraciones de Impacto Ambiental", respondió a preguntas de EL ESPAÑOL-Invertia. "Y todas las comunidades autónomas son conscientes de esta problemática que dificulta la aceleración de la transición energética".

Aagesen es consciente del callejón sin salida. O se agilizan los trámites administrativos o en enero se cancelarán más de 100 GW que esperan ser construidos.

En diciembre de 2021, el último Consejo de Ministros del año aprobaba una prórroga de nueve meses para tramitar la avalancha de solicitudes de permisos de acceso y conexión para energías renovables. También se permitía la devolución de los avales a los promotores que retirasen en el plazo de un mes los proyectos que no sean viables.

"Debido a los plazos que establece el RDL 23/2020, si no se toman medidas en el corto plazo, podría ponerse en riesgo la pérdida no solo de proyectos sino que se frenará la inversión, se generará menor empleo y habrá una pérdida de competitividad de exportaciones industriales", señalaba un análisis realizado por Monitor Deloitte junto a EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy.

Así también lo señalaba el análisis La actividad de promoción de generación renovable en España, elaborado por Deloitte y publicado por Fundación Naturgy. "A cierre de febrero del 2022 contaban con permiso de acceso 145 GW. De ellos, 42 GW eran proyectos eólicos y 103 GW fotovoltaicos".

El permitting

Y de los puntos de conexión, a los concursos de acceso. "El 31 de este mes de diciembre se van a caer unos 1.500 MW porque el Gobierno central no convoca los concursos de puntos de conexión a la red eléctrica, y no podemos continuar con nuestros proyectos", explicaba Beatriz Mato, directora de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Greenalia, en el VI Congreso Nacional de Energías Renovables de APPA Renovables.

En este contexto, España está dejando de ser atractiva para los inversores en proyectos renovables, aunque podría haber luz al final del túnel.

El Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea ha aprobado hace una semana una de las medidas más esperadas por el sector renovable español: el permitting, un marco temporal para acelerar el proceso de concesión de permisos y el despliegue de proyectos de energía renovable.

La nueva normativa establece plazos máximos para la concesión de permisos de equipos de energía solar. Por ejemplo, el proceso de concesión de permisos no podrá exceder de los tres meses.

Siguiendo el principio de "silencio positivo", la solicitud se tendrá que dar por aprobada en caso de que la autoridad competente no responda antes de la fecha límite. Fuera de estas áreas, el proceso de aceleración no debe exceder los 18 meses.

