WindEurope: “España es uno de los países de la UE con más potencial en eólica marina”

El año de la pandemia ha pasado factura en el ritmo de crecimiento de nueva capacidad eólica en Europa. Se instalaron 14,7 GW en 2020, un 6% menos que en 2019 y un 19% menos de lo que esperaban antes de la Covid. Solo la UE 27 sumó 10,5 GW y el 80% de las nuevas instalaciones se realizaron en tierra.

Esa es la principal conclusión del informe 2020 Statistics and the outlook for 2021-2025 de la industria eólica europea y que Invertia presenta en exclusiva en España. Giles Dickson, Chief Executive Officer de WindEurope, explica a este diario cuáles son las razones de este parón y las previsiones para los próximos cinco años.

Los Países Bajos instalaron la mayor capacidad eólica en 2020, la mayor parte eólica marina. Noruega construyó la mayor cantidad de energía eólica terrestre, y España y Francia no se quedaron atrás. Las nuevas instalaciones de Alemania fueron las más bajas desde 2010. Pero las previsiones para los próximos cinco años son muy diferentes a año que acaba de finalizar.

El aerogenerador más grande del mundo Vestas Omicrono

¿Es la crisis de la Covid la principal razón por la que este año ha bajado el ritmo de nuevas instalaciones eólicas en la UE?

Sí, es cierto que la Covid ha paralizado un poco el sector, pero no ha sido la única razón. Habría que extender un poco la pregunta no sólo a lo que ocurrió el año pasado, sino a cuál era el status quo que traíamos de años anteriores. Porque el principal problema ha sido que los procedimientos administrativos para conseguir los permisos para los nuevos parques eólicos. Una tramitación demasiado complicada, demasiado compleja o lenta, en general.

Falta mano de obra especializada en las distintas administraciones, ya sea a nivel estatal, autonómica o municipal, una dificultad que encontramos en general en todos los países. Tenemos que acelerar el despliegue de nuevos parques, pero si no hay personal suficiente que agilice los trámites, no será posible.

Pero el grado de dificultad no es el mismo para todos. De hecho, España es uno de los mejores países de Europa en lo que se refiere a la facilidad de los trámites y la agilización de los trámites, aunque varía entre comunidades autónomas. Donde más problemas tenemos por la complejidad de los trámites es en Italia, Francia y Alemania.

En estos países se han incrementado las reglas, los procedimientos, los 'papeleos' en los últimos años a medida que se desarrollaba la tecnología, lo que ha complicado todo.

España se ha convertido en el país de Europa donde los costes de los nuevos parques son los más bajos de todo el continente.

El sector eólico mundial tiene que competir en costes con otras tecnologías renovables, especialmente la solar fotovoltaica, lo que está provocando ajustes en el sector. ¿Cuáles son las previsiones para los próximos años?



Nuevamente tengo que centrarme en España, porque se ha convertido en el país de Europa donde los costes de los nuevos parques son los más bajos de todo el continente. Y me refiero a los resultados de la última subasta de renovables, donde los precios se han situado entre los 20 y 29 euros/MW. En cambio, en Francia al mismo tiempo, en enero de este año, los proyectos que ganaron la subasta eólica eran de 59 euros/MW.

Entonces, ¿está de acuerdo con el diseño de subastas que se ha hecho en España?

Por un lado sí, porque se ha cambiado el modelo. Del 'capex discount' que existía antes con los gobiernos del PP al modelo de 'contract for difference' actual. Porque de esta manera se reducen los costes de financiación al saber exactamente cuánto se va a ganar en los próximos 12 o 15 años. Y necesitamos las subastas para financiar los proyectos, y es mucho más barato que "equity" porque los tipos de interés que los bancos piden cuando hay ingresos garantizados son mucho más beneficiosos.

Sin embargo, el problema es que en España se ha hecho un plan de neutralidad tecnológica y no tiene sentido. Porque el valor que aporta un parque eólico es totalmente diferente al de un solar fotovoltaico y les han obligado a competir.

En cualquier caso, las subastas son un mecanismo de estabilización de los ingresos, no son un subsidio. Y ahora más porque el gobierno va a pagar de más cuando el precio de la electricidad en el mercado mayorista esté por encima del precio de la subasta, y con esos precios es algo difícil de ver.

Giles Dickson, chief executive officer de WindEurope1

Una de las cuestiones que más se debate de cara a los próximos años es la posible 'canibalización' de los precios a medida que se incorpore más capacidad renovable al mercado mayorista. ¿Cómo podría afectar al crecimiento del sector?

En el informe hacemos una previsión de los próximos cinco años. Europa tiene ahora 220 GW de capacidad instalada de energía eólica: 194 GW en tierra y 25 GW en alta mar y hemos presentado dos escenarios. En nuestro escenario de Expectativas Realistas, Europa instalará 105 GW de nueva capacidad de energía eólica durante los próximos cinco años. De ellos, la EU27 instalará 75 GW, 15 GW por año. La UE necesita instalar 18 GW anuales para cumplir sus objetivos eólicos existentes de los planes nacionales de energía y clima.

Esperamos que la energía eólica terrestre represente el 72% de las nuevas instalaciones con 76 GW, la nueva energía eólica marina sume 29 GW durante los próximos cinco años. Eso es casi el doble de la tasa de instalación anual de 3 GW a 5,8 GW.

El otro escenario es si los gobiernos no abordan los problemas de los permisos, no implementan estrategias efectivas para la repotenciación e implementan nuevas restricciones a la libre circulación de bienes y personas debido a la pandemia. De ser así, Europa instalará mucho menos: solo 79 GW.

En cualquier caso, creemos que los precios del mercado mayorista se mantendrán estables en los próximos cinco años pero está claro que a medio y largo plazo necesitamos un nuevo diseño de mercado de electricidad, porque el concepto del Energy Only Market no va a funcionar. Cuando tengamos penetración de 50, 60 o 70% de renovables variables en el mercado vamos a necesitar otros modelos.

Pero desde la industria eólica ya estamos diseñando y planteando posibles alternativas para que este nuevo mercado eléctrico mucho más ajustado a la realidad futura.

Europa instalará 105 GW de nueva capacidad de energía eólica durante los próximos cinco años.

Países Bajos han instalado la mayor capacidad eólica en 2020, la mayor parte en eólica marina, Reino Unido, Noruega, Francia, Alemania o Dinamarca están participando en la carrera por desarrollar eólica marina también, pero en España no se está abriendo el mercado. ¿No hay posibilidades en nuestro país?

Desde WindEurope vemos el despliegue offshore en España muy positivo. Además, tiene mucho potencial, pero solo en flotante. La buena noticia es que España tiene una potente industria eólica, con toda la cadena de valor, sobre todo en el norte del país, astilleros, tecnológicas, fabricantes de estructuras... Además, el Gobierno está preparando la Estrategia Offshore 2030 y ya hay grandes empresas que anuncian planes, como Iberdrola hace unos días.

Hay grandes expectativas para la offshore flotante en España. De hecho, se espera que se puedan alcanzar los 3 GW en 2030. Y es posible porque los costes de la flotante van a bajar mucho. De los 110 euros/MW de la subasta de este año en Francia para sus parques marinos, se espera que en 2030 bajen hasta los 30 o 40 euros/MW.

Además, no me gusta hablar de carrera. No es una carrera, es necesario que muchos países participen de este desarrollo y que el volumen del mercado crezca lo suficiente para que sea competitivo. Calculamos que para 2030 Europa tenga unos 7 GW de eólica flotante, con mucha capacidad instalada en Francia, Noruega o Reino Unido. Y por supuesto, esperamos que España esté en ese ránking.