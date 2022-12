El BCE sube los tipos por cuarta vez en cinco meses: cómo afecta esta decisión a tus créditos e hipotecas

El Banco Central Europeo (BCE) ha subido los tipos de interés por cuarta vez en tan solo cinco meses hasta situarlos en el 2,5%. Una decisión que, como las tres anteriores, va a tener un impacto significativo en la carga financiera de las familias tanto por el consecuente encarecimiento de las hipotecas variables como por el que se producirá en los créditos que se concedan a futuro.

Aunque parece que el banco central del euro ha decidido ralentizar el ritmo de subidas, también es cierto que ha anunciado nuevos incrementos para los próximos meses con el objetivo de moderar la inflación en la zona euro, que en noviembre se situaba aún en el 10% (en España se queda en el 6,6%).

Y es que este aumento de la carga financiera llega en un momento ya de por sí difícil para las familias, que deben hacer frente al encarecimiento de los precios, que es especialmente fuerte en el caso de los alimentos básicos. Pero ¿cómo afectan realmente estas subidas?

¿Cuánto han subido los tipos de interés?

La respuesta más sencilla es que mucho en muy poco tiempo. El BCE ha elevado los tipos de interés en sus últimas cuatro reuniones de política monetaria (en julio, septiembre, octubre y diciembre).

Lo ha hecho con subidas de 50, 75, 75 y 50 puntos básicos, respectivamente, y, como estaban en cero hace medio año, ahora los tipos se sitúan en el 2,5%. El BCE también ha elevado otras tasas de interés de referencia, como son la facilidad marginal de crédito (hasta el 2,75%) y la facilidad de depósito (ahora en el 2%).

¿Qué consecuencias tienen estas subidas?

La principal consecuencia de estas subidas de los tipos de interés para las familias es un encarecimiento de los préstamos, tanto los que ya están firmados, como es el caso de las hipotecas variables, como los que pidan a partir de ahora. Eso sí, todos esos créditos que estén devolviendo en la actualidad y que estén concedidos a tipo fijo no se van a encarecer.

Las hipotecas variables son aquellas en las que el tipo de interés no es fijo, sino que está vinculado a un índice, que en España es mayoritariamente el Euríbor a doce meses. Esta referencia hipotecaria comenzó a dispararse el pasado mes de febrero, cuando se empezaba ya a hablar de posibles subidas de los tipos de interés.

Entonces se situaba en el -0,335%, se pasó a positivo en abril por primera vez en seis años y en diciembre la media mensual provisional ya es del 2,858%. La rapidez de esta subida ha hecho que las hipotecas variables se hayan encarecido mucho. Con ese promedio de diciembre, la cuota de una hipoteca concedida por 150.000 euros a 25 años a Euríbor +0,99% subiría unos 248 euros al mes (2.974 euros al año). Para una hipoteca de 100.000 euros con las mismas condiciones el incremento sería de 165 euros al mes (menos de 2.000 euros al año).

Al margen de estos encarecimientos, los intereses que los bancos ofrecen ahora son más altos, especialmente en el caso de las hipotecas fijas, que ya se comercializan hasta en el 5%. Y, lógicamente, los intereses de los nuevos préstamos para otros fines también están subiendo.

¿En qué nivel está el Euríbor y hasta dónde puede llegar?

La media mensual provisional de diciembre está en el 2,858%, pero, como aún quedan unos diez días en los que el Euríbor va a marcar nuevos precios, puede que termine el mes por encima o por debajo de ese nivel. Aunque el umbral es superior al registrado en noviembre (2,828%), lo cierto es que el Euríbor a doce meses está dando ya señales de moderación.

Y no solo eso, sino que los expertos ya hablan de estancamiento, como publicó este periódico. Si así fuera finalmente, sin duda sería una buena noticia para aquellas familias con hipotecas variables, si bien nadie podrá librarles de la próxima repreciación, que encarecerá sus cuotas.

No en vano, aquellos que tengan que revisar con la referencia de noviembre verán cómo al interés se le suman más de tres puntos porcentuales, dado que se aplica la diferencia con el mismo mes del año anterior.

Hasta dónde puede llegar es una duda muy difícil de resolver. Muchos expertos ni siquiera se atreven a realizar previsiones a largo plazo, dado que el Euríbor ha demostrado este año que es capaz de batir cualquier proyección.

Tomando como referencia las previsiones de los bancos, desde el servicio de estudios de CaixaBank estiman que este índice alcanzará el 2,56% este año, el 2,73% el siguiente y el 2,51% dentro de dos, mientras que en Bankinter prevén un 2,8% en 2022, un 3% en 2023 y un 2,1% en 2024.

Por su parte, los expertos de Help My Cash creen que el Euríbor se disparará hasta el 3,5% durante el primer semestre de 2023 y los de Hipoo lo ven en el 3% entre el final de 2022 y el comienzo de 2023.

¿Por qué suben las hipotecas y no los depósitos?

Una de las preguntas del millón para los bancos. Las subidas de los tipos de interés se han trasladado al precio de los créditos, aunque no del todo, eso sí, según han afirmado desde el Banco de España en varias ocasiones. Pero las grandes entidades se están resistiendo a hacer lo propio con los depósitos, con los que los clientes podrían sacar una rentabilidad al dinero que tienen guardado en el banco sin necesidad de recurrir a la inversión.

Sí es cierto que muchos bancos pequeños y online (algunos pertenecientes a grandes grupos, como Santander -con Openbank- o Bankinter -con EVO Banco-) ya han vuelto a ofrecer rentabilidad en sus depósitos o cuentas remuneradas o directamente han rescatado estos productos del olvido (como ING). Sin embargo, a los grandes bancos aún no les seduce la idea, pues, debido al exceso de liquidez del sistema, no necesitan recurrir a esta vía de financiación. Sin embargo, fuentes del sector creen que el momento en el que esto cambie no está demasiado lejos.

¿Cuándo va a dejar de subir los tipos el BCE?

La respuesta a esta pregunta probablemente ni siquiera la conozcan los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, que son los encargados de decidir cuándo y cuánto suben los tipos de interés. Por lo pronto, en su comunicado del jueves los responsables del instituto emisor ya advierten de que esperan "elevarlos más allá" en los próximos meses. Es decir, que aunque se haya ralentizado el ritmo de subidas está claro que estas van a continuar.

Eso sí, la última palabra sobre cuándo terminará este proceso de normalización monetaria la tendrá la inflación. El objetivo de las políticas del BCE no es otro que garantizar que el avance de los precios se sitúe en el entorno del 2%, una meta que por el momento está muy lejos para la zona euro. Y hasta que este horizonte no se vislumbre cercano, es decir, hasta que el BCE no considere que su mandato está cumplido, el también supervisor bancario no pondrá fin a las subidas de los tipos de interés.

¿Va a provocar el BCE una recesión?

No directamente, pero es posible que el frenazo económico, sumado al endurecimiento de las condiciones de financiación, termine derivando en una recesión en la zona euro. Así se viene anticipando desde hace meses tanto para el conjunto europeo como para España, si bien la marcha de la economía en el último trimestre del año -no muy boyante, pero mejor de la esperada- ya está sembrando de un cierto optimismo las previsiones del Banco de España sobre la economía nacional.

Tanto el organismo que gobierna Pablo Hernández de Cos como BBVA Research ya están constatando que el dinamismo de la actividad en este cuarto trimestre está siendo "relativamente similar" al del tercero.

¿Significa esto que no va a haber una recesión técnica en España? No necesariamente, porque falta conocer la evolución de la actividad económica en diciembre, un dato muy relevante dado que incluirá la campaña de Navidad. Sin embargo, la cosa pinta mejor que antes.

