La eólica en Europa crece un 6% menos en 2020 por la Covid, con 14,7 GW nuevos

Europa instaló 14,7 GW de nueva capacidad eólica en 2020, un 6% menos que en 2019 y un 19% menos como consecuencia de la Covid, según el informe "2020 Statistics and the outlook for 2021-2025" de WindEurope y que Invertia presenta en exclusiva. La terrestre representó el 80% de las nuevas instalaciones con 11 GW, un 22% más bajo que su pronóstico anterior a la pandemia, y las marinas fueron de 2,9 GW, en línea con su previsión anterior.

De la capacidad instalada, los 27 países miembros de la Unión Europea sumaron 10,5 GW. Además, el 80% de las nuevas instalaciones eólicas se realizaron en tierra y en el primer puesto se encuentra Países Bajos, con la mayor capacidad eólica en 2020 (1,98 GW), la mayor parte offshore.

Detrás se sitúa Noruega con la mayor potencia en terrestre (1,5 GW), y por último, España (1,4 GW) y Francia (1,3 GW), que no se quedaron atrás. En el caso de Alemania, el año pasado ocupó el farolillo rojo porque su nueva capacidad ha descendido a niveles de 2010. Aún así es el primer país en capacidad eólica de Europa e instaló 1,4 GW nuevos.

Finlandia instaló las turbinas eólicas terrestres más potentes con una potencia media de 4,5 MW. Países Bajos y Bélgica cuentan con las turbinas marinas nuevas más potentes con una potencia media de 8,7 MW.

El viento abasteció el 16% de la electricidad en 2020 para los 27 países de la UE con Reino Unido, con una generación de 458 TWh de electricidad. En concreto fue el 27% de la electricidad consumida tanto en Alemania como en Reino Unido, del 22% en España y del 25% en Portugal, y Dinamarca e Irlanda siguen siendo los países con mayor participación de viento en su mix eléctrico con 48% y 38% respectivamente.

Total capacidad eólica instalada en Europa

2021, año récord

Es probable que 2021 sea un año récord en instalaciones, tanto para la energía eólica terrestre como marina. Algunos de los proyectos afectados por retrasos relacionados con la Covid en 2020, particularmente en tierra, se entregarán en 2021.

Por eso, según su Escenario de Expectativas Realistas, Suecia será el mercado más grande para nuevas instalaciones en 2021 con 2,9 GW. Se espera que la offshore tenga un año récord en 2021, y más de la mitad de las instalaciones en alta mar (3,7 GW) se llevarán a cabo en Reino Unido (2 GW). El resto se completará en Holanda, Dinamarca y Francia.

Alemania será el tercer mercado más grande en 2021 con 2 GW de instalaciones, todas provenientes de la energía eólica terrestre. Francia será el cuarto mercado más grande con 1,7 GW de instalaciones.

Previsión próximos cinco años de capacidad eólica

Próximos cinco años

De cara a los próximos cinco años, "esperamos que Europa instale 105 GW de nuevos parques eólicos, siempre que los gobiernos cumplan las promesas que han hecho. Más del 70% de esto será energía eólica terrestre", señala WindEurope en el informe.

Pero si los gobiernos no abordan los problemas de permisos, no implementan estrategias efectivas para repotenciar e implementan nuevas restricciones a la libre circulación de bienes y personas debido a la pandemia, entonces Europa instalará menos de 80 GW durante 2021-25.

En los próximos cinco años, se espera que sea Reino Unido quien instale la mayor cantidad de energía eólica nueva: 18 GW, y la mayoría en alta mar. Alemania instalará una cantidad similar, pero la mayoría en tierra. Francia, Suecia y Países Bajos también estarán entre los primeros del ranking.

"Nuestro escenario de expectativas realistas, que proporciona la mejor estimación de la capacidad instalada en Europa durante los próximos 5 años, habrá 318 GW de capacidad instalada total en Europa, con una tasa de instalación promedio de 21 GW. En el escenario de expectativas realistas, la EU-27 instalará 15 GW por año, insuficiente para cumplir los planes nacionales de energía y clima y alcanzar el objetivo actual de energía renovable para 2030 del 32%."

Capacidad eólica instalada en Europa

Europa tiene ahora 220 GW de capacidad instalada de energía eólica: 194 GW en tierra y 25 GW en alta mar, y "esperamos que la energía eólica terrestre represente el 72% de las nuevas instalaciones con 76 GW, y 29 GW de nueva energía eólica marina durante los próximos cinco años. Eso es casi el doble de la tasa de instalación anual de 3 GW a 5,8 GW".

Si los gobiernos no abordan los problemas de permisos, no implementan estrategias efectivas para la repotenciación e implementan nuevas restricciones a la libre circulación de bienes y personas debido a la pandemia, Europa instalará mucho menos: solo 79 GW.