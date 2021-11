La eólica supondrá la mitad de la generación eléctrica en una Europa climáticamente neutra

Las energías renovables representan ahora el 38% de toda la electricidad consumida en la UE, pero los planes es que sigan aumentando. Pero la electricidad es solo una cuarta parte de la energía que se consume en Europa hoy, y si se quiere avanzar hacia la neutralidad climática, la electrificación de la economía es la clave.

Por eso, la asociación europea del sector eólico, WindEurope, asegura que la demanda de electricidad se duplicará con creces, pasando de 3.000 TWh en la actualidad a 6.800 TWh en 2050. Y la energía eólica será fundamental para esta transición. Hoy en día, la energía eólica representa el 16% del mix eléctrico de la Unión Europea. La UE quiere que sea del 50% para 2050.

La Comisión de la UE quiere aumentar la participación de la electricidad en el mix energético al 75% para 2050: con el 57% del consumo de energía alimentado directamente por electricidad; y otro 18% procedente de hidrógeno renovable y sus derivados.

Son las principales conclusiones para el evento anual 2021 de WindEurope, 'Electric City', que se está celebrando en el Bella Center de Copenhague (Dinamarca). La conferencia y exposición de tres días reunirá a 400 expositores y más de 8.000 participantes para explorar el papel de la electrificación basada en el viento en el futuro sistema energético de Europa.

Al establecer nuevas asociaciones más allá del viento, 'Electric City' tiene como objetivo promover el uso de la energía eólica en todos los sectores de la economía europea.

Electrificación renovable

En un informe reciente, WindEurope mostró que un mix energético con una alta proporción de electrificación basada en energías renovables no costará más como porcentaje del PIB de lo que cuesta nuestro sistema de energía hoy en día en gran parte basado en fósiles. Y reducirá drásticamente los costes externos que no se tienen en cuenta en la actualidad, en particular la contaminación del aire y sus efectos sobre el medio ambiente y la salud humana.

“La electrificación es la forma más barata y limpia de descarbonizar nuestro sistema energético. La mayoría de los procesos que hoy dependen de los combustibles fósiles pueden pasar a la electricidad renovable utilizando tecnologías existentes. La energía eólica jugará un papel central en esto. Y ese es el enfoque de nuestro evento anual WindEurope que tiene lugar esta semana en Copenhague: cómo el viento puede ayudar a electrificar el transporte, la calefacción y la industria. El príncipe heredero Frederik de Dinamarca lo inaugurará, y participan diez ministros de energía de toda Europa ”, afirma el director ejecutivo de WindEurope, Giles Dickson.

Para electrificar su sistema energético, la UE necesita aumentar su capacidad de energía eólica a 1000 GW de energía eólica terrestre y 300 GW de energía eólica marina para 2050. En comparación con un total combinado de solo 180 GW en la actualidad.

Doble de parques al año

Eso requiere que Europa construya el doble de parques eólicos nuevos cada año de lo que está construyendo hoy. Para lograrlo, es esencial simplificar las reglas y procedimientos de permisos para nuevos parques eólicos. Y asegurarse de que las autoridades que otorgan los permisos cuenten con el personal adecuado. Europa no cumplirá sus objetivos de electrificación si no puede mejorar los permisos.

Los socios del evento incluyen a Eurelectric, Hydrogen Europe, la Asociación Europea para la Electromovilidad (AVERE), la Asociación Europea de Bombas de Calor (epha) y la Asociación Europea para el Almacenamiento de Energía (EASE).

“La electricidad renovable, incluida la energía eólica marina, es ahora más barata que las fuentes fósiles. Ahora necesitamos encontrar el espacio para construirlo y los clientes para usarlo. Espero discutir la planificación, los permisos y la electrificación en Electric City en Copenhague ”, dice Rasmus Errboe, vicepresidente senior y jefe de Región, Europa Continental en Ørsted.

“La electrificación será clave para impulsar el crecimiento de la energía renovable y, con su historial comprobado, la energía eólica puede proporcionar una base sólida para un sistema de energía electrificada. Con nuestra experiencia y escala, Vestas está listo para hacer nuestra parte, proporcionando la tecnología y la huella industrial necesarias para construir un sistema de energía verdaderamente sostenible ”, dice Javier Rodríguez Díez, vicepresidente ejecutivo de Ventas de Vestas.

“La electrificación es fundamental para lograr un cambio real en el sistema energético y alcanzar los objetivos de neutralidad climática de la UE. En Shell, estamos desempeñando nuestro papel al construir un negocio de energía integrado y queremos liderar el camino a través de la colaboración y la innovación en todo el sistema para brindar energía más limpia a escala. La energía eólica marina es fundamental para esta misión y para acelerar nuestra transición hacia un negocio de emisiones netas cero ”, dice Thomas Brostrøm, vicepresidente senior de Soluciones Renovables Globales de Shell.

