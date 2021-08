Estas son las hipotecas más baratas del mercado ¿fija, variable o mixta?

Aunque sea verano, el interés de los bancos por captar hipotecas no descansa. La última en avivar la famosa guerra de precios ha sido ING, que el mes pasado decidió bajar el interés de todas sus hipotecas para hacerlas más competitivas y el catálogo de este tipo de préstamos no deja de crecer.

Los clientes pueden elegir, básicamente, entre tres opciones: hipotecas fijas, variables o mixtas. En estos momentos, el interés de los bancos está puesto en vender cuantas más fijas mejor, dado que el Euríbor lleva cinco años en negativo y el horizonte de bajos tipos de interés que impera en la zona euro no parece que vaya a llevarlo a territorio positivo en el corto plazo.

Esta situación puede hacer interesante para los clientes acudir a las variables, aunque, teniendo en cuenta que es difícil que Euríbor caiga aún más, también pueden ver más apetecible una hipoteca con un tipo de interés fijo durante toda la vida del préstamo, que les aporta la tranquilidad de pagar siempre la misma cuota.

Con todo, según un estudio de Asufin, en estos momentos la TAE media de los préstamos hipotecarios que ofrecen los bancos españoles se sitúa en el 2,3% tanto en fijos como en variables e, incluso, ya hay casos en los que las hipotecas fijas son ligeramente más baratas.

Entremedias, surgen las opciones de hipotecas mixtas, que ofrecen un tipo de interés fijo en los primeros años y uno variable después. Pero, en todo caso, ¿dónde se encuentran las opciones más baratas?

Hipotecas fijas

De acuerdo con la selección del comparador Help My Cash, pueden encontrarse hipotecas fijas hasta con un tipo de interés del 1,3% TIN, aunque para llegar al mismo algunas requieren cumplir ciertos requisitos. Las que ofrecen Coinc (1,3% TIN, 1,54% TAE) e Ibercaja (1,3% TIN y 1,5% TAE) se encuentran en este primer grupo.

Entre las más baratas cuando se cumplen ciertas condiciones, es decir, las que tienen un interés bonificado, se encuentran las de EVO Banco (1,29% TIN y 1,6% TAE con bonificaciones o 1,49% TIN y 1,75% TAE sin ellas), Openbank (1,4% TIN y 1,6% TAE con bonificaciones o 1,8% TIN y TAE sin ellas), Kutxabank (1,35% TIN y 1,68% TAE con bonificaciones o 2,35% TIN y 2,5% TAE sin ellas), BBVA (1,2% TIN y 1,92% TAE bonificado o 2,2% TIN y 2,7% TAE sin bonificar) y Bankinter (1,3% TIN y 1,97% TAE con bonificaciones o 2,6% TIN y 2,94% TAE sin ellas).

Exterior de una oficina de IberCaja en Madrid. Eduardo Parra / Europa press.

Por su parte, la de MyInvestor, que no requiere ninguna contratación adicional (por ello se llama Sin mochila), tiene un tipo de interés del 1,59% TIN y del 1,78% TAE.

Hipotecas variables

Si lo que se prefiere es tener un tipo de interés referenciado al Euríbor, es decir, que varíe a lo largo de los años y se revise cada seis o doce meses, con lo que ello pueda implicar para bien o para mal, las opciones más baratas del mercado, según Help My Cash, se encuentran en el grupo Bankinter: la de EVO Banco está a Euríbor +0,88% TIN y 0,7% TAE con bonificaciones (Euríbor +1,08% TIN o 0,94% TAE sin ellas) y la de Coinc, a Euríbor +0,89% TIN y 2,12% TAE.

No obstante, pueden encontrarse opciones con un interés más Euríbor inferior al 1% también en MyInvestor, Targobank, Kutxabank, ING, Pibank y BBVA, aunque en todos los casos menos el primero hacen falta otras contrataciones para poder optar a ese interés.

En todo caso, antes de contratar es necesario prestar atención a la letra pequeña del contrato, pues algunos bancos ofrecen estos tipos tan atractivos solamente durante algunos meses u obligan a pagar uno superior durante el primer año.

Hipotecas mixtas

En el caso de no estar seguro sobre ninguna de las opciones anteriores, el mercado ofrece la posibilidad de contratar una hipoteca mixta, que durante unos años tiene un interés fijo y en otros, uno variable.

Eso sí, no todos los bancos ofrecen esta modalidad de préstamo hipotecario. Desde Help My Cash destacan como las más baratas las de Openbank (Euríbor +0,49% TIN y 1,49% TAE con bonificaciones), EVO Banco (Euríbor +0,98% TIN y 1,4% TAE bonificado), ING (Euríbor +0,89% TIN y 1,93% TAE bonificado), Bankinter (Euríbor +0,99% TIN y 2,24% TAE con bonificación), Triodos Bank (Euríbor +1,05% TIN y 2,46% TAE) y Caja de Ingenieros (Euríbor +1,5% TIN y 2,46% TAE con bonificación).

Al igual que ocurre con las variables, en algunos casos los contratos pueden contemplar intereses superiores durante los primeros meses del préstamo. Y, en el caso de las que requieren bonificación, si no se contratan ciertos productos con la hipoteca estos tipos serán más elevados.

No obstante, cabe recordar que la última reforma de la ley hipotecaria, que entró en vigor hace dos años, facilita el cambio de hipoteca variable a fija, por lo que no hay que lamentarse si, con los años, el cliente cambia de opinión sobre el cálculo del interés de la hipoteca que cree que le favorece más.

