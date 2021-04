La eólica marina se pone de moda en Europa: 2020 marca el récord de inversiones mientras que la terrestre cae

La eólica marina comienza a vivir su época dorada. Al menos en Europa. Las cifras de inversiones así lo demuestran, según el informe 'Financing and investment trends, The European wind industry in 2020', de la asociación WindEurope. Y es que, pese a las difíciles circunstancias provocadas por la Covid, Europa invirtió 42.800 millones de euros en nuevos parques eólicos en 2020, un 75% más que en 2019 y la segunda más alta desde 2016.

Y de esa cantidad, el récord se lo llevan los parques marinos, que han recibido 26.300 millones de euros para financiar 7,1 GW de nueva capacidad. Las inversiones en nuevos parques eólicos terrestres ascendieron a 16.500 millones de euros, que financiaron 12,5 GW de nueva capacidad. Pese a que se ha instalado más aerogeneradores en tierra, son las inversiones más bajas desde 2017. Esto se debe principalmente a los retrasos en la autorización de nuevos parques eólicos terrestres en muchos países de Europa. Nueva 'ola' offshore La energía eólica sigue siendo una inversión atractiva y hay mucho capital disponible para financiarla, añade el informe. Pero es fundamental que tanto los planes de recuperación económica de la UE como los nacionales estén alineados con el Pacto Verde Europeo y ayuden a acelerar la transición a un sistema energético con bajas emisiones de carbono. Los bancos ampliaron un récord de 27.800 millones de euros para la construcción y refinanciación de parques eólicos. Esto continúa la tendencia general de aumento de la actividad en esta área desde 2013. Los 'project finance' representaron el 36% de toda la inversión en nuevos parques eólicos marinos y el 58% de toda la inversión en nuevos parques eólicos marinos, destacando la importancia de los bancos en la financiación de la energía eólica. Y el ratio de endeudamiento de los nuevos parques eólicos se mantiene entre el 70 y el 90%. En cambio, las adquisiciones de proyectos, en las que los inversores compran una parte de un parque eólico (en desarrollo o en funcionamiento), sumaron 15.100 millones de euros. Esto fue ligeramente más bajo que en 2018 y 2019. Inversiones por países Reino Unido fue el que más invirtió en nuevos parques eólicos en 2020, 13.500 millones de euros, seguido de Países Bajos, que invirtió 7.900 millones de euros. El informe destaca que Dogger Bank ha sido la entidad que más dinero ha destinado en esta tecnología, llegando a los 9.400 millones, haciendo así que el país anglosajón haya sido el país que más inversiones ha recibido de toda Europa. Esto permitirá la construcción de 2,4 GW del parque eólico de 3,6 GW, el parque eólico más grande de Europa hasta la fecha. Le sigue Alemania (2.200 millones de euros) y Francia (1.800 millones de euros), pero en este caso en energía eólica terrestre, aunque estos importes fueron inferiores a los de años anteriores. Por último, el noroeste de Europa representó 36.300 millones de euros de las inversiones en nuevos parques eólicos, aproximadamente el 85% del total. El informe señala que como es probable que los tipos de interés se mantengan bajos a medio plazo y sigue habiendo apetito inversor en energías renovables, siguen siendo favorables las condiciones para continuar financiando parques offshore. PPA corporativos Un capítulo aparte merecen los contratos de compra-venta de energía a largo plazo, o PPA. Según WindEurope, 2020 fue un año récord para los PPA corporativos renovables. La capacidad renovable acumulada en Europa ahora bajo un PPA corporativo aumentó en un 50% a 12 GW. Se firmaron 18 nuevos PPA con parques eólicos terrestres y 6 con parques eólicos marinos. Sin embargo, se enfrentan a un gran escollo: la concesión de permisos, que sigue siendo el principal cuello de botella para la financiación y construcción de la energía eólica terrestre en Europa. Según la patronal europea del sector, la energía eólica no podrá cumplir con su parte de los objetivos climáticos para 2030 si no se aborda este problema. "Para alcanzar el objetivo de reducción de gases de efecto inverandero de 2030, la UE necesita instalar 27 GW de nuevos parques eólicos al año entre 2021 y 2030. Tal como están las cosas, esperamos instalar solo 15 GW al año durante cada uno de los próximos 5 años", señalan en el informe. Y como el problema no es la financiación, responsabilizan a los gobiernos y su diseño correcto de las subastas de renovables. En su opinión, resolver los retrasos en los permisos es la máxima prioridad. Para ello, se debe simplificar urgentemente las reglas y procedimientos de permisos para nuevos parques eólicos.