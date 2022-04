Ribera se reúne de urgencia con la Comisión Europea para que no fracase su plan para bajar la luz Invertia

Viaje relámpago de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a Bruselas, con su homólogo José Duarte Cordeiro, ministro para el Medio Ambiente y la Acción Climática de Portugal. Según han confirmado fuentes ministeriales a EL ESPAÑOL-Invertia así consta en la agenda de la comisaria europea de Competencia, la danesa Margrethe Vestager.

Aunque no ha trascendido cuáles son los puntos del día a tratar, no es ningún secreto que el plan del Gobierno de convertir el mercado eléctrico en una 'excepción ibérica' y que no solo fue apoyado por el Gobierno portugués sino en su momento, también por Europa, puede peligrar.

"Los de Vestager siguen con su hermetismo habitual", según confirman fuentes conocedoras a este diario, pero "discutirán asuntos relativos a la competitividad del sector energético y de la energía".

'Topar' el gas

Se están formando dos bandos claramente a favor y en contra de la propuesta de España y Portugal de intervenir el mercado mayorista de electricidad poniendo un límite al precio del gas que se quema en las centrales de ciclo combinado.

Por un lado, el propio Gobierno reconoce que su objetivo de poner un tope de 30 euros/MWh podría ser muy ambicioso, y la horquilla se amplió incluso hasta los 80 euros/MWh.

Ahora, la oposición de las grandes energéticas, los operadores del mercado eléctrico e incluso algunos países que podrían ver como mejorar en competitividad las industrias ibéricas en comparación con las suyas propias, al conseguir mejor coste energético está consiguiendo cierto cambio de tendencia en Bruselas.

El cambio de agenda de un día para otro coincide con el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a Kiev, en un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

