La banca quiere reactivar su hipoteca más impopular: baja el precio de las de tipo mixto

El fin de año es temporada de bajada de precios de las hipotecas, pero no solo de las fijas y variables. La intención de la banca de captar más clientes se extiende estos días a las hipotecas mixtas, un crédito a caballo entre una fija y una variable que no termina de seducir del todo a los clientes.

Este producto no deja de ser un préstamo cuyo tipo de interés es un híbrido entre fijo y variable. En el momento de la firma, banco y cliente acuerdan una cuota fija que se paga durante la primera mitad del préstamo, mientras que en la segunda la cuota es variable, por lo que depende del valor que tenga en su momento el índice de referencia (mayoritariamente, el Euríbor).

Una dinámica que tiene ventajas e inconvenientes para el cliente. Entre las primeras se encuentra que suelen ser préstamos más baratos que las hipotecas fijas. Es por eso que pueden resultar interesantes para los clientes que tengan la capacidad de amortizar anticipadamente su hipoteca, de forma que se benefician de un precio fijo más bajo al principio y evitan el precio variable más adelante.

Algo interesante dado que en el momento de la firma de la hipoteca es muy complicado prever en qué nivel se situará el Euríbor dentro de diez o quince años.

Entre las desventajas, por el contrario, se encuentra que, al ser fija durante los primeros años, no permite aprovechar los mínimos actuales del Euríbor, al contrario que en una variable. Y, a largo plazo, impide protegerse de la subida de este índice al no comenzar a funcionar el interés variable hasta dentro de diez o quince años.

Así lo explican desde Help My Cash, cuyos expertos valoran que "decantarse por el tipo mixto no suele salir a cuenta, de ahí que esta modalidad sea muy poco popular en España".

Bajada de precios

Con el objetivo de atraer clientes a estas "impopulares" hipotecas, algunos bancos han bajado sus precios recientemente, aunque en su mayoría solo el tipo fijo inicial y exigiendo domiciliación de nóminas y/o contratación de seguros.

Es el caso de ING, que desde hace unos días ofrece un interés del 1,15% TIN fijo durante los primeros diez años (frente al 1,25% TIN anterior) y un variable de Euríbor +0,89%.

En Openbank, el interés fijo -recientemente reducido- de la hipoteca mixta varía del 1,15% TIN al 1,25% (frente a la horquilla anterior, que era del 1,2% al 1,4%) dependiendo de la duración del préstamo (de diez a treinta años). El variable, que se aplica más adelante, se queda en Euríbor +0,49%.

Sede de ING.

La hipoteca mixta de EVO Banco (llamada "flexible") se ha reducido, también con el cumplimiento de condiciones, a un 1,04% TIN para el interés fijo (frente al 1,09% anterior) a diez años y a un 1,2% TIN (1,25% antes) a quince años. El interés variable también ha bajado recientemente desde Euríbor +0,98% a Euríbor +0,93%.

También se ha abaratado estos días la hipoteca mixta de Triodos Bank, que tiene un interés fijo del 1,67% (frente al 2,25% anterior), si bien la entidad ha encarecido el tipo variable hasta Euríbor +1,72% (antes era del 1,05%).

Este tipo de préstamo, que no comercializan todos los bancos por su poco atractivo para el cliente, no es el único que se ha abaratado recientemente. Lo han hecho también algunas hipotecas fijas y variables, en un intento de los bancos por adelantarse a las próximas subidas del Euríbor.

El índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas en este país ha experimentado ligeras subidas en los dos pasados meses, tocando niveles a los que no llegaba desde mucho tiempo atrás.

Una evolución que da un respiro a las entidades financieras y que las anima a intentar captar clientes a precios más baratos antes de que se asiente el cambio de tendencia. Con todo, las recientes rebajas también esconden una intención de mejorar las cuentas de cara al cierre del ejercicio.

Poco interés

Valorar la penetración que tienen estas peculiares hipotecas a nivel agregado se antoja complicado, habida cuenta de que en los datos oficiales no se distinguen de las fijas, según fuentes financieras.

No obstante, los datos individuales de las entidades muestran un interés muy variado dependiendo de cada banco. En Triodos Bank, estas hipotecas suponen el 24% del total de las concedidas, mientras que en ING son el 38% (datos del primer semestre), según informan fuentes de estas entidades a EL ESPAÑOL-Invertia.

En otras entidades, sin embargo, el interés de los clientes es mucho más residual. En Openbank no superan el 10%, en EVO Banco están en torno al 5% y en Bankinter no llegan al 1%.

Y es que los clientes prefieren o bien tener una cuota fija durante toda la vida del préstamo o beneficiarse del bajo Euríbor desde los primeros pagos de la hipoteca, por lo que las mixtas no llaman tanto la atención. El puzzle para lograr el mejor precio cada vez tiene más variables.

