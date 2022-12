El Gobierno eliminará el descuento de la gasolina si el precio del crudo sigue bajando

Todavía no está decidido qué ocurrirá a partir el 1 de enero cuando llegue a su fin la ayuda de los 20 céntimos de euro al combustible en España. Se plantean tres escenarios: uno, sería continuar con el descuento hasta nuevo aviso; otro, su eliminación total. Y, el tercero, restringirlo solo para transportistas y/o para "los que lo necesiten", como sugirió hace unas semanas la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Pero todo depende de cómo vayan a evolucionar los precios internacionales del crudo en las próximas semanas, según ha podido confirmar este diario en el sector petrolero.

De hecho, se espera que no se vaya a tomar ninguna decisión hasta después del lunes 5 de diciembre, día en el que coinciden dos citas importantes: la reunión de la OPEP+ para decidir si vuelve a recortar la producción y la entrada en vigor del embargo de la Unión Europea (UE) al crudo ruso. La respuesta de los mercados (con precios al alza o a la baja) influirá en el Gobierno.

[El inminente embargo contra el crudo ruso obligará a más de la mitad de los petroleros del mundo a elegir bando]

"La decisión la puede tomar el Gobierno como hizo en abril, hasta el mismo 31 de diciembre por la tarde, no nos sorprendería", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Nacho Rabadán, director general de CEEES (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio).

"Contamos con la posible o previsible cancelación de los 20 céntimos, pero el sector de las gasolineras en España está visiblemente nervioso por la incertidumbre que vive. Necesita cierta antelación para poder realizar los cambios, si los hay", añade. "Ya vamos tarde. Deberíamos habernos sentado en una mesa a tres, administración, estaciones de servicio y el departamento de informática para ver cómo tenemos que hacerlo".

OPEP+ y embargo ruso

El petróleo está perdiendo posiciones. Así, en la última semana ha caído un 4,5%, rozando el mínimo de 80 dólares el barril Brent (el de referencia para Europa), explica la consultora energética Antuko.

"La recesión económica de algunos países y la parálisis en China por su política de Covid cero hacen que la OPEP+ (más Rusia) probablemente vuelva a aumentar el recorte de su producción, como ya hizo en octubre pasado", señala Antuko.

[El petróleo cae hasta los 80 dólares por barril y borra casi todas las subidas de 2022]

"Ahora mismo se habla de recortar más de 2 millones otra vez, porque la situación está yendo en contra de los intereses del cartel", continúan en la consultora.

La reunión de los países productores de petróleo es el mismo día en que entraría en vigor el embargo europeo al crudo ruso. "Y falta por saber cuál es el límite que se pondrá al precio del petróleo. Si se mantiene el tope de los 65 dólares va a hacer muy poco daño a Rusia".

[Arabia Saudí y Rusia, entre los países productores de petróleo más rentables por extraer crudo, a menos de 20 $/barril]

"Ahora su crudo se vende por debajo de 62 dólares. Si lo que se pretende es limitar la vía de la financiación de la guerra, no tendría ningún efecto porque se sigue financiando igual que sin tope", concluye Antuko.

Rusia sobrevive de la asfixia económica a la que le intentan llevar los países del G7. De hecho, la energética estatal rusa Rosneft planea pagar un dividendo sobre sus resultados, el primer pago de este tipo en su historia.

Fiscalidad de los carburantes

Con todas las piezas sobre la mesa, solo queda esperar a ver cómo van a reaccionar los mercados una vez que la OPEP+ (si no hay sorpresas) recorte de nuevo producción, y la Unión Europea dé luz verde al embargo al crudo ruso. Aunque se espera que bajen los precios de los combustibles. De ser así, el Gobierno tendría margen para eliminar la ayuda de los 20 céntimos

Sea como sea, el portavoz de la patronal de las gasolineras pide que se avise con tiempo.

[Limitar el precio del petróleo de Putin a 70 dólares "domará" el mercado del crudo: bajará el coste de los combustibles]

"Durante los primeros meses de la entrada en funcionamiento del descuento de los 20 céntimos tuvimos muchos problemas. Al cruzar la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el de Hacienda, no se tuvo en cuenta los centros de distribución de carburante, donde están adscritos un número importante de estaciones de servicio", dice Rabadán.

"Al no aparecer en la lista, no se les devolvía el descuento que tenían que aplicar obligatoriamente y estaban perdiendo dinero. Ahora que ya nos hemos convertido en los banqueros del Gobierno, no queremos ser inspectores de Hacienda para ver quién tiene derecho al descuento o no".

"Todo este lío podría solucionarse desde el Gobierno con una herramienta más sencilla: bajar la fiscalidad de los carburantes. Sin embargo, no quiere porque el mensaje que quiere evitar es que subvenciona los combustibles fósiles. Pero no olvidemos que el 99,2% de los vehículos que hay en España necesitan diésel o gasolina".

Más aún, "la paradoja es que los municipios con mayor renta per cápita de España -por ejemplo, Pozuelo, Majadahonda, Boadilla del Monte o Torrelodones- aglutinan el 5% de la matriculación de vehículos eléctricos y solo son el 0,5% de la población total del país. A ellos les afecta poco lo que ocurre con los carburantes, pero las clases menos favorecidas suelen tener un coche de combustión y además, de muchos años".

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan