Se reanuda el debate cara a cara entre presidente y candidato (ver artículo del viernes pasado):

Sánchez: Somos uno de los pocos países que ha conseguido dominar la inflación. Estamos en el 3,2% y hemos disminuido desde casi el 10% en unos pocos meses. Gracias a la excepción ibérica conseguida por este gobierno en la UE para los precios del gas y el petróleo y a las políticas de la ministra Calviño.

Por eso nuestras exportaciones son más competitivas; nuestros precios suben menos que los de otros competidores. Aseguro que si no fuera por la sequía estaríamos por debajo del 2% de inflación. La balanza comercial española está mejorando.

El Banco Central Europeo (BCE) con sus subidas de interés busca reducir la inflación. Si fuera por España no tendría que subir los tipos más. Nos felicitan en las cumbres europeas por nuestro mayor crecimiento y menor inflación.

Feijóo: Se olvida de la inflación subyacente (sin energía y productos frescos). Está aún por encima del 6%. Un 6% que socava la renta de las familias españolas.

La inflación alimentaria está destrozando el presupuesto familiar ¿Sabe Sr. Sánchez, que el gasto en alimentos en el primer trimestre de éste año ha subido el 8%, mientras el volumen en litros o kilos solo el 4%? Eso quiere decir que por cada litro o kilo pagan más.

Si Usted fuera al super con 50 euros vería cómo se ha deteriorado esa capacidad de compra. Y no le digo nada si a ese presupuesto se le quita, además, un alquiler que ha aumentado y una hipoteca que crece cada día. ¡No nos cuente fábulas y vaya de compras!

Sánchez: Son ustedes los culpables de la falta de vivienda y por tanto del encarecimiento de las hipotecas y alquileres. Por eso hemos tenido que aprobar una ley social de vivienda para proteger a los inquilinos y compradores de la voracidad de los grandes propietarios.

La falta de vivienda social la corregiremos en el próximo gobierno progresista a partir de septiembre. Con las ofertas del SAREB (que el PP creó para salvar a la banca y nos ha costado decenas de miles de millones de euros a los españoles). Son ustedes los amigos de la banca y los especuladores inmobiliarios. Pero los progresistas les detendremos.

Feijóo: Es cierto que en España desde los años ochenta del siglo pasado el porcentaje de vivienda social construida ha disminuido alarmantemente. Un tema que deberíamos abordar como política de Estado.

Su ley de vivienda ha paralizado las operaciones inmobiliarias. En febrero de este año las compras descendieron en un 6% de golpe en cuanto se le vieron las orejas a su lobo legislativo. Las inversiones se han frenado. En lugar de fomentar la construcción, reduce la oferta. Eso encarecerá todas: las libres, las sociales, las de venta, las de alquiler.

Mientras, cada protagonista piensa que triunfa; eso es lo que les dirán sus asesores de imagen y economía.

Cuando presida el Gobierno abordaré ese problema sin prejuicios ideológicos, cooperando con todas las fuerzas políticas y el sector que es el que sabe cómo hacerlo ¡Y no me diga que son los especuladores de toda la vida! Somos un país de pequeños propietarios; no será porque los perversos constructores los explotaron.

Sánchez: Ahora también me dirá que los bancos son unos corderos que suben las hipotecas por culpa del BCE ¡Se les ve sus inclinaciones! No sólo vamos a crecer más del 2%. También eso hará que la deuda pública descienda en porcentaje sobre el PIB. Estamos ahora por debajo del 111%. Estamos saneando las cuentas públicas.

Feijóo: ¡No querrá decir que más de 1,5 millones de euros o de deuda pública con un interés al alza sea una buena noticia! Las últimas emisiones del Tesoro se están haciendo a interés creciente. Eso creará un mayor déficit por el llamado "servicio de la deuda".

Sepa que después de la sorpresa de 2011 cuando Zapatero dejó el Gobierno con un 10% de déficit público, en parte ocultado, lo primero que haré es auditar las cuentas y levantar las alfombras ¡Veremos que hay debajo de ellas!

……..

El debate continúa bastante rato. Los oyentes salen con la cabeza caliente y los pies fríos. Mientras, cada protagonista piensa que triunfa; eso es lo que les dirán sus asesores de imagen y economía.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.

Sigue los temas que te interesan