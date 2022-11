La banca utiliza el gancho de la rentabilidad de los depósitos para vincular a los clientes

Los bancos que han vuelto a la batalla por el ahorro no solamente están utilizando los depósitos y las cuentas remuneradas como gancho para captar clientes una vez que los tipos de interés ya no están en negativo. También están usando estas nuevas rentabilidades como estrategia para vincular a los clientes a un plazo más largo al obligarles a abrirse cuentas o domiciliar nóminas si quieren acceder a estos productos.

Los depósitos ya no son lo que eran. Al hecho de que solamente han vuelto en el caso de las entidades pequeñas o digitales -la gran banca aún los rehúye por su exceso de liquidez- se suma el hecho de que las rentabilidades son bastante más bajas que antes de que los tipos de interés entraran en negativo.

Y, además, algunas entidades están aprovechando para exigir una cierta vinculación a los clientes que quieren beneficiarse de este ahorro rentable sin riesgo, ya sea a través de domiciliar una nómina, tener alguna cuenta o hacer gasto con una tarjeta emitida por la entidad. En algunos casos es opcional para obtener una mayor rentabilidad, mientras que en otros es directamente obligatorio. Un tercer grupo directamente no pone ninguna condición para beneficiarse de la rentabilidad de estos productos.

Comisiones y nóminas

Es el caso de Triodos Bank, que recientemente ha lanzado al mercado un depósito al 0,65% TAE a un año, que se podrá contratar para saldos entre 3.000 y 30.000 euros. Para ello es necesario contratar la Cuenta Corriente Triodos, que tiene un coste de 3 euros al mes.

También la Cuenta Nómina de Bankinter, que lleva años comercializándose, tiene condiciones obligatorias. Es necesario domiciliar una nómina de unos 800 euros al mes como mínimo, así como realizar tres cargos por recibos al trimestre y tres pagos con la tarjeta en este periodo. A cambio, se disfruta de una rentabilidad del 5% TAE el primer año y el 2% el segundo.

Otras entidades dan la opción de beneficiarse de una mejor rentabilidad si se cumplen ciertas condiciones de vinculación, pero con la alternativa de poder lograr un retorno menor si no se quieren aceptar.

MyInvestor está en esta lista. La entidad ofece un 1,25% TAE durante el primer año y el 0,3% TAE después a todos los clientes, mientras que a aquellos que inviertan en el roboadvisor del banco el depósito les rentará un 1,5% TAE para siempre.

Por su parte, Openbank plantea un 1% TAE el primer año y un 0,05% TAE después para saldos hasta 100.000 euros de cualquier cliente, mientras que si se domicilia la nómina el cliente se puede beneficiar de un 1% TAE el primer año y un 0,2% TAE después.

En el caso de ING, para acceder a la Cuenta Naranja, que ofrece una rentabilidad del 0,3% TAE, es necesario tener o una Cuenta Nómina o una Cuenta No Cuenta -esta última no tiene comisiones-. Sin embargo, para hacerse con un depósito no hay condiciones. El banco ofrece dos: uno al 0,6% TAE a un año y otro al 0,85% TAE a 18 meses.

Sabadell, por su parte, tiene vigente una oferta que ya ha renovado alguna vez por la que al abrir su Cuenta Online se puede acceder a una remuneración del 2% para un saldo máximo de 30.000 euros el primer año, que se puede complementar con 175 euros en efectivo si se domicilia la nómina.

BBVA ofrece una modalidad de depósito que tiene una condición intrínseca, que es contratar un fondo de inversión, el llamado depósito combinado. A cambio paga un 0,65% TAE a 13 meses, pero obliga al cliente a invertir en otro producto.

