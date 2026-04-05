Sánchez consuma su asalto a Indra y amenaza a un Ibex que le daba por amortizado

El Gobierno mantiene la tensión sobre las grandes compañías, con medidas como el escudo antiopas y la propuesta de nuevos impuestos a energéticas en Bruselas.

Ángel Simón, exconsejero delegado de Criteria Caixa, ha sido designado nuevo presidente de Indra, enviando un mensaje a sectores empresariales relevantes.

El relevo en Indra se interpreta como una demostración de fuerza del Ejecutivo ante las grandes empresas del Ibex.

Pedro Sánchez ha conseguido la salida de Ángel Escribano como presidente de Indra tras semanas de presión del Gobierno.

Pedro Sánchez ha consumado su asalto a Indra seis semanas después de que comenzaran las hostilidades y cuando muchos daban por perdida la batalla. Mientras en el mundo empresarial hablaban ya del fracaso de la 'Operación Indra', el presidente de la compañía, Ángel Escribano, cedía a las presiones y terminaba renunciando con una carta en la que se apartaba de todos sus cargos, incluyendo el de consejero.

Acostumbrado a dar golpes de efecto en plena Semana Santa -ya lo hizo en RTVE con la salida de Elena Sánchez- el Gobierno consumó la salida de Escribano más como un cambio radical en el relato, que como una sustitución en una empresa participada mayoritariamente por el Estado.

Y es que estamos ante una verdadera declaración de intenciones de un Pedro Sánchez que se siente fuerte tras su oposición a la guerra de EEUU e Israel contra Irán y que ha impuesto su propia agenda en las últimas semanas.

Un golpe de efecto y un mensaje directo a las grandes empresas españolas cotizadas en el Ibex. El Gobierno está más fuerte de lo que muchos esperan y esto ha sido clave para sacar adelante un asalto decidido hace semanas, pero que no se ha ejecutado hasta este miércoles.

Desde hace semanas en el mundo empresarial había empezado a circular el convencimiento de que el Gobierno estaba amortizado... y de que ya no era un peligro.

Los casos de corrupción que cercan al Ejecutivo sumado a la debilidad parlamentaria que les impide sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) eran síntomas claros de un agotamiento que -entre los empresarios- era interpretado como la antesala de una larga agonía.

Una agonía de dos años en los que -creían- los intentos de influir y de controlar empresas semipúblicas y privadas quedaban aparcados a la espera de resolver problemas de un mayor calado. Pero se olvidaron de la resiliencia de Sánchez.

El presidente del Gobierno se ha negado a mostrar debilidad y ha presionado al director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, para que consumara el asalto a Indra de una vez por todas y que no alargara más la crisis.

Y lo consiguió. Pese a que la semana pasada nombrara a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero, entre otras cosas, para enviar una señal de tranquilidad a los empresarios.

¿Son señales contradictorias? Quienes conocen a Sánchez dicen que para nada. Hablamos de dos caras de la misma moneda, una de cal y otra de arena. Envía un mensaje a los empresarios de que está dispuesto a conversar, pero al mismo tiempo les deja claro que siempre será en sus propios términos.

Y el asalto a Indra es la muestra de que -pese a que le daban por amortizado- puede seguir controlando empresas con el aparato del Estado. Si es que se propone.

Operaciones de control

Así lo hizo en Telefónica hace un año, en Talgo a finales de 2025 y en la opa del BBVA en la que se decantó por el Sabadell y ganó. Si el Gobierno quiere interferir, lo hace. Y casi siempre (salvo excepciones como Prisa) con sus propias condiciones.

Pero, ¿significa esto que irá a por más? La clave es hacer creer a las grandes empresas díscolas que todo es posible, aunque su poder de fuego está bastante más reducido que hace un par de años.

Y esto quizás no pasa por intentar entrar en el capital de grandes empresas cotizadas, como era el objetivo al comienzo de la legislatura, pero sí por mantener la suficiente tensión para que el Ibex no se confíe.

Por ello, en el punto de mira siguen las compañías energéticas, las empresas de infraestructuras y los holding empresariales.

Criteria Caixa

Tampoco es casualidad que el elegido para sustituir a Escribano en Indra haya sido Ángel Simón, el ex consejero delegado de Criteria Caixa, la compañía que siempre ha querido controlar el Gobierno.

Nadie duda en el mercado que Simón es una buena elección (quizás la mejor en estos momentos), por su papel de gestor, de técnico y de conocedor del mundo del Ibex y de los fondos de inversión.

Pero no es menos cierto que Sánchez envía un mensaje encriptado a Isidro Fainé, que precisamente forzó la salida del exCEO de Criteria al constatar de la cercanía de éste con el Ejecutivo.

Un mensaje que se envía además en plena resistencia de Fainé a las presiones políticas y tras renovar como presidente por cuatro años en la Fundación Bancaria La Caixa y cuando hace tan sólo una semana colocó a su director general, José María Méndez, como CEO. El mismo cargo que ocupó Simón.

Boletín Oficial del Estado

Por eso hay que mantener vivo el fantasma de la intervención. Este diario ya adelantó hace unas semanas el plan del Gobierno por prorrogar nuevamente el escudo antiopas que permite a Moncloa decidir sobre la entrada de inversores extranjeros (incluyendo los de la Unión Europea) en empresas estratégicas.

Un poder de fuego sin parangón que les permite arbitrar en todas las compras en una cotizada o en operaciones de más de 500 millones de euros. Es decir, todas las relevantes.

Pero no es lo único. Desde este diario ya se ha advertido de la opción de que el Ejecutivo utilice el Boletín Oficial del Estado (BOE) para cumplir sus objetivos.

Es decir, activar normas favorables o que penalicen a las grandes empresas, sin descartar eventuales impuestos o tasas.

En este sentido, este mismo sábado se ha sabido que cinco países europeos, entre ellos España, han pedido a Bruselas un impuesto sobre los beneficios de las energéticas. Una iniciativa registrada el viernes, es decir solo dos días después de consumar el asalto a Indra.

EL ESPAÑOL-Invertia ya informó, cuando se desató la guerra, de que las grandes empresas temían que el Gobierno introdujera un nuevo impuesto extraordinario, principalmente a compañías energéticas. Un temor real que ahora ha iniciado un recorrido normativo en Bruselas.

Además de esta iniciativa, todo sigue sobre la mesa y con opción de activarse si es que es necesario.

El mensaje desde Moncloa es claro: queda algo más de un año de legislatura, sí. Pero se les puede hacer muy largo a las grandes empresas si es que deciden enfrentarse al Gobierno de Pedro Sánchez. Un mensaje que ahora mismo están encajando las grandes empresas, pero que no ha tardado en llegar.