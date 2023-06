Javier de Jaime: así ha influido en el fútbol, aceite, textil o sanidad el cauteloso jefe de CVC investigado por Hacienda

Hay pocas cosas a las que el hombre que, en los últimos 25 años, ha revolucionado el negocio de la sanidad, el del aceite y el del fútbol en España, Javier de Jaime, tema más que la exposición pública. Pero ahora, De Jaime tiene sobre sí el foco mediático, el fiscal y el judicial.

"Lo tiene que estar pasando fatal", comentan fuentes que han trabajado con el jefe de CVC en España e Italia, después de que se revelara que Hacienda ha impuesto una sanción histórica a la sociedad de capital riesgo, la que mayores operaciones ha realizado en España durante este siglo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya una investigación penal sobre el caso, al haberse cuantificado en 356 millones de euros la cuota defraudada.

"No hay nada que le altere más que la publicación de alguna información que le pueda afectar personalmente, siempre ha cuidado mucho su imagen y es extremadamente cauto con sus apariciones públicas", dicen.

De Javier de Jaime, el profesional del capital riesgo mejor valorado en España y uno de los que cuenta con mayor prestigio en Europa, sólo existe una fotografía oficial, de hace unos 15 años (la misma que ilustra esta información). Incluso el fondo CVC sigue empleando esa imagen en el perfil profesional del español en su web, a pesar de haber sido miembro del consejo de administración de Prisa, de Deoleo o de Naturgy.

"Imposible saber su edad, he trabajado con él, pero de su vida personal no sé nada, tampoco es que me importe", cuentan en el sector del capital riesgo. "Es muy católico, de ir a misa los sábados por la tarde". La estrella del capital riesgo español es "más inteligente que escrupuloso", apuntan fuentes que han compartido asiento en consejos de administración con De Jaime.

Bonus de 50 millones en 2015

Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (Icade), MBA por la Universidad de Houston, Javier de Jaime se unió en septiembre de 1997 a CVC para liderar el mercado español, después de haber trabajado siete años en la firma de capital riesgo británica 3i, en Londres y en Madrid.

Desde entonces, CVC ha llevado a cabo algunas de las mayores operaciones que la industria del capital riesgo ha realizado en España, revolucionando sectores como la energía -el fondo posee el 20,4% de Naturgy y el 25% de Exolum, la antigua CLH-; la moda (compró Cortefiel en 2005); la educación (es dueño de la Universidad Alfonso X El Sabio); o la alimentación (una de las primeras operaciones de De Jaime fue la adquisición de los supermercados El Árbol y CVC es el primer accionista de la aceitera Deoleo).

El buen trabajo de De Jaime al frente de CVC en España le valió en 2015 lograr un bonus histórico en el sector del capital riesgo español, de unos 50 millones de euros. CVC Capital Partners revela en sus cuentas de ese ejercicio, consultadas por este diario, que un saldo de deudores por importe de 23 millones de euros "corresponde al derecho de cobro frente a un empleado [Javier de Jaime] que percibió un bonus de una sociedad domiciliada en el extranjero perteneciente al mismo grupo".

Las inversiones de CVC en España han llegado a modificar la estructura de sectores estratégicos para la economía española. Así ha cambiado el fondo de inversión capitaneado por Javier de Jaime el negocio de la sanidad, el fútbol y el aceite en el país durante este siglo.

De la Fundación Jiménez Díaz a Fresenius

Un año después de tomar las riendas de CVC en España, Javier de Jaime se embarcó en la compra de Ibérica de Diagnóstico Cirugía (IDC), creada a mediados de los años noventa.

En el año 2002, IDC, con el apoyo de CVC, se hizo con la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, asumiendo una deuda de 60 millones de euros.

Fundación Jiménez Díaz, en Madrid. Fundación Jiménez Díaz.

La operación provocó gran revuelo, al entrar el capital riesgo en el negocio de la sanidad pública madrileña; hoy la Fundación Jiménez Díaz es uno de los hospitales más prestigiosos del país.

En 2005, CVC vendió IDC al grupo sanitario sueco Capio por 331 millones de euros. Y seis años después, en 2011, CVC compró la filial española de Capio, por 900 millones de euros, renombrándola de nuevo como IDC.

Después llegó, en 2014, la compra del Grupo Hospitalario Quirón, a la que siguieron las de las clínicas Ruber y de los centros de prevención y reconocimientos médicos de Fremap, Mutua Universal, MC Mutual y Fraternidad.

En septiembre de 2016, Javier de Jaime acordó la mayor operación de la sanidad ocurrida en España, la venta del grupo hospitalario resultante al gigante alemán Fresenius Helius, por 5.760 millones de euros.

Golpe en LaLiga

Mientras que fondos y fortunas árabes o asiáticos han ido introduciéndose en el fútbol español adquiriendo equipos, CVC ha comprado directamente una participación en el organismo que gestiona el negocio del fútbol de primer nivel en España, LaLiga.

De Jaime acordó con Javier Tebas a finales de 2021 la compra de un 10% del capital de LaLiga por 1.994 millones de euros, a cambio de percibir el mismo porcentaje de los derechos de retransmisión de las competiciones durante 50 años.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. Europa Press.

La entrada de CVC en LaLiga ha revolucionado el fútbol español; los equipos cuentan ahora con mayor presupuesto para realizar fichajes, pero los mayores clubes españoles, el Real Madrid y el FC Barcelona, también el Athletic y la Real Federación Española de Fútbol, se han opuesto a la operación, llevando el asunto a los tribunales.

En Alemania, recientemente la Bundesliga ha rechazado un acuerdo similar al que De Jaime y Tebas llegaron a finales de 2021.

Revolución en el aceite

En 2014 CVC se hizo con el 29,9% del capital de Deoleo, la compañía española líder mundial en comercialización de aceite de oliva. La operación supuso poner de acuerdo a acreedores, bancos accionistas y miles de minoritarios en el complejo mercado del aceite de oliva.

Se trata de una de las operaciones que más se le ha atragantado a Javier de Jaime. Tras sucesivas refinanciaciones y situándose al borde del concurso de acreedores, CVC logró en 2020 un acuerdo de reestructuración creando una nueva sociedad que acogió los activos de Deoleo e interponiendo otra en Reino Unido.

Tras cerca de diez años en el capital de Deolo, dueña de la mayor marca mundial de aceite de oliva, Bertolli, se acerca el momento en el que CVC venda su participación, y el fondo ha contratado al banco de inversión Lazard para explorar una posible desinversión.

La salida de CVC de Deoleo provocará un movimiento relevante en la industria del aceite de oliva a nivel mundial; las mayores compañías del sector y fondos de inversión analizan la operación.

La semana 'horribilis' de Javier de Jaime culminó el viernes con malas noticias judiciales para LaLiga y su alianza con CVC. El Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid, ha declarado la nulidad del acuerdo entre LaLiga y CVC en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en agosto de 2021, estimando así íntegramente la demanda presentada por Real Madrid, FC Barcelona y Athletic, como publicó en exclusiva este periódico el viernes. Sin embargo, el Barcelona retiró ese mismo día su demanda.

El hombre que ha gestionado en los últimos 25 años miles de millones de euros de inversión en sectores estratégicos de la economía española, que ha reorganizado el complejo sector del aceite de oliva, que ha negociado con los correosos presidentes de los clubes de fútbol español, que ha firmado la mayor operación de la historia de la sanidad privada en el país... no ha sentido nunca tanta presión como estos últimos días.

