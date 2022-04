Andris Piebalgs: "El conflicto en Ucrania durará años, entramos en una etapa de altos precios de la energía"

El mundo tal y como lo conocemos va a cambiar con la invasión rusa de Ucrania. La guerra puede que dure unas semanas más, pero perdurará el conflicto durante años, lo que significa que entramos en una etapa de altos precios de la energía. Es la principal conclusión de Andris Piebalgs, excomisario de Energía de la Unión Europea y miembro de la Florence School of Regulation (FSR) del European University Institute, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

"No se van a revertir las decisiones que Europa ha tomado para dejar de depender de Rusia en materia energética. No se va a volver a confiar en este país. Hasta ahora, ha sido un proveedor de energía esencial y ha influido en todo. Pero esta etapa va a acabar", ha dicho este político letón que fue comisario de Energía de la UE desde 2004 hasta 2009.

"El principal problema de Europa es que tiene que diversificar el suministro por un problema social y moral y por su impacto en la historia. A medida que se paga los combustibles rusos, estamos financiando la guerra. Y ahora está la amenaza del corte de suministro".

En su opinión, Europa está abocada a asumir un gran impacto económico. "La economía va a sufrir, especialmente Alemania si se le corta el gas, con una retracción del 2% (si no, crecería un 3%)".

Compra conjunta de gas

Y para demostrarlo, Piebalgs ha dado algunos datos que evidencian esa dependencia. "Rusia exportó a la UE 155 bcm de gas (el 53% del consumo total), pero en cantidades diferentes en función de los países".

"Tenemos que reducir el consumo, incluso hasta dos tercios según la Comisión Europea, pero ¿cómo?". El experto apunta varias medidas como aumentar la producción y compra de GNL (gas natural licuado), que se destruya demanda de la industria (con un coste en el empleo y en el crecimiento económico), y que se aumente el almacenamiento anual.

"Ya tenemos acuerdos con EEUU, Catar, Argelia o Arzebaiyán para comprarles más gas natural licuado... aunque la diversificación no está en pleno curso".

De ahí que esté de acuerdo en la decisión de Europa de crear una plataforma de compra conjunta de gas "para que los países no se peleen entre sí". Por el momento, es un compromiso, un soporte técnico para que la UE se adapte a la situación.

Pero lo más importante "es sobrevivir al próximo invierno", ha dicho Piebalgs. "No creo que haya peligro de desabastecimiento, pero solo si hay un uso racional de la generación eléctrica".

'Topar' el gas

Además de estar de acuerdo en la creación de una plataforma conjunta de gas, que era una propuesta del Gobierno español desde septiembre pasado, el experto también está a favor de limitar pronto los precios del gas en el mercado eléctrico, lo que se llama en España 'topar el gas'. Sin embargo, puntualiza que "debe ser una medida que se aplique en toda Europa y no solo a España y Portugal".

"No aborda la mentalidad fundamental del mercado y eso sería fácil de implementar, pero deben ser solo medidas temporales", dice el excomisario de Energía de la UE.

"Y sí, es la propuesta de España, pero es lo único que puedo creer que somos capaces de implementar en esta etapa. Hay opciones más complicadas en el futuro para realmente intentan reducir los precios energéticos en general. Este sector es un negocio arriesgado y se necesita algo de trabajo adicional. Así que la opción de España hoy es la única que de manera realista se podría hacer".

Crisis en países productores

Respecto a la posibilidad de que la acción bélica de Rusia en Ucrania tenga que ver con buscar desestabilizar a Europa y que no pueda seguir con su transición energética, lo que dejaría fuera de juego al gas y al petróleo ruso, Piebalgs no cree que exista.

"No sé qué hay en la mente del ruso Putin, así que es difícil decir algo, pero no tiene miedo en absoluto. No creo que Europa sea capaz de diversificarse rápidamente. Y por eso, no creo que le preocupe a Putin, además también tiene la esperanza de que si no les compra Europa su petróleo y su gas, serán los mercados asiáticos".

Y ante las preguntas de si el tiempo de energía abundante y barata ha terminado, el experto no ha dudado. "Sí, así es. No podemos esperar que, incluso a medio plazo, los precios del petróleo y del gas bajen. Podría haber otras tecnologías que los sustituyeran, pero la que se prevé actualmente es más costosa y también tiene un impacto en el medioambiente. Así que, definitivamente, se acabó el tiempo de la energía barata. Eso es tan obvio como que no podemos esperar más precios bajos".

Altos costes de inversión

Ni siquiera Andris Piebalgs ve a las renovables como energías baratas. "No hay que olvidar que es necesario invertir mucho en costes de capital. Los paneles solares costarán, al igual que los aerogeneradores. Cuanto más produzcamos por unidad, más bajarán, pero en general será un coste que deberán asumir los consumidores".

"La buena noticia es que las energías solar y eólica son competitivas, pero luego necesitan almacenarla porque son intermitentes. Y ahí entra el hidrógeno o el gas para lidiar con la flexibilidad. Luchemos por la energía renovable, pero luchemos con los argumentos correctos, los que son buenos para el medioambiente. Sí, la energía costará más, pero podría reducirse con una mejor eficiencia energética".

Y además, hay que contar con la economía circular. "Se debe poner más énfasis en el reciclaje porque está claro que habrá cuellos de botella y tenemos que anticiparnos con un buen reciclaje. No se puede enviar a reciclar a la India o a otros lugares donde lo hemos hecho y no nos ha importado. Necesitamos reciclar y recuperar estas materias primas nosotros mismos para darle un uso eficiente".

