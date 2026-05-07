Interpath nombra a Chris Woodhouse como nuevo presidente tras finalizar su integración en Bridgepoint

Interpath, con presencia en 14 países y más de 1.000 profesionales, acelerará su expansión internacional y ampliará su oferta de servicios con el respaldo de Bridgepoint.

Bridgepoint controla el 70% del capital y el equipo gestor de Interpath mantiene el 30% restante.

La operación supone la salida de HIG Capital y valora la firma de asesoramiento financiero en unos 800 millones de libras.

Interpath nombra a Chris Woodhouse como nuevo presidente tras la adquisición mayoritaria por parte de Bridgepoint.

La firma internacional de asesoramiento financiero y banca de inversión Interpath empieza una nueva etapa tras la adquisición de una mayoría del capital por parte del fondo Bridgepoint. La boutique de deuda, reestructuraciones y fusiones y adquisiciones (M&A, en inglés) ha nombrado a Chris Woodhouse como nuevo presidente.

Woodhouse sucede en el cargo a Tamara Box, presidenta de la firma desde octubre de 2024. Anteriormente, fue CEO de Evelyn Partners y RAC, y ocupó cargos como presidente y directivo en Isio, Homebase, Halfords y el Grupo Gondola.

Este anuncio se produce al mismo tiempo que Interpath confirma la finalización con éxito de la operación de adquisición por parte de Bridgepoint, que ha recibido la correspondiente aprobación regulatoria.

Como informó este periódico, Bridgepoint se ha hecho con el 70%, mientras que el equipo gestor de Interpath retiene el 30% restante. La valoración de la boutique de asesoramiento ronda los 800 millones de libras (unos 920 millones de euros).

La operación ha supuesto una salida exitosa para HIG Capital, que ha apoyado a Interpath desde su separación de KPMG UK en 2021.

Con esta nueva asociación, Interpath se beneficiará de la amplia experiencia de Bridgepoint con plataformas globales de servicios profesionales, entre las que se incluyen Alpha FMC, HKA, HT Digital, Analysys Mason, Argon & Co, Forward Global y ERM.

Interpath cuenta con más de 1.000 profesionales en 14 países, entre ellos, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, España, el Caribe, Hong Kong y Singapur.

Con el respaldo de Bridgepoint, Interpath se centrará en acelerar su expansión internacional, seguir atrayendo y fidelizando talento, ampliar su oferta de servicios tanto en los mercados en los que está presente como en otros nuevos, y llevar a cabo de forma "selectiva" adquisiciones estratégicas para reforzar aún más su plataforma.